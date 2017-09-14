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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У військо за всі віки йшли тільки з голодухи або за здобиччю, а краще коли і те і інше! На роїсїї це зрозуміли, наші ще думють пропєтлять. І не треба тут про елїв. З голодухи кожний елой дуже швидко стає морлоком.
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:23
flyman
Де розписаний такий порядок захисту?
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:26
Рабство 21го століття))
З поліції(як і з будь-якої іншої професії) - можна просто звільнитись "за власним бажанням".
Тобто - не подобається щось, раз і звільнився!
Тож, для чого їм вимагати заміни, якщо можна легко будь-коли звільнитись?
А в ЗСУ - нема такої опції🤦🏻 ("редиски" - не продумали такий варіант)
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:28
тобі ж хотаб написав, що в них не той обов"язок, що в тебе
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:29
как называется когда моральное право не совпадает (противоречит) юридическому?
приведу простой пример. От условной женщины за 2 года ушло 10 мужей. Сбежали через тису. Конструктивно начать искать причину и устранить, чтобы 11й муж не сбегал. Деструктивно говорить, что юридически сбегать они не имели права. Почему деструктивно? потому что это уводит в сторону от правильных решений и заводит ситуацию в тупик. Сбегут 11й и 211й.
Моральные права выше. Им тысячи лет в обед. А закон сейчас один, завтра другой. Когда то бежавшие через берлинскую стену считались преступниками. Сейчас они герои.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:35
vitaliiangel
Конструктив выглядит иначе.
Тебя никто не заставлял жениться на этой женщине.
Или к «нашим баранам».
Свои права и обязанности как гражданина ты приобрел частично с рождением (пожалуй скорее права), и лишь со взрослостью приобрел обязанности. Ты приобрел обязанности осознанно? Тебя кто-то принуждал, или добровольно? Ты мог оставить страну (прекратить быть ее гражданином) в любой момент ДО того, как страна принудила тебя к обязанностям и лишиться всех обязанностей? Да. У нас не было железного занавеса. Ты сделал это? Нет. Значит ты доброволец?
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У Харкові збудували першу в Україні підземну школу
Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень.
Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:21
"Наші" думають, навіщо платити зайве: кріпаків бусифікувати, профіт собі.
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А як Ви вважаєте, родичі цивільних які загинули, які втратили все майно, теріторії яких окуповані,або просто знищена вся можливість для життя де люди вимушен виїхати. Ті у кого поломане все життя. Вони мають право пред'явити пертензії державі, війсковим, або ментам, бо всі свої негаразди вони отримали тому що держава не виконала свої обов'язки? Але по вашому виходить що тільки громадян винні державі. А держава обов'язки не виконала - ну "нє получілося", давайте ви самі.
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:26
d44
Держава компенсує не більше, ніж здатна.
Банальну річ, чиї гроші у держави, повторювати нема сенсу.
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