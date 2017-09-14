|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:18
Hotab написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
хочемо не самоствердження(мовляв - ми такі круті, а ви - ніхто), а хочемо вас поставити на своє місце, щоб і ви побули "крутими", чи "героями" - тут вже самі собі підберіть слово, яке вам подобається
у вас вапще какие права от нас чёто хотеть? как раз нарушение границ соседа с целью сделать его "подругой", "героем" или "колбасой" - самоутверждение в чистом виде.
Моральне право лише.
Право вимагати виконувати свою частину спільної роботи.
Юридичне право у «бусифікаторів».
правовий нігілізм пробиває дно
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34597
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2765 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:21
У військо за всі віки йшли тільки з голодухи або за здобиччю, а краще коли і те і інше! На роїсїї це зрозуміли, наші ще думють пропєтлять. І не треба тут про елїв. З голодухи кожний елой дуже швидко стає морлоком.
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:23
flyman
спочатку ті що на бюджетній сісі, в тому числі єоселівці та пільгові кредитчеги
Де розписаний такий порядок захисту?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11597
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2202 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:26
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?
З поліції(як і з будь-якої іншої професії) - можна просто звільнитись "за власним бажанням".
Тобто - не подобається щось, раз і звільнився!
Тож, для чого їм вимагати заміни, якщо можна легко будь-коли звільнитись?
А в ЗСУ - нема такої опції🤦🏻 ("редиски" - не продумали такий варіант)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6185
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:28
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?
З поліції(як і з будь-якої іншої професії) - можна просто звільнитись "за власним бажанням".
Тобто - не подобається щось, раз і звільнився!
Тож, для чого їм вимагати заміни, якщо можна легко будь-коли звільнитись?
А в ЗСУ - нема такої опції🤦🏻 ("редиски" - не продумали такий варіант)
тобі ж хотаб написав, що в них не той обов"язок, що в тебе
Hotab написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?
Нема такого в законах. Охорона порядку не є обовʼязком всіх громадян. Лише сприяти.
Захист на випадок агресії - є..
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34597
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2765 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:29
Hotab написав:
Моральне право лише.
Право вимагати виконувати свою частину спільної роботи.
Юридичне право у «бусифікаторів».
как называется когда моральное право не совпадает (противоречит) юридическому?
приведу простой пример. От условной женщины за 2 года ушло 10 мужей. Сбежали через тису. Конструктивно начать искать причину и устранить, чтобы 11й муж не сбегал. Деструктивно говорить, что юридически сбегать они не имели права. Почему деструктивно? потому что это уводит в сторону от правильных решений и заводит ситуацию в тупик. Сбегут 11й и 211й.
Моральные права выше. Им тысячи лет в обед. А закон сейчас один, завтра другой. Когда то бежавшие через берлинскую стену считались преступниками. Сейчас они герои.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 04 кві, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22753
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:35
vitaliiangel
Конструктив выглядит иначе.
Тебя никто не заставлял жениться на этой женщине.
Или к «нашим баранам».
Свои права и обязанности как гражданина ты приобрел частично с рождением (пожалуй скорее права), и лишь со взрослостью приобрел обязанности. Ты приобрел обязанности осознанно? Тебя кто-то принуждал, или добровольно? Ты мог оставить страну (прекратить быть ее гражданином) в любой момент ДО того, как страна принудила тебя к обязанностям и лишиться всех обязанностей? Да. У нас не было железного занавеса. Ты сделал это? Нет. Значит ты доброволец?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11597
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2202 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:41
Ядерного удара уже точно не будет. Несопоставимые потери для мировой экономике в плане жрачки. А вот энергетику разрушить можно, для аграрной супердержавы наличие собственной энергетики вредно. Пшеница в обмен на электричество - вполне.
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:48
холява написав:
Успіх , ви багато що собі дозволяєте
Так. Я знаю))
І мені так пох, що аж не вдобно!
холява написав:
Хоттаб служив
З його слів
І все б нічого, якщо б не:
а) забагато дозволяє собі вкидати в мою сторону
б) заганяє всіх на фронт, хоча сам теж НЕ на фронті
І щоб двічі не писати - аналогічно і з Флер:
а) забагато дозволяє собі вкидати в мою сторону
б) заганяє всіх на фронт, хоча сама приховує свого чоловіка від ТЦК
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6185
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:52
У Харкові збудували першу в Україні підземну школу
Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень.
Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34730
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7967 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrey2512
, buratinyo
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|18596
|
|
|1493
|179384
|
|
|6076
|596062
|
|