Успіх написав:

Bobua написав: Люди переважно списуються “для догляду”.

Але ще не всім вдалось знайти кого “доглядати...” Люди переважно списуються “для догляду”.Але ще не всім вдалось знайти кого “доглядати...”

vitaliiangel написав: а может война некоторым дала возможность почувствовать себя героями? а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других? поклонников сталинизма гораздо больше, чем принято считать. Комплексы неполноценности торчат как заячьи уши. а может война некоторым дала возможность почувствовать себя героями? а поскольку особых побед нет,поклонников сталинизма гораздо больше, чем принято считать. Комплексы неполноценности торчат как заячьи уши.

Я ж кажу - в нас влітку 1 списався "по догляду" за тещею, а зараз інший - списується "по догляду" за тестем!Тещею і тестем!!!За батьками, чи дружиною, чи дитиною - тут питань нема!Але ж відколи це тесть і теща "найближчі/найцінніші" родичі для зятя стали?Ту же ясно, що люди просто хочуть списатись, бо держава/влада НЕ дали НОРМАЛЬНИХ варіантів залишити військо/піти додому!Як так довести людей до такого, що вже готові і "кота" доглядати???!Тут, якби, НЕ для самоствердження.Тут все простіше))Ми злі на "систему", яка НЕ зробила за ДВА РОКИ демобілізацію!(а могли зробити рік-через-рік, чи інші схожі варіанти... - але НЕ зробили!)Ну і + раніше треба було будувати укріплення/ставати в глуху оборону...Як і + премії не треба було врізати(або робити зразу менші, а потім по наростаючій...) чи різні плюшки/грошові заохочення для "новеньких" давати...Он як кацапня старається - вже більше 400Кгрн дає одноразове заохочення!А в нас?Подекуди 50К?Серйозно?Це раптом 2,5 середні зарплати по Україні.Хто на таке піде з такими високими ризиками?Тому, ми злі на "систему", а вона як завжди - "недосяжна/далеко"...А ви?Ви - ближче!От тому ми і "відводимо душу" на вас, так як дістати до системи/зламати її - ми не можемо!І ви - теж, навіть, спроб не робите її "зламати"...- тому...Тому ми пробуємо "ламати" вас...А швидше - то просто хочемо поставити вас на своє місце...