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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7492749374947495>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:18

  ЛАД написав:Не занимайтесь, простите, словоблудием. О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.


забавно. т.е. по вашему нам достаточно прекратить как вы говорите играть в войну и все станет зашибись?
прямо потянуло протсто перестать стрелять только на другой лад
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:23

  Faceless написав:У Харкові збудували першу в Україні підземну школу

Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень.
Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.

Ваше отношение к этому?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:23

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.

те же яйца - только в профиль.
так таки это порох не хотел ее заканчивать?
какой всесильный порох оказывается - если бы не обострял то раз и все бы закончилось :lol:

Не занимайтесь, простите, словоблудием. О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.

звісно дві - нападник та окупант з однієї сторони, й країна яка обороняється.

а згідно з такої логікою у зґвалтування теж грають дві сторони..
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:24

❗️Армія рф повністю відновилась після втрат, їм вистачило року, – представник Держдепартаменту США.

◾️ москва збільшила витрати на оборону до 6% національного ВВП у бюджеті на 2024 рік;
▪️це можливо завдяки підтримці Китаю, КНДР та Ірану. Торгівля з ними перекрила ефект від санкцій.

https://www.defensenews.com/pentagon/20 ... cial-says/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:28

stm
Не треба казок...
Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи.
Апріорі ніколи.

Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити.
Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.

Так що не перейматися.
До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:28

  Xenon написав:
❗️Армія рф повністю відновилась після втрат, їм вистачило року, – представник Держдепартаменту США.

◾️ москва збільшила витрати на оборону до 6% національного ВВП у бюджеті на 2024 рік;
▪️це можливо завдяки підтримці Китаю, КНДР та Ірану. Торгівля з ними перекрила ефект від санкцій.

https://www.defensenews.com/pentagon/20 ... cial-says/

Госдєп: "Бамбіть НПЗ нінада".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:31

  Xenon написав:
❗️Армія рф повністю відновилась після втрат, їм вистачило року, – представник Держдепартаменту США.

◾️ москва збільшила витрати на оборону до 6% національного ВВП у бюджеті на 2024 рік;
▪️це можливо завдяки підтримці Китаю, КНДР та Ірану. Торгівля з ними перекрила ефект від санкцій.

https://www.defensenews.com/pentagon/20 ... cial-says/

Самое время вспомнить мантру первых дней: "Самый темный час перед рассветом". Или тот был не самый?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:32

  detroytred написав:stm
Не треба казок...
Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи.
Апріорі ніколи.

Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити.
Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.

Так що не перейматися.
До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок.

А укус мухи цеце, а двох? Як то воно хижаку? Не все так однозначно в харчовому ланцюгу.
Мені більше подобається аналогія дерев з грибами: симбіоз. Win-win стратегія.
А Соскін любить згадувати останнім часом байку про свиню та дуба.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:36

flyman
Не понял, почему вопрос ко мне?
Я когда-нибудь такое писал? :shock:
Я, вроде, фантазиями не занимаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:37

  flyman написав: Як то воно хижаку?

Звісно моя аналогія дуже умовна.

Мабуть більш підходить:
1. Ті, хто нападає. Має інтерес змусити когось.
2. Ті, хто захищається.
Да й це дуже умовно.

Мова не про те, хто сильніший, хто дужче може вдарити, а про - хто візьме владу.

Вона отим п.2 і не потрібна...
Влада - це інструмент примусу.
Для примусу потрібно хоча б мати бажання когось чомусь примусити)))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 кві, 2024 15:44, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
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