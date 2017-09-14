mephala написав:
забавно. т.е. по вашему нам достаточно прекратить как вы говорите играть в войну и все станет зашибись?
прямо потянуло протсто перестать стрелять только на другой лад
Вам хочется пофлудить? Пожалуйста.
Без меня.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:38
Вам хочется пофлудить? Пожалуйста.
Без меня.
Додано: Чет 04 кві, 2024 16:14
Додано: Чет 04 кві, 2024 16:25
На Детройта, легко, вы же мне не нравитесь ))) Вы же специально обученный провокатор
остальных нет, они не в моем подчинении, выход к Тисе я не перекрывала
Более того, я даже рада, их голоса теперь слышно, свет-то и интернет государство обеспечило лучше, чем в прошлом году )))
Додано: Чет 04 кві, 2024 16:46
не нужно тогда и начинать разную фигню писать.
или другие должны молча согласится?
Додано: Чет 04 кві, 2024 16:47
Молодець. Знов звинувачення з повітря (спеціально навчений провокатор). А на об'єктивно перевірити в СБУ і відповісти за наклеп 5-ма куо. -- знов зілл'єтесь?
В тому і різниця між нами, що стряпати (тобто безпідставно) справу я не буду навіть при відповідній посаді. Ні на кого.
А без посади -- не буду навіть, якщо ви порушите щось. Теж незалежно від відношення до вас.
Вам же достатньо "невподобання", щоб состряпати, донести (як ви самі визнали раніше -- тільки порушите, то обов'язково ...).
Радійте, не радійте -- навіщо сповіщати-то про це? Зубів-то нема)) Тільки смішно від цього, да й годі.
Мені якось пофіг оті тисовики. А вас торкається і на дурні паралелі тягне. Точніше брехливі.
Раділи б, що я вам пояснив про неможливість перемоги за владу п.2.
Розношуйте туфлі спокійно. Окуляри ще прикупіть. І радійте. Тільки не сповіщуйте. Про равіолі з рікой (згадав нарешті чи помиляюсь знов) та шпінатом.
Додано: Чет 04 кві, 2024 16:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Типова позиція демагого/популіста, або популісто/демагога....
1 В чому помилка Заходу?
В тому що не ЗАТЯГНУВ в НАТО населення країни яке туди до 2014 року не рвалось?
2 Чому населення, яке обрало собі лідера по власному образу і подобію....
Я Вам нічого не винен...
Чомусь вважає , що йому(населенню) хтось-щось винен?
Додано: Чет 04 кві, 2024 16:59
В тому, що за віконцем війна. На нашій території війна. І є колосальна різниця між НАТО-ЕС наш просто партнер і ми самі НАТО-ЕС.
А втягнення у НАТО-ЕС проти волі нарід би якось пережив би, на порядки порядків легше, ніж війну.
І тепер бусифікація та збільшення примусу. Проти волі.
Як бачиш, демагогія була у тебе.
І президента обирає не населення України, а український народ. Вивчи нарешті.
І не обов'язково за тим критерієм, що ти вказав.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 кві, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 кві, 2024 17:05
До того податки платились щомісяця. Для щомісячних витрат.
На майбутні витрати їх вже нема. Від слова “взагалі”.
Гірше того -- держава не просто живе “від зарплати до зарплати”, а ще й борг.
А у 2019 виборці конституц.більшістю проголосувати проти витрат на оборону...
Після того -- рівень витрат зріс сингулярно (якщо враховувати в повній мірі ризики військ, що взяли на себе перший удар для захисту майна, грошей, здоров`я і життя пересічних елоїв).
Далі ~половину витрат оплачували зах.елої. Якби вони сказали “запустіть до нас всіх-всіх елоїв з України”, то так би і було. Але не сказали, чомусь.
Втрачати нічого (майже) лише хворим, старим людям.
Що молодші і здоровіші -- то більше є чого втратити...
Ще раз, по іншому.
Якби існував фант.спосіб заселитись у тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.) і 60річного, аби отримати змогу цілком законно виїхати з країни і “не бути їй винним” -- як багато з тут присутніх згодні на такий вихід із “чужої війни”?
Додано: Чет 04 кві, 2024 17:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Те що маса совків в чиїх проблемах винен хтось а не вони - не скористаються простими рецептами годними ДЛЯ ВСІХ - зрозуміло...
Для цього щоб скористатись чиїмось підказками треба мати голову на плечах , якою не тільки їсиш - а й вмієш думати.
2 Спробуй мені пояснити
Чому МІЙ рецепт
Перших 10 років відкладаєш 30% заробленого... щоб потім до кінця своїх днів витрачаючи відсотки по депозиту( відкладеному за перших 10 років) - мати можливість витратити на 30% більше( в перших 20 років поки працюєш) або в рази більше( після виходу на пенсію)....( я цим рецептом користуюсь вже 30 років)
Тобто НЕ ТРЕБА піднімати кваліфікацію , не треба відмовлятись від чогось необхідного, не треба ЗБІЛЬШУВАТИ заробіток...
Всього що треба
Це перенести частину СВОЇХ витрат в перших 10 років.. на майбутні періоди.
Поясни
Що заважає(крім ВЛАСНИХ фаберже) скористатись цією порадою
І чи потрібен для цього алгоритму спеціальний Закон розроблений особисто Бальцеровичом з Кіосакі разом взятими.
Зможеш?
Не зможеш
І причина на поверхні
Чого бідний-бо дурний
Чого дурний- бо бідний.
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