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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7490749174927493
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:03

  Bobua написав:Не дали.
Вони не передали Україні майно, гроші й додаткову плату за врятоване життя..
а до этого 30 лет налоги за что платились, чтобы жирные полковники не похудели?

то есть по итогу воюем за чьё-то майно и если его отдать можно стать свободным? спасибо хоть честно сказали. В=вещизм. А я было думал за права и свободы. Лично вам какого майна не хватает? Зачем государству брошенные в сёлах халупы. Или вы думали у всех дома с бассейнами в Киеве/Трускавце. Так они откупятся. Бегут как раз те у кого ничего нет. кому терять нечего. Вы много видели богатых людей на фронте (p.s. 100куе я богатством не считаю). Вот и задайте себе вопрос чьи богатства вы в 1ю очередь защищаете. Неужели мои?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 14:29, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:05

D44, давайте ми спільноту зменшимо до 5 домогосподарств. Для розуміння.
Ви , я , Віталій , Успіх, Боб домовились разом обороняти наше мініпоселення від зовнішніх атак.
Обороняли, але у мене загинув син, а в вас згоріла хата.
Якщо ми щось створили (фонд) на такий випадок, то ми можемо домовитись компенсувати хоча б грошима.
Але в будь якому разі, якщо трапилось так, то що «розходимось, така схема несправедлива, не будемо себе захищати». Так?

спасибо хоть честно сказали. В=вещизм. А я было думал за права и свободы.


Только война требует либо рук , держащих оружие, либо денег (и то, и то)
За 2 кг свободы оружие и бетон у Ковальской для ДОТ не покупается. За хату - да.

Вот и задайте себе вопрос чьи богатства вы в 1ю очередь защищаете. Неужели мои?


Да. Статистически ты (наверное) в верхней половине жителей Украины по состоятельности. Твои, чьи же еще.

100куе я богатством не считаю


Тогда наверное и на ракеты ПВО их отдать не жалко..
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 14:20, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Бо без держави було би стократ гірше. От як ГолодоМор 1932-33рр.
Це як раз і робилося державою, державним апаратом. Глупо казати що то була окупаційна держава а все робили єврєї. Це була правова, законно обрана, признана у світі влада.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:22

  Mimohod написав:У військо за всі віки йшли тільки з голодухи або за здобиччю, а краще коли і те і інше! На роїсїї це зрозуміли, наші ще думють пропєтлять. І не треба тут про елїв. З голодухи кожний елой дуже швидко стає морлоком.

Почитай про совєтсько-фінську війну, "елой". І чому шли у військо фіни. Подивись на Ізраїль.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:29

  d44 написав:
  Bobua написав:Бо без держави було би стократ гірше. От як ГолодоМор 1932-33рр.
Це як раз і робилося державою, державним апаратом. Глупо казати що то була окупаційна держава а все робили єврєї. Це була правова, законно обрана, признана у світі влада.

То була окупаційна держава. Визнана у світі - так. В 20му сторіччі світ готовий був визнавати багато злочинів. Але "законно обрана", "правова" - не смішіть.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:30

  airmax78 написав:
  Mimohod написав:У військо за всі віки йшли тільки з голодухи або за здобиччю, а краще коли і те і інше! На роїсїї це зрозуміли, наші ще думють пропєтлять. І не треба тут про елїв. З голодухи кожний елой дуже швидко стає морлоком.

Почитай про совєтсько-фінську війну, "елой". І чому шли у військо фіни. Подивись на Ізраїль.

"віденський елой", от тільки твого моралізму не вистачало, і так занадто ура-патріотів в резерві.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 кві, 2024 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:D44, давайте ми спільноту зменшимо до 5 домогосподарств. Для розуміння.
Ви , я , Віталій , Успіх, Боб домовились разом обороняти наше мініпоселення від зовнішніх атак.
Обороняли, але у мене загинув син, а в вас згоріла хата.
Якщо ми щось створили (фонд) на такий випадок, то ми можемо домовитись компенсувати хоча б грошима.
Але в будь якому разі, якщо трапилось так, то що «розходимось, така схема несправедлива, не будемо себе захищати». Так?
Ви так пишите наче у нас христіянське поселення з мудрим пастором де все робиться на авторітеті та совісті. Або навпаки, суворий шеріф з рейнджерами, які день ніч на посту, індіянців кровожерливих відстрілюють а ми їх годуємо. А в нашому поселенії голова ради з кумом поліціянтом, та невісткою ветеренаршою нас двох послали оборонятися, а потім ще й фондом роспоряджаються, то "###сь воно коньом". Я не хочу бути тут та мати справу з тим непотрібом. Нічого мені казати що я їм винен.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:35

  Hotab написав:D44, давайте ми спільноту зменшимо до 5 домогосподарств. Для розуміння.
Ви , я , Віталій , Успіх, Боб домовились разом обороняти наше мініпоселення від зовнішніх атак.
Обороняли, але у мене загинув син, а в вас згоріла хата.
Якщо ми щось створили (фонд) на такий випадок, то ми можемо домовитись компенсувати хоча б грошима.
Але в будь якому разі, якщо трапилось так, то що «розходимось, така схема несправедлива, не будемо себе захищати». Так?

Если вспомнить историю (той же Украины) -- да, оно примерно так и происходило: повоевали-повоевали какое-то время -- глядь, а оно и не воюется что-то нифига. -- "разошлись"...
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:Але "законно обрана", "правова" - не смішіть.
Правова для всього світу. Всі бачили що коїться, але мовчали, співпрацювали, будували їм індустріалязацію за те ж зерно, золото, нафту. Так і сьогодні. Не буде в ближні місяці рішення про глобальну допомогу або втручання у війну, то тоді два варіанти. Або домовленості, або нащадки будуть вчити про невеличкий відрізок історії України де були "військові трійці ТЦК" та будівництво фортіфікацій на зразок Бєломорканалу під КАБами. І всі знають, що другий шлях більш втратний для країни і все одне приведе до першого. Ми слабка держава, все залежить від підтримки. А як воно - ну самі бачите.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Давай на прикладі знайомої тобі Польщі в контексті
Я в Україні.
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