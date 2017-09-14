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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:10
Боєприпаси з Чеської ініціативи прибудуть до України на початку червня, — iRozhlas
Про це заявив посол Чехії в НАТО Якуб Ландовський. Чеська ініціатива полягає у закупівлі снарядів у третіх країнах за межами Європи.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:13
budivelnik написав: detroytred написав:
Чому вся маса індивидів не може скористатися --- ти не допетрив і не допетрили вже ніколи.
Тому і з'являються бальцеровичі, кейнси, фрідмени ... які дають рецепти можливі саме для ВСІХ (а не для окремого будь-кого
1 Те що маса совків в чиїх проблемах винен хтось а не вони - не скористаються простими рецептами годними ДЛЯ ВСІХ - зрозуміло...
Для цього щоб скористатись чиїмось підказками треба мати голову на плечах , якою не тільки їсиш - а й вмієш думати.
2 Спробуй мені пояснити
Чому МІЙ рецепт
Перших 10 років відкладаєш 30% заробленого... щоб потім до кінця своїх днів витрачаючи відсотки по депозиту( відкладеному за перших 10 років) - мати можливість витратити на 30% більше( в перших 20 років поки працюєш) або в рази більше( після виходу на пенсію)....( я цим рецептом користуюсь вже 30 років
)
Тобто НЕ ТРЕБА піднімати кваліфікацію , не треба відмовлятись від чогось необхідного, не треба ЗБІЛЬШУВАТИ заробіток...
Всього що треба
Це перенести частину СВОЇХ витрат в перших 10 років.. на майбутні періоди.
Поясни
Що заважає(крім ВЛАСНИХ фаберже) скористатись цією порадою
І чи потрібен для цього алгоритму спеціальний Закон розроблений особисто Бальцеровичом з Кіосакі разом взятими.
Зможеш?
Не зможеш
І причина на поверхніЧого бідний-бо дурний
Чого дурний- бо бідний.
По буквах спробуй.
Я вже десятки разів тобі пояснив.
Мова не про що заважає...
(Цей етап розвитку давно вичерпаний)
А про чим ТРЕБА допомогти, сприяти, стимулювати, покращити умови для збільшення ефективності наявного, зацікавити, спонукати, направити потоки в ринку хоч отого кожного, хоч усю спільноту разом.
Печерний ринок давно в минулому. Навіть в нашому молодому ринку. Бо темпи життя зросли на порядки.
Ти застряг...
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detroytred
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:25
mephala написав: ЛАД написав:
.....
ЛАД написав:
Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.
...........
Не занимайтесь, простите, словоблудием. О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.
не нужно тогда и начинать разную фигню писать.
или другие должны молча согласится?
Не должны.
Но возражения должны быть обоснованные, а не перевод стрелок.
Вина Путина несомненна и очевидна. Но это не опровергает и того факта, что Порошенко к миру и не стремился и никаких других вариантов, кроме военного, не рассматривал.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:29
ЛАД написав:
Вина Путина несомненна и очевидна. Но это не опровергает и того факта, что Порошенко к миру и не стремился и никаких других вариантов, кроме военного, не рассматривал.
а что в вашем понятии стремиться к миру если войну начинали не мы?
ЗЫ
вам уже привели хороший пример с изнасилованием. что в понятии жертвы есть стремиться к миру? расслабится и попытаться получить удовольствие?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:30
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Стратегічна помилка Заходу -- треба або витягувати морлоків з печер (розвивати їх до рівня елоїв); або мати сили тримати їх в їх печерах.
Спочатку треба було прийняти Україну в Ес, НАТО, а вже потім давати копняка оркостану.
Типова позиція демагого/популіста, або популісто/демагога....
1 В чому помилка Заходу?
В тому що не ЗАТЯГНУВ в НАТО населення країни яке туди до 2014 року не рвалось?
2 Чому населення, яке обрало собі лідера по власному образу і подобію....Я Вам нічого не винен...
Чомусь вважає , що йому(населенню) хтось-щось винен?
В тому, що за віконцем війна. На нашій території війна. І є колосальна різниця між НАТО-ЕС наш просто партнер і ми самі НАТО-ЕС.А втягнення у НАТО-ЕС проти волі нарід би якось пережив би, на порядки порядків легше, ніж війну.
І тепер бусифікація та збільшення примусу. Проти волі.
Як бачиш, демагогія була у тебе.
І президента обирає не населення України, а український народ. Вивчи нарешті.
І не обов'язково за тим критерієм, що ти вказав.
Как пишет сам budivelnik
после 2014 это было бы уже не против воли народа. После 2014 большинство было за. А, может, даже раньше.
А уж выбор президента на стремление в НАТО никак не влиял. Зеленский хотел вступить в НАТО не меньше Порошенко.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:30
detroytred написав:
Мова не про що заважає...
(Цей етап розвитку давно вичерпаний)
Який вичерпаний?
Перше - 20 млн працездатних - 12 млн осіб працюючих - 5 млн отримували середню зарплату.
Тобто
5 млн сімей=15 млн осіб повинні використавши мій ПРИМІТИВНИЙ алгоритм -мати на рахунку від 1 млн грн+ витрачати в місяць на 30% БІЛЬШЕ ніж витрачають.
Друге - 200 000 програмістів отримують 5 млрд доларів в рік( офіційна статистика)
За 10 років ці 200 000 осіб повинні володіти капіталом в 15млрд доларів=600 млрд грн
Де ці мільонери?
Поясню де - 90% ПРОСРАЛИ все що заробили і продовжують в тому ж темпі....
А чому?
А тому що їм так само як і тобі відсутність Бальцеровича під дверима в підїзді купку наклала.
Ти можеш хоч осягнути мною написане?
Не треба нових ринків
Не треба нових технологій
На СЬОГОДНІШНІХ ринках і технологіях можна отримувати по 2 млн таких як я КОЖНИХ 5-10 років.
Якщо ти дійсно хочеш зрозуміти як працює ринок то звернись до мене в приватну скриньку
Я тобі покажу на пальцях як за 10 років з НУЛЯ створюється перше ЩОСЬ
яке за наступних 10 років з цього ЩОСЬ створює НОВИХ ТРИ щось , при чому створює в тому сегменті ринку якого 10 років тому - НЕ БУЛО ВЗАГАЛІ.
Де ці 5 млн сімей?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:36
Перших 10 років відкладаєш 30% заробленого... щоб потім до кінця своїх днів витрачаючи відсотки по депозиту( відкладеному за перших 10 років) - мати можливість витратити на 30% більше( в перших 20 років поки працюєш) або в рази більше( після виходу на пенсію)...
Интересно, Ваши продавцы имеют возможность с зарплаты, которую Вы им платите, "відкладати 30%"?
Особенно, если у них есть семья и дети.
"Що заважає(крім ВЛАСНИХ фаберже) скористатись цією порадою"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 04 кві, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:36
budivelnik написав:
Перших 10 років відкладаєш 30% заробленого... щоб потім до кінця своїх днів витрачаючи відсотки по депозиту( відкладеному за перших 10 років) - мати можливість витратити на 30% більше( в перших 20 років поки працюєш) або в рази більше( після виходу на пенсію)....( я цим рецептом користуюсь вже 30 років)
1. І воно з високою імовірністю пропадає: при розвалі СРСР, кризах, банкопадах, девалах
2. Доходи в 90х були на мізері. Тобто з $30 відкласти $10. Афігєть, кричали дами. А жити за що? Хіба виробити привичку відкладати (не 30%, а надлишки, якщо залишилися), то можна.
3. Рецепт так собі, для будівельника який прапор.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 04 кві, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:38
Xenon написав:
Боєприпаси з Чеської ініціативи прибудуть до України на початку червня, — iRozhlas
Про це заявив посол Чехії в НАТО Якуб Ландовський. Чеська ініціатива полягає у закупівлі снарядів у третіх країнах за межами Європи.
Перед цим казали: "в апрелі".
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:44
budivelnik написав: detroytred написав:
Мова не про що заважає...
(Цей етап розвитку давно вичерпаний)
Який вичерпаний?
Перше - 20 млн працездатних - 12 млн осіб працюючих - 5 млн отримували середню зарплату.
Тобто
5 млн сімей=15 млн осіб повинні використавши мій ПРИМІТИВНИЙ алгоритм -мати на рахунку від 1 млн грн+ витрачати в місяць на 30% БІЛЬШЕ ніж витрачають.
Друге - 200 000 програмістів отримують 5 млрд доларів в рік( офіційна статистика)
За 10 років ці 200 000 осіб повинні володіти капіталом в 15млрд доларів=600 млрд грн
Де ці мільонери?
Поясню де - 90% ПРОСРАЛИ все що заробили і продовжують в тому ж темпі....
А чому?
А тому що їм так само як і тобі відсутність Бальцеровича під дверима в підїзді купку наклала.
Ти можеш хоч осягнути мною написане?
Не треба нових ринків
Не треба нових технологій
На СЬОГОДНІШНІХ ринках і технологіях можна отримувати по 2 млн таких як я КОЖНИХ 5-10 років.
Якщо ти дійсно хочеш зрозуміти як працює ринок то звернись до мене в приватну скриньку
Я тобі покажу на пальцях як за 10 років з НУЛЯ створюється перше ЩОСЬ
яке за наступних 10 років з цього ЩОСЬ створює НОВИХ ТРИ щось , при чому створює в тому сегменті ринку якого 10 років тому - НЕ БУЛО ВЗАГАЛІ.
Де ці 5 млн сімей?
Ти знаєш чому я поліз вивчати кухню економіки, ринку?
Да тому що стало цікаво: як так -- все є: матеріали, робочі, гроші, правила ... все-все-все --- а виробництво послуг та товарів зупиняється, умовно стоїть. Хоча рости і далі хоч до небес. Поки щось не скінчиться...
Так от почни з абетки.
Там все пояснено доступно.
І, являєш, відповіді, що треба просто щоб схотіли -- нема.
Бо це з розряду -- просто перестати стріляти.
Сміт, Кейнс, Фрідмен, Бальцеровіч і т.д. дають відповіді. Для ринку рівня країн.
Кіосакі -- для окремого індивіда.
Ти = Кіосакі.
От тільки він навіть не намагається екстраполювати на рівень країни. Чому?
Да це школяру вже б стало зрозуміло...
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