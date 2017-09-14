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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7489749074917492>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:18

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:хочемо не самоствердження(мовляв - ми такі круті, а ви - ніхто), а хочемо вас поставити на своє місце, щоб і ви побули "крутими", чи "героями" - тут вже самі собі підберіть слово, яке вам подобається
у вас вапще какие права от нас чёто хотеть? как раз нарушение границ соседа с целью сделать его "подругой", "героем" или "колбасой" - самоутверждение в чистом виде.

Моральне право лише.
Право вимагати виконувати свою частину спільної роботи.
Юридичне право у «бусифікаторів».

правовий нігілізм пробиває дно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У військо за всі віки йшли тільки з голодухи або за здобиччю, а краще коли і те і інше! На роїсїї це зрозуміли, наші ще думють пропєтлять. І не треба тут про елїв. З голодухи кожний елой дуже швидко стає морлоком.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:23

flyman

спочатку ті що на бюджетній сісі, в тому числі єоселівці та пільгові кредитчеги


Де розписаний такий порядок захисту?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:26

Рабство 21го століття))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?

З поліції(як і з будь-якої іншої професії) - можна просто звільнитись "за власним бажанням".
Тобто - не подобається щось, раз і звільнився!
Тож, для чого їм вимагати заміни, якщо можна легко будь-коли звільнитись?


А в ЗСУ - нема такої опції🤦🏻 ("редиски" - не продумали такий варіант)
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:28

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?

З поліції(як і з будь-якої іншої професії) - можна просто звільнитись "за власним бажанням".
Тобто - не подобається щось, раз і звільнився!
Тож, для чого їм вимагати заміни, якщо можна легко будь-коли звільнитись?


А в ЗСУ - нема такої опції🤦🏻 ("редиски" - не продумали такий варіант)

тобі ж хотаб написав, що в них не той обов"язок, що в тебе

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?

Нема такого в законах. Охорона порядку не є обовʼязком всіх громадян. Лише сприяти.
Захист на випадок агресії - є..
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:29

  Hotab написав:Моральне право лише.
Право вимагати виконувати свою частину спільної роботи.
Юридичне право у «бусифікаторів».
как называется когда моральное право не совпадает (противоречит) юридическому?

приведу простой пример. От условной женщины за 2 года ушло 10 мужей. Сбежали через тису. Конструктивно начать искать причину и устранить, чтобы 11й муж не сбегал. Деструктивно говорить, что юридически сбегать они не имели права. Почему деструктивно? потому что это уводит в сторону от правильных решений и заводит ситуацию в тупик. Сбегут 11й и 211й.

Моральные права выше. Им тысячи лет в обед. А закон сейчас один, завтра другой. Когда то бежавшие через берлинскую стену считались преступниками. Сейчас они герои.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:35

vitaliiangel
Конструктив выглядит иначе.
Тебя никто не заставлял жениться на этой женщине.

Или к «нашим баранам».
Свои права и обязанности как гражданина ты приобрел частично с рождением (пожалуй скорее права), и лишь со взрослостью приобрел обязанности. Ты приобрел обязанности осознанно? Тебя кто-то принуждал, или добровольно? Ты мог оставить страну (прекратить быть ее гражданином) в любой момент ДО того, как страна принудила тебя к обязанностям и лишиться всех обязанностей? Да. У нас не было железного занавеса. Ты сделал это? Нет. Значит ты доброволец?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ядерного удара уже точно не будет. Несопоставимые потери для мировой экономике в плане жрачки. А вот энергетику разрушить можно, для аграрной супердержавы наличие собственной энергетики вредно. Пшеница в обмен на электричество - вполне.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Харкові збудували першу в Україні підземну школу

Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень.
Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:02

  Mimohod написав:Ядерного удара уже точно не будет. Несопоставимые потери для мировой экономике в плане жрачки. А вот энергетику разрушить можно, для аграрной супердержавы наличие собственной энергетики вредно. Пшеница в обмен на электричество - вполне.

О, кремлевские нарративы. Когда кремль заботился о мировой экономике и обеспеченности каких то народов в еде?

Конечно, не будет ядерного удара непосредственно из кремля. Для чего-то ядерным оружием кремль снабдил ведь Беларусь, оставив коды наведения и запуска (т.е. полный контроль) у себя? Скажите, зачем еще это нужно было делать кремлю???

Благодарю что ответили. Хотя то сообщение про третий майдан и связь последних обстрелов, теракта в крокусе с ним модераторы удалили через 10 минут. Явно кремль их купил с потрохами.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 04 кві, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
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