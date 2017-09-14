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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74897490749174927493>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У військо за всі віки йшли тільки з голодухи або за здобиччю, а краще коли і те і інше! На роїсїї це зрозуміли, наші ще думють пропєтлять. І не треба тут про елїв. З голодухи кожний елой дуже швидко стає морлоком.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:23

flyman

спочатку ті що на бюджетній сісі, в тому числі єоселівці та пільгові кредитчеги


Де розписаний такий порядок захисту?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:26

Рабство 21го століття))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?

З поліції(як і з будь-якої іншої професії) - можна просто звільнитись "за власним бажанням".
Тобто - не подобається щось, раз і звільнився!
Тож, для чого їм вимагати заміни, якщо можна легко будь-коли звільнитись?


А в ЗСУ - нема такої опції🤦🏻 ("редиски" - не продумали такий варіант)
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:28

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?

З поліції(як і з будь-якої іншої професії) - можна просто звільнитись "за власним бажанням".
Тобто - не подобається щось, раз і звільнився!
Тож, для чого їм вимагати заміни, якщо можна легко будь-коли звільнитись?


А в ЗСУ - нема такої опції🤦🏻 ("редиски" - не продумали такий варіант)

тобі ж хотаб написав, що в них не той обов"язок, що в тебе

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?

Нема такого в законах. Охорона порядку не є обовʼязком всіх громадян. Лише сприяти.
Захист на випадок агресії - є..
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:29

  Hotab написав:Моральне право лише.
Право вимагати виконувати свою частину спільної роботи.
Юридичне право у «бусифікаторів».
как называется когда моральное право не совпадает (противоречит) юридическому?

приведу простой пример. От условной женщины за 2 года ушло 10 мужей. Сбежали через тису. Конструктивно начать искать причину и устранить, чтобы 11й муж не сбегал. Деструктивно говорить, что юридически сбегать они не имели права. Почему деструктивно? потому что это уводит в сторону от правильных решений и заводит ситуацию в тупик. Сбегут 11й и 211й.

Моральные права выше. Им тысячи лет в обед. А закон сейчас один, завтра другой. Когда то бежавшие через берлинскую стену считались преступниками. Сейчас они герои.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:35

vitaliiangel
Конструктив выглядит иначе.
Тебя никто не заставлял жениться на этой женщине.

Или к «нашим баранам».
Свои права и обязанности как гражданина ты приобрел частично с рождением (пожалуй скорее права), и лишь со взрослостью приобрел обязанности. Ты приобрел обязанности осознанно? Тебя кто-то принуждал, или добровольно? Ты мог оставить страну (прекратить быть ее гражданином) в любой момент ДО того, как страна принудила тебя к обязанностям и лишиться всех обязанностей? Да. У нас не было железного занавеса. Ты сделал это? Нет. Значит ты доброволец?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Харкові збудували першу в Україні підземну школу

Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень.
Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:21

  Mimohod написав:У військо за всі віки йшли тільки з голодухи або за здобиччю, а краще коли і те і інше! На роїсїї це зрозуміли, наші ще думють пропєтлять. І не треба тут про елїв. З голодухи кожний елой дуже швидко стає морлоком.

"Наші" думають, навіщо платити зайве: кріпаків бусифікувати, профіт собі.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Все що маєте нині -- це все завдяки державі.
Якби не держава, то при окупації відібрали би нерухомість, гроші, здоров`я (перша нирка і частини печінки) та життя (у “шторр зет” чи разом з другою ниркою, серцем і т.п.)

Отже, при депортації, потрібно віддати це все Україні (органи можна грошима, які були виведені за кордон до початку повномасштабки, але це ж мають бути сотні тисяч$...)
А Україна спробує купити на те все нових громадян. Здатних воювати...
А як Ви вважаєте, родичі цивільних які загинули, які втратили все майно, теріторії яких окуповані,або просто знищена вся можливість для життя де люди вимушен виїхати. Ті у кого поломане все життя. Вони мають право пред'явити пертензії державі, війсковим, або ментам, бо всі свої негаразди вони отримали тому що держава не виконала свої обов'язки? Але по вашому виходить що тільки громадян винні державі. А держава обов'язки не виконала - ну "нє получілося", давайте ви самі.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:26

d44
Держава компенсує не більше, ніж здатна.
Банальну річ, чиї гроші у держави, повторювати нема сенсу.
Hotab
 
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  #<1 ... 74897490749174927493>
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