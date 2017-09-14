Додано: Чет 04 кві, 2024 17:30

detroytred написав: Мова не про що заважає...

(Цей етап розвитку давно вичерпаний) Мова не про що заважає...(Цей етап розвитку давно вичерпаний)

Який вичерпаний?Перше - 20 млн працездатних - 12 млн осіб працюючих - 5 млн отримували середню зарплату.Тобто5 млн сімей=15 млн осіб повинні використавши мій ПРИМІТИВНИЙ алгоритм -мати на рахунку від 1 млн грн+ витрачати в місяць на 30% БІЛЬШЕ ніж витрачають.Друге - 200 000 програмістів отримують 5 млрд доларів в рік( офіційна статистика)За 10 років ці 200 000 осіб повинні володіти капіталом в 15млрд доларів=600 млрд грнДе ці мільонери?Поясню де - 90% ПРОСРАЛИ все що заробили і продовжують в тому ж темпі....А чому?А тому що їм так само як і тобі відсутність Бальцеровича під дверима в підїзді купку наклала.Ти можеш хоч осягнути мною написане?Не треба нових ринківНе треба нових технологійНа СЬОГОДНІШНІХ ринках і технологіях можна отримувати по 2 млн таких як я КОЖНИХ 5-10 років.Якщо ти дійсно хочеш зрозуміти як працює ринок то звернись до мене в приватну скринькуЯ тобі покажу на пальцях як за 10 років з НУЛЯ створюється перше ЩОСЬяке за наступних 10 років з цього ЩОСЬ створює НОВИХ ТРИ щось , при чому створює в тому сегменті ринку якого 10 років тому - НЕ БУЛО ВЗАГАЛІ.Де ці 5 млн сімей?