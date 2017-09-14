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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7492749374947495
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:38

  mephala написав:
  ЛАД написав:Не занимайтесь, простите, словоблудием. О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.


забавно. т.е. по вашему нам достаточно прекратить как вы говорите играть в войну и все станет зашибись?
прямо потянуло протсто перестать стрелять только на другой лад

Вам хочется пофлудить? Пожалуйста.
Без меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:54

Дрон який прилетів по заводу Шахедів у Татарстані

Це E-300 Enterprise


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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:14

  vitaliiangel написав:Дрон який прилетів по заводу Шахедів у Татарстані

Це E-300 Enterprise


с русского тг
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Та ні, це якесь іпсо)) В нас же нічого немає, бо влада така-сяка не переймається щодо виробництва зброї)))
fler
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