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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:38
mephala написав: ЛАД написав:
Не занимайтесь, простите, словоблудием. О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.
забавно. т.е. по вашему нам достаточно прекратить как вы говорите играть в войну и все станет зашибись?
прямо потянуло протсто перестать стрелять только на другой лад
Вам хочется пофлудить? Пожалуйста.
Без меня.
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ЛАД
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:54
Дрон який прилетів по заводу Шахедів у Татарстані
Це E-300 Enterprise
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vitaliiangel
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Додано: Чет 04 кві, 2024 16:14
vitaliiangel написав:
Дрон який прилетів по заводу Шахедів у Татарстані
Це E-300 Enterprise
с русского тг
Та ні, це якесь іпсо)) В нас же нічого немає, бо влада така-сяка не переймається щодо виробництва зброї)))
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fler
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