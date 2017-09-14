Додано: Чет 04 кві, 2024 16:47

stm написав: detroytred написав: stm

Не треба казок...

Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи.

Апріорі ніколи.



Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити.

Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.



Так що не перейматися.

До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок. stmНе треба казок...Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи.Апріорі ніколи.Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити.Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.Так що не перейматися.До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок.

На Детройта, легко, вы же мне не нравитесь ))) Вы же специально обученный провокатор

остальных нет, они не в моем подчинении, выход к Тисе я не перекрывала

Более того, я даже рада, их голоса теперь слышно, свет-то и интернет государство обеспечило лучше, чем в прошлом году ))) На Детройта, легко, вы же мне не нравитесь ))) Вы же специально обученный провокаторостальных нет, они не в моем подчинении, выход к Тисе я не перекрывалаБолее того, я даже рада, их голоса теперь слышно, свет-то и интернет государство обеспечило лучше, чем в прошлом году )))

Молодець. Знов звинувачення з повітря (спеціально навчений провокатор). А на об'єктивно перевірити в СБУ і відповісти за наклеп 5-ма куо. -- знов зілл'єтесь?В тому і різниця між нами, що стряпати (тобто безпідставно) справу я не буду навіть при відповідній посаді. Ні на кого.А без посади -- не буду навіть, якщо ви порушите щось. Теж незалежно від відношення до вас.Вам же достатньо "невподобання", щоб состряпати, донести (як ви самі визнали раніше -- тільки порушите, то обов'язково ...).Радійте, не радійте -- навіщо сповіщати-то про це? Зубів-то нема)) Тільки смішно від цього, да й годі.Мені якось пофіг оті тисовики. А вас торкається і на дурні паралелі тягне. Точніше брехливі.Раділи б, що я вам пояснив про неможливість перемоги за владу п.2.Розношуйте туфлі спокійно. Окуляри ще прикупіть. І радійте. Тільки не сповіщуйте. Про равіолі з рікой (згадав нарешті чи помиляюсь знов) та шпінатом.