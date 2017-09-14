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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74917492749374947495>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:Але "законно обрана", "правова" - не смішіть.
Правова для всього світу. Всі бачили що коїться, але мовчали, співпрацювали, будували їм індустріалязацію за те ж зерно, золото, нафту. Так і сьогодні. Не буде в ближні місяці рішення про глобальну допомогу або втручання у війну, то тоді два варіанти. Або домовленості, або нащадки будуть вчити про невеличкий відрізок історії України де були "військові трійці ТЦК" та будівництво фортіфікацій на зразок Бєломорканалу під КАБами. І всі знають, що другий шлях більш втратний для країни і все одне приведе до першого. Ми слабка держава, все залежить від підтримки. А як воно - ну самі бачите.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Давай на прикладі знайомої тобі Польщі в контексті
Я в Україні.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:48

  d44 написав:
  Hotab написав:Давай на прикладі знайомої тобі Польщі в контексті
Я в Україні.

То Флайману, який сповідує європейські цінності. Але не може пояснити як вони працюють
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:53

  Bobua написав:- означатиме, що держава і далі виконує частину своїх обов`язків...

Так про те і мова, що держава частково виконує свої обов'язки (адже по факту саме частково виконує -- медицину і т.д. все, що в Конституції записано), так і громадяни ЧАСТКОВО виконують свої обов'язки.
Утрировано -- військовий збір сплатив, вважай, що прийняв участь у захисті держави.

А порахувати точно? В грошах?
Так тоді треба виставляти рахунок і вуаля. Розчитався і вільний...

Але цього нема і не буде.
Бо держава сама, наприклад, досі пайкові, речові і т.д. борги (обов'язки) всл не виконала. І не збирається. Тоді як? Дочекатися виконання обов'язків державою, а потім виконувати свої?
В цивільних борги держави стосовно медицини...
Або майно вкрали, а держава не знайшла.
Все частково.
А для цивільних заможних - багато заможних легко сплатили та виїхали б. І ... залишилися в державі незаможні))

Тобто отака площина розгляду не дає ні відповіді, не рішення.

Держава вирішує з боргами по обов'язкам, як хоче, то і громадянин так само, як хоче. Частково...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:57

  detroytred написав:Тобто отака площина розгляду не дає ні відповіді, не рішення.
ответ (почему лыжи не едут) как раз такая постановка даёт. и все решения тоже на поверхности. Их не много и не надо быть великим мудрецом для того чтобы их увидеть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 15:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:03

  flyman написав:
  whois2010 написав:
  Bobua написав:Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.

Ніхто нікого не ловить, нема бусіфікації, в воєнкомати стоять черги. Нестачі в мобілізованих нема.
Регіони РФ збільшують виплати за підписання контракту на участь у війні, максимум сягнув мільйона рублів

Що там ЛАД і Ко напише? "Петро заважає" чи "армія бідних заробітчан - це не для нас"?

По какому поводу?
Что "нема бусіфікації" или что "максимум сягнув мільйона рублів"?
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:05

  detroytred написав:.........
Це в мене професійна звичка -- абзацами лупити.
Так там хоч гроші платили, а тут безплатно навіщо?))

Золотые слова.
Надо брать на вооружение. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:13

  d44 написав:
  airmax78 написав:Але "законно обрана", "правова" - не смішіть.
Правова для всього світу. Або домовленості, або нащадки будуть вчити про невеличкий відрізок історії України де були "військові трійці ТЦК" та будівництво фортіфікацій на зразок Бєломорканалу під КАБами. І всі знають, що другий шлях більш втратний для країни і все одне приведе до першого. Ми слабка держава, все залежить від підтримки. А як воно - ну самі бачите.

Не всеодно про що вчать? Вся історія в підручниках то звіздьож і пропаганда. ) од казочки про 3 поросят толку більше ніж од шкільного курсу :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:13

  mephala написав:
  ЛАД написав:Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.


те же яйца - только в профиль.
так таки это порох не хотел ее заканчивать?
какой всесильный порох оказывается - если бы не обострял то раз и все бы закончилось :lol:

Не занимайтесь, простите, словоблудием. О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:15

  Hotab написав:
  d44 написав:
  Hotab написав:Давай на прикладі знайомої тобі Польщі в контексті
Я в Україні.

То Флайману, який сповідує європейські цінності. Але не може пояснити як вони працюють

Що тобі пояснювати, якщо твої засади базуються на чуждій парадигмі, де держава понад усе.
Можеш із stm влаштвати домашні читання. Почати із суспільствознавсто для школи, потім перейти до "Загальна декларація прав людини".
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