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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74937494749574967497>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:38

  mephala написав:
  ЛАД написав:Не занимайтесь, простите, словоблудием. О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.


забавно. т.е. по вашему нам достаточно прекратить как вы говорите играть в войну и все станет зашибись?
прямо потянуло протсто перестать стрелять только на другой лад

Вам хочется пофлудить? Пожалуйста.
Без меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:54

Дрон який прилетів по заводу Шахедів у Татарстані

Це E-300 Enterprise


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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:14

  vitaliiangel написав:Дрон який прилетів по заводу Шахедів у Татарстані

Це E-300 Enterprise


с русского тг
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Та ні, це якесь іпсо)) В нас же нічого немає, бо влада така-сяка не переймається щодо виробництва зброї)))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:25

  detroytred написав:stm
Не треба казок...
Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи.
Апріорі ніколи.

Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити.
Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.

Так що не перейматися.
До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок.

На Детройта, легко, вы же мне не нравитесь ))) Вы же специально обученный провокатор :)
остальных нет, они не в моем подчинении, выход к Тисе я не перекрывала :)
Более того, я даже рада, их голоса теперь слышно, свет-то и интернет государство обеспечило лучше, чем в прошлом году )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:46

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.


те же яйца - только в профиль.
так таки это порох не хотел ее заканчивать?
какой всесильный порох оказывается - если бы не обострял то раз и все бы закончилось :lol:

Не занимайтесь, простите, словоблудием. О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.


не нужно тогда и начинать разную фигню писать.
или другие должны молча согласится?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:47

  stm написав:
  detroytred написав:stm
Не треба казок...
Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи.
Апріорі ніколи.

Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити.
Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.

Так що не перейматися.
До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок.

На Детройта, легко, вы же мне не нравитесь ))) Вы же специально обученный провокатор :)
остальных нет, они не в моем подчинении, выход к Тисе я не перекрывала :)
Более того, я даже рада, их голоса теперь слышно, свет-то и интернет государство обеспечило лучше, чем в прошлом году )))

Молодець. Знов звинувачення з повітря (спеціально навчений провокатор). А на об'єктивно перевірити в СБУ і відповісти за наклеп 5-ма куо. -- знов зілл'єтесь?

В тому і різниця між нами, що стряпати (тобто безпідставно) справу я не буду навіть при відповідній посаді. Ні на кого.
А без посади -- не буду навіть, якщо ви порушите щось. Теж незалежно від відношення до вас.

Вам же достатньо "невподобання", щоб состряпати, донести (як ви самі визнали раніше -- тільки порушите, то обов'язково ...).

Радійте, не радійте -- навіщо сповіщати-то про це? Зубів-то нема)) Тільки смішно від цього, да й годі.
Мені якось пофіг оті тисовики. А вас торкається і на дурні паралелі тягне. Точніше брехливі.

Раділи б, що я вам пояснив про неможливість перемоги за владу п.2.
Розношуйте туфлі спокійно. Окуляри ще прикупіть. І радійте. Тільки не сповіщуйте. Про равіолі з рікой (згадав нарешті чи помиляюсь знов) та шпінатом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Стратегічна помилка Заходу -- треба або витягувати морлоків з печер (розвивати їх до рівня елоїв); або мати сили тримати їх в їх печерах.

Спочатку треба було прийняти Україну в Ес, НАТО, а вже потім давати копняка оркостану.
Типова позиція демагого/популіста, або популісто/демагога....
1 В чому помилка Заходу?
В тому що не ЗАТЯГНУВ в НАТО населення країни яке туди до 2014 року не рвалось?
2 Чому населення, яке обрало собі лідера по власному образу і подобію....
Я Вам нічого не винен...
Чомусь вважає , що йому(населенню) хтось-щось винен?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Стратегічна помилка Заходу -- треба або витягувати морлоків з печер (розвивати їх до рівня елоїв); або мати сили тримати їх в їх печерах.

Спочатку треба було прийняти Україну в Ес, НАТО, а вже потім давати копняка оркостану.
Типова позиція демагого/популіста, або популісто/демагога....
1 В чому помилка Заходу?
В тому що не ЗАТЯГНУВ в НАТО населення країни яке туди до 2014 року не рвалось?
2 Чому населення, яке обрало собі лідера по власному образу і подобію....
Я Вам нічого не винен...
Чомусь вважає , що йому(населенню) хтось-щось винен?

В тому, що за віконцем війна. На нашій території війна. І є колосальна різниця між НАТО-ЕС наш просто партнер і ми самі НАТО-ЕС.

А втягнення у НАТО-ЕС проти волі нарід би якось пережив би, на порядки порядків легше, ніж війну.
І тепер бусифікація та збільшення примусу. Проти волі.

Як бачиш, демагогія була у тебе.

І президента обирає не населення України, а український народ. Вивчи нарешті.
І не обов'язково за тим критерієм, що ти вказав.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 кві, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:05

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Не дали.
Вони не передали Україні майно, гроші й додаткову плату за врятоване життя..
а до этого 30 лет налоги за что платились, чтобы жирные полковники не похудели?

то есть по итогу воюем за чьё-то майно и если его отдать можно стать свободным? спасибо хоть честно сказали. В=вещизм. А я было думал за права и свободы. Лично вам какого майна не хватает? Зачем государству брошенные в сёлах халупы. Или вы думали у всех дома с бассейнами в Киеве/Трускавце. Так они откупятся. Бегут как раз те у кого ничего нет. кому терять нечего. Вы много видели богатых людей на фронте (p.s. 100куе я богатством не считаю). Вот и задайте себе вопрос чьи богатства вы в 1ю очередь защищаете. Неужели мои?


До того податки платились щомісяця. Для щомісячних витрат.
На майбутні витрати їх вже нема. Від слова “взагалі”.
Гірше того -- держава не просто живе “від зарплати до зарплати”, а ще й борг. :evil:
А у 2019 виборці конституц.більшістю проголосувати проти витрат на оборону...

Після того -- рівень витрат зріс сингулярно (якщо враховувати в повній мірі ризики військ, що взяли на себе перший удар для захисту майна, грошей, здоров`я і життя пересічних елоїв).

Далі ~половину витрат оплачували зах.елої. Якби вони сказали “запустіть до нас всіх-всіх елоїв з України”, то так би і було. Але не сказали, чомусь.

Втрачати нічого (майже) лише хворим, старим людям.
Що молодші і здоровіші -- то більше є чого втратити...

Ще раз, по іншому.
Якби існував фант.спосіб заселитись у тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.) і 60річного, аби отримати змогу цілком законно виїхати з країни і “не бути їй винним” -- як багато з тут присутніх згодні на такий вихід із “чужої війни”? :?:
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чому вся маса індивидів не може скористатися --- ти не допетрив і не допетрили вже ніколи.

Тому і з'являються бальцеровичі, кейнси, фрідмени ... які дають рецепти можливі саме для ВСІХ (а не для окремого будь-кого
1 Те що маса совків в чиїх проблемах винен хтось а не вони - не скористаються простими рецептами годними ДЛЯ ВСІХ - зрозуміло...
Для цього щоб скористатись чиїмось підказками треба мати голову на плечах , якою не тільки їсиш - а й вмієш думати.
2 Спробуй мені пояснити
Чому МІЙ рецепт
Перших 10 років відкладаєш 30% заробленого... щоб потім до кінця своїх днів витрачаючи відсотки по депозиту( відкладеному за перших 10 років) - мати можливість витратити на 30% більше( в перших 20 років поки працюєш) або в рази більше( після виходу на пенсію)....( я цим рецептом користуюсь вже 30 років)
Тобто НЕ ТРЕБА піднімати кваліфікацію , не треба відмовлятись від чогось необхідного, не треба ЗБІЛЬШУВАТИ заробіток...
Всього що треба
Це перенести частину СВОЇХ витрат в перших 10 років.. на майбутні періоди.

Поясни
Що заважає(крім ВЛАСНИХ фаберже) скористатись цією порадою
І чи потрібен для цього алгоритму спеціальний Закон розроблений особисто Бальцеровичом з Кіосакі разом взятими.

Зможеш?
Не зможеш
І причина на поверхні
Чого бідний-бо дурний
Чого дурний- бо бідний.
budivelnik
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