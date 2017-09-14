Faceless написав:У Харкові збудували першу в Україні підземну школу
Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей. Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень. Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
stm Не треба казок... Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи. Апріорі ніколи.
Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити. Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.
Так що не перейматися. До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок.
detroytred написав:stm Не треба казок... Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи. Апріорі ніколи.
Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити. Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.
Так що не перейматися. До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок.
А укус мухи цеце, а двох? Як то воно хижаку? Не все так однозначно в харчовому ланцюгу. Мені більше подобається аналогія дерев з грибами: симбіоз. Win-win стратегія. А Соскін любить згадувати останнім часом байку про свиню та дуба.