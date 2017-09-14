Hotab написав:d44 Держава компенсує не більше, ніж здатна. Банальну річ, чиї гроші у держави, повторювати нема сенсу.
хотаб, в тебе держава стоїть "понад усе", це не європейські цінності
Сформулюй європейські цінності в деталях. Хто в Європі має захищати державу? «Марсіани»? Бо свої громадяни - у них же європейські цінності. Так? Давай на прикладі знайомої тобі Польщі в контексті 1. Організація військового обліку 2. Проходження служби 3. Резервісти 4. Мобілізація якщо що.
Hotab написав:d44 Держава компенсує не більше, ніж здатна. Банальну річ, чиї гроші у держави, повторювати нема сенсу.
Тут не про гроші. Розмова тут завжди йде що "громадянин винен". Держава не впоралася, але свою нездатність скидує на умовно "ухилянтів". Держава та державний апарт живі здорові, живуть звичайним життям навіть жирніше, а громадянин вмирає, втрачає майно. Умовний "ухилянт" після цього має повне (на жаль тільки теоретичне) право послати державу на йух. Тому звинуватувати його в небажанні лізти в окоп та казати що це його обов'язок якось тупо та примітивно. Успіх красава, чесно сказав
Hotab написав:d44 Держава компенсує не більше, ніж здатна. Банальну річ, чиї гроші у держави, повторювати нема сенсу.
хотаб, в тебе держава стоїть "понад усе", це не європейські цінності
Люди - это и есть государство. Деятелей представляющих государство (считай людей) люди сменяют. Победят Виталики будет государство обиженных невзятых в школы. Победит Флай будет государство с 5-10 литровыми баклажками. Вопрос будет ли такое государство долго или будет поглощено другой группой "вторая армия мира". Они во "вторую армию мира" заберут и Виталиев и Флаев. Даже читавших Кейнса и Лондона заберут ) stm с её туфлями тоже ничего красивого не грозит, а Макс выдвинул столько условий что точно не грозит его защита несчастной stm... ))) Бетону ещё можно записать ролик в метро "3 год войны, 10 если быть предельно точным. Ваши нервы не железные, не офигивайте, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь, жизнь будет лучше, но не у Вас..." )))
stm написав:Победят Виталики будет государство обиженных невзятых в школы
легенда про школу была придумана для тех, кому скучно жить и кто триггерится увидеть чужие подробности в окне напротив. Я непереношу пед.коллективы и школа - последнее место куда я пошёл бы работать. В остальном соглашаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 13:50, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:d44 Держава компенсує не більше, ніж здатна. Банальну річ, чиї гроші у держави, повторювати нема сенсу.
хотаб, в тебе держава стоїть "понад усе", це не європейські цінності
Люди - это и есть государство. Деятелей представляющих государство (считай людей) люди сменяют. Победят Виталики будет государство обиженных невзятых в школы. Победит Флай будет государство с 5-10 литровыми баклажками. Вопрос будет ли такое государство долго или будет поглощено другой группой "вторая армия мира". Они во "вторую армию мира" заберут и Виталиев и Флаев. Даже читавших Кейнса и Лондона заберут ) stm с её туфлями тоже ничего красивого не грозит, а Макс выдвинул столько условий что точно не грозит его защита несчастной stm... ))) Бетону ещё можно записать ролик в метро "3 год войны, 10 если быть предельно точным. Ваши нервы не железные, не офигивайте, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь, жизнь будет лучше, но не у Вас..." )))
Вам би прослухати шкільний курс суспільствознавтсва, але так як ви трохи не того віку, то вам запам"ятався "Короткий курс історії ВКП(б)". Там про гвинтики і болтики які зобов"язані бути затягнуті міцною рукою і не самовикручуватися.
Після шкільного курсу суспільствознавства, якщо подобається КМіФЕ, можете спробувати освоїти "Походження родини, приватної власності та держави"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 кві, 2024 13:54, всього редагувалось 2 разів.
Я непереношу пед.коллектвы и школа - последнее место куда я пошёл бы работать
По предыдущей легенде работы не было вообще, тебе буквально нечего было кушать, а государство отвернулось, не приняв на работу в гос. школу. То есть когда кушать нечего, то поиск даже нелюбимой работы выглядит нормой. Подтверждением факта попытки трудоустройства в школу является все еще не остывшее желание открыть свою частную школу или подобие. «Знаний у меня для этого достаточно». (с)
Bobua написав:Все що маєте нині -- це все завдяки державі. Якби не держава, то при окупації відібрали би нерухомість, гроші, здоров`я (перша нирка і частини печінки) та життя (у “шторр зет” чи разом з другою ниркою, серцем і т.п.)
Отже, при депортації, потрібно віддати це все Україні (органи можна грошима, які були виведені за кордон до початку повномасштабки, але це ж мають бути сотні тисяч$...) А Україна спробує купити на те все нових громадян. Здатних воювати...
А як Ви вважаєте, родичі цивільних які загинули, які втратили все майно, теріторії яких окуповані,або просто знищена вся можливість для життя де люди вимушен виїхати. Ті у кого поломане все життя. Вони мають право пред'явити пертензії державі, війсковим, або ментам, бо всі свої негаразди вони отримали тому що держава не виконала свої обов'язки? Але по вашому виходить що тільки громадян винні державі. А держава обов'язки не виконала - ну "нє получілося", давайте ви самі.
Не мають. Незалежно де і серед кого жили. І навіть якщо внесли свій пропорційний вклад у захист (а найчастіше -- це не так...) -- теж не мають.
Бо без держави було би стократ гірше. От як ГолодоМор 1932-33рр.
Держава просто дає можливість відбиватись не від усіх 8мрлд решти землян, а лише на фронті. Якщо завтра збудуться мрії ухилянтів (поліції, пожежних, швидких в тилу не стане взагалі, банки заберуть собі всі ваші гроші, а вулицями керуватимуть банди...) -- отоді аж кажіть, що держави нема. І обурюйтесь якщо військові загребуть на машину і на фронт як у Кореї. Хоча навіть сам факт, що фронт і тоді буде -- означатиме, що держава і далі виконує частину своїх обов`язків...
vitaliiangel написав:
Bobua написав:Якби такі умови раптом узаконили -- погодитесь?
те кто бегут через тису по моему вам уже дали ответ.
Не дали. Вони не передали Україні майно, гроші й додаткову плату за врятоване життя...
stm написав:Люди - это и есть государство. Деятелей представляющих государство (считай людей) люди сменяют. Победят Виталики будет государство обиженных невзятых в школы. Победит Флай будет государство с 5-10 литровыми баклажками. Вопрос будет ли такое государство долго или будет поглощено другой группой "вторая армия мира". Они во "вторую армию мира" заберут и Виталиев и Флаев. Даже читавших Кейнса и Лондона заберут ) stm с её туфлями тоже ничего красивого не грозит, а Макс выдвинул столько условий что точно не грозит его защита несчастной stm... ))) Бетону ещё можно записать ролик в метро "3 год войны, 10 если быть предельно точным. Ваши нервы не железные, не офигивайте, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь, жизнь будет лучше, но не у Вас..." )))