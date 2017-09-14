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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7495749674977498>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:44

  ЛАД написав:
Перших 10 років відкладаєш 30% заробленого... щоб потім до кінця своїх днів витрачаючи відсотки по депозиту( відкладеному за перших 10 років) - мати можливість витратити на 30% більше( в перших 20 років поки працюєш) або в рази більше( після виходу на пенсію)...
Интересно, Ваши продавцы имеют возможность с зарплаты, которую Вы им платите, "відкладати 30%"?
Особенно, если у них есть семья и дети.
"Що заважає(крім ВЛАСНИХ фаберже) скористатись цією порадою"?
Я починав з нуля і на початку своєї діяльності НА СВОЇ ПОТРЕБИ - витрачав МЕНШЕ ніж на себе витрачали МОЇ продавці.
Пройшло 10 років і я розширив свою діяльність ще й на будівництво...
Весь час , займаючись будівництвом я на СВОЇ ПОТРЕБИ витрачав менше ніж НА СЕБЕ витрачали МОЇ(навіть не одружені) працівники.

Тому
Є пенсіонери які живуть 20 років за 2500 грн/місяць...
Що заважає БУДЬ кому прожити всього 10 років за 300% від 2500 ?

Тому
Бідність - це не зовнішні впливи
Бідність- це вавка в голові.

ПС
Мої продавці всі жінки , віком 45+ , освіта-10 класів( нікого з вищою), отримують по 10000-12000 на руки, працюють 180 годин/місяць
Я думаю що якби ХОТІЛИ (мали стимул) - то спокійно б могли витратити на себе всього 7000-8500 грн.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:55

  Bobua написав:
Ще раз, по іншому.
Якби існував фант.спосіб заселитись у тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.) і 60річного, аби отримати змогу цілком законно виїхати з країни і “не бути їй винним” -- як багато з тут присутніх згодні на такий вихід із “чужої війни”? :?:

шо за діч в агітації? :shock:
Таскати каштани з вогню краще чужими руками. Зараз в тилу є безпека. Потоків біженців в сторону західного кордону вже нема. Люди звикли жити на склоні вулкана думають , що ситуація вже прогнозована в случай чого встигнуть смахати. Небезпеки вже ніхто не бачить.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:56

  detroytred написав:Ти знаєш чому я поліз вивчати кухню економіки, ринку?


  detroytred написав:Про равіолі з рікой (згадав нарешті чи помиляюсь знов) та шпінатом.

Рикотта. Думаю в кухне экономики будет так же...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:58

  detroytred написав:як так -- все є: матеріали, робочі, гроші, правила ... все-все-все , навіть бажання працювати в роботяг та отримувати прибутки у власників, всі хочуть, але не можуть --- виробництво послуг та товарів зупиняється, умовно стоїть. Хоча рости і далі хоч до небес. Поки не з'явиться перепона..
Брехня.
Немає ВНУТРІШНЬОГО КАПІТАЛУ
Залучення імпортних капіталів/технологій - закінчується тим що ВСЕ зароблене з ЇХ допомогою - виводиться туди звідки прийшло.
Приклад китаю тобі в допомогу.
Тому в нас , ВІДСУТНІСТЬ власного капіталу в 30% населення, яке повинно стати середнім ринком і своїми ДОХОДАМИ створювати потребу в нових послугах/товарах - тормозить розвиток ринку.

Для тебе
Ніякі 100 000 з капіталом в 1 млрд - не замінять 10 млн з капіталом 1 млн
По тій простій причині , що 100 000 шлунків/дуп - не створять такий ОБЄМ ринку який створить попит 10 млн....

Тому
ПОКИ в Україні не зявиться 10 млн з активним капіталом в 1 млн(навіть гривень) , до того часу , ніякі управляючі електроди в транзисторі не створять потужність на виході цього ж транзистора.

А як діяти щоб за 10 років ЗЯВИЛОСЬ цих 10 млн - я описав...ім просто треба потерпіти і не ЗЇСТИ все що заробили.
При чому те що сьогодні називається потрепіти - в 1990 рокі - було майже недоступним багатством для 95% населення України.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:02

Как Харьков может выжить без ТЭЦ-5?
Доля тепловой энергии, производимая ТЭЦ-5, составляла лишь 30%, которые использовались для жизнедеятельности Харькова.

Сейчас государство ищет альтернативы для обеспечения Харькова теплом в следующем отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрей Герус в комментарии LIGA.net говорит, что дефицит энергии, вызванный разрушением Харьковской ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС (входит в государственное АО "Центрэнерго"), в краткосрочном периоде будет браться с Хмельницкой АЭС, импорта и аварийной помощи из стран Евросоюза.

Энергию из Харьковской ТЭЦ-5 можно попытаться заменить благодаря децентрализованному производству. Об этом в комментарии LIGA.net говорит Елена Лапенко, генеральный менеджер по безопасности и устойчивости в аналитическом центре DiXi Group.

"Альтернативные решения заключаются в использовании мобильных блочных котельных установок – как газовых, так и твердотопливных, в зависимости от газораспределительной сети. Мощность таких установок обычно не превышает 10 МВт. Но есть настройки и с большей мощностью. Для сравнения: два из трех энергоблоков Харьковской ТЭЦ-5 обладали установленной мощностью 120 МВт", – говорит Лапенко.

Еще до начала полномасштабного вторжения Харьков начал переходить на дифференцированные системы теплоснабжения. В городе устанавливали модульные котельные, размещаемые в жилых микрорайонах города. В прошлом году они обеспечили теплом 40 000 абонентов.

"Дифференциация тепловой сети нужна, и именно дифференциация тепловой сети будет приоритетом в подготовке к новому отопительному сезону, чтобы меньше давать нагрузки на стационарные крупные ТЭЦ", – сказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

https://biz.liga.net/all/all/article/zh ... lya-goroda
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:11

Помощи не будет, но вы держитесь...

Першого ядерного удару по США рф завдасть, якщо Україні буде надана велика військова допомога

Таке повідомлення оприлюднив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:15

  Xenon написав:Помощи не будет, но вы держитесь...

Першого ядерного удару по США рф завдасть, якщо Україні буде надана велика військова допомога

Таке повідомлення оприлюднив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван


#допомогадоліта
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:16

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
Перших 10 років відкладаєш 30% заробленого... щоб потім до кінця своїх днів витрачаючи відсотки по депозиту( відкладеному за перших 10 років) - мати можливість витратити на 30% більше( в перших 20 років поки працюєш) або в рази більше( після виходу на пенсію)...
Интересно, Ваши продавцы имеют возможность с зарплаты, которую Вы им платите, "відкладати 30%"?
Особенно, если у них есть семья и дети.
"Що заважає(крім ВЛАСНИХ фаберже) скористатись цією порадою"?
Я починав з нуля і на початку своєї діяльності НА СВОЇ ПОТРЕБИ - витрачав МЕНШЕ ніж на себе витрачали МОЇ продавці.
Пройшло 10 років і я розширив свою діяльність ще й на будівництво...
Весь час , займаючись будівництвом я на СВОЇ ПОТРЕБИ витрачав менше ніж НА СЕБЕ витрачали МОЇ(навіть не одружені) працівники.

Тому
Є пенсіонери які живуть 20 років за 2500 грн/місяць...
Що заважає БУДЬ кому прожити всього 10 років за 300% від 2500 ?

Тому
Бідність - це не зовнішні впливи
Бідність- це вавка в голові.

ПС
Мої продавці всі жінки , віком 45+ , освіта-10 класів( нікого з вищою), отримують по 10000-12000 на руки, працюють 180 годин/місяць
Я думаю що якби ХОТІЛИ (мали стимул) - то спокійно б могли витратити на себе всього 7000-8500 грн.

а 2500 +30%, це вже багатство (цікаво при якому курсі до USD та темпах інфляції)

залишилось порахувати, за 40 років роботи продавщиці скільки наскирдують при умові реінвестування збережених 30% у ОВДП
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:18

  flyman написав:
  Xenon написав:
Боєприпаси з Чеської ініціативи прибудуть до України на початку червня, — iRozhlas

Про це заявив посол Чехії в НАТО Якуб Ландовський. Чеська ініціатива полягає у закупівлі снарядів у третіх країнах за межами Європи.

Перед цим казали: "в апрелі".

#зроблюбойовийробот



Ось вам справжні обличчя ТЦК, а не оті ваші відосікі.

https://www.volynnews.com/news/all/nikh ... 721_rGWN5E
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О вине РФ и лично Путина всё и так понятно. Но в войну играют, как минимум, 2 стороны.

"Глава МВС назвав імена загиблих рятувальників, яких Росія сьогодні вбила у Харкові"
https://lb.ua/society/2024/04/04/606857 ... iblih.html

по вашему эти люди были второй стороной "играющей в войну"?
им нравилась эта игра?

а вот что "все и так понятно" в вашем понимании, объясните?
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