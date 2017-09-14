

ШВЕЦІЯ днями анонсувала 15-й пакет військової допомоги – найбільший від початку повномасштабного РФ – на 7,1 млрд шведських крон або близько 680 млн доларів. До нього увійдуть:



35 БМП CV90;



10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;



20 десантних катерів;



підводне озброєння, таке як міни й торпеди;



низка зенітних систем типу Robot 70;



протитанкові ракети TOW;



гранатомети з боєприпасами;



артилерійські боєприпаси;



ручні гранати;



гранатомети "Карл Густав";



медичне обладнання;



автомобілі швидкої допомоги.



ФІНЛЯНДІЯ 9 лютого анонсувала 22-й пакет військової допомоги на 220 млн євро. Що в ньому? Країна традиційно тримає це в секреті.



НОРВЕГІЯ 1 січня дозволила прямі поставки і продаж зброї Україні, а також придбання 10 пускових установок і 4 пунктів управління вогнем для ЗРК NASAMS.



НІМЕЧЧИНА анонсувала передачу або виробництво зброї Україні, а саме:



18 САУ RCH-155 (виготовлять);



2 ЗРК Skynex (виготовлять і вже передали певну кількість);



120 тисяч 122-мм снарядів (виготовлять);



десятки тисяч 155-мм боєприпасів;



105-мм боєприпаси для танків Leopard 1;



25 БПЛА RQ-35 HEIDRUN



50 терміналів зв'язку SatCom;



вертольоти SeaKing;



екіпірування для військових;



ракети до ЗРК IRIS-T;



броньовики класу MRAP;



боєприпаси для невеликих дронів;



77 вантажних автомобілів;



медобладнання;



запчастини;



10 БМП Marder;



всюдиходи Bandvagn 206;



системи для розмінування;



сотні тисяч сухпайків;



24 БТР;



2 РЛС TRML-4D;



10 радарів спостереження GO12;



БРЕМ і мостоукладальники;



тягачі HX81, вантажівки Zetros;



стрілецьке озброєння;



навчання військових.



Крім цього, німецькі підприємства Rheinmetall і Dynamit Nobel Defense планують налагодити виробництво озброєння в Україні. У першому випадку йдеться про виробництво 155-мм боєприпасів у "шестизначних" цифрах. У другому – про організацію фінальної збірки гранатометів Panzerfaust 3, а надалі не виключено виробництво за ліцензією.



Поки Європу захищають українські воїни, в бій не йдуть данські, німецькі, литовські солдати...

Поки Європу захищають українські воїни - у бій не йдуть данські, німецькі, литовські солдати...

ФРАНЦІЯ вирішила посилити українську армію поставками ракет, найсучаснішими безпілотниками та коригованими бомбами. Зокрема країна нам передала/передасть:



40 крилатих ракет SCALP EG;



1000 коригованих авіабомб AASM Hammer (виготовлять і передадуть під час 2024 року);



78 САУ CAESAR (виготовлення і постачання в разі фінансування союзників);



3000 боєприпасів щомісяця;



1 РСЗО M270 LRU;



новітні дрони-камікадзе.



Крім того, Франція продовжить підготовку українських солдатів. Загалом же у 2024 році на військову допомогу Україні Париж передбачить до 3 млрд євро.



ЯПОНІЯ теж не залишилася осторонь. 19 лютого Токіо виділив рекордний пакет допомоги на 4,7 млрд євро (сумарно вже 12,1 млрд за два роки, – ред.). Щоправда, японці не мають права постачати зброю, тому йдеться про різні проєкти з відновлення України, що теж дуже важливо, тому що Україна зможе більше витрачати своїх грошей якраз-таки на виробництво зброї.



ІСПАНІЯ передасть неназвану кількість бронетранспортерів, а також машини, катери та іншу "дрібноту".



АВСТРАЛІЯ виділяє 50 млн доларів у Міжнародний фонд для України, який заснувала Велика Британія.



НОВА ЗЕЛАНДІЯ 22 лютого оголосила про новий пакет допомоги на $25,9 млн.



КАНАДА виділила 15 млн доларів США на виробництво 10 багатоцільових катерів Zodiac Hurricane і передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотників SkyRanger R70. А також пообіцяла оплатити купівлю 800 тисяч снарядів, які знайшов для нашої держави президент Чехії Петр Павел.



БЕЛЬГІЯ у 2024 році планує виділити Україні 611 млн євро, а також бере активну участь у навчанні українських льотчиків на F-16.



НІДЕРЛАНДИ передбачили виділення 2 млрд євро на озброєння України цього року, з яких уже виділили 122 млн євро.



ВЕЛИКА БРИТАНІЯ анонсувала 2,5 млрд фунтів стерлінгів на 2024 рік, з яких: 200 млн виділяють на придбання та постачання ударних і морських дронів для України, 245 млн - на закупівлю снарядів для артилерії. А 22 лютого прем’єр країни Ріші Сунак оголосив про передачу 200 авіаційних протитанкових ракет Brimstone.



ЛИТВА повідомила про ухвалення довгострокового пакета військової допомоги для України на 200 млн євро. Також вони передали партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1. У лютому ЗСУ також мають отримати командно-штабні машини М577 разом із генераторами та боєприпасами.



ЕСТОНІЯ заявила, що вона виділятиме Україні по 0,25% від свого ВВП наступні 4 роки. З 2022 року Таллінн уже передав ЗСУ озброєння на 500 млн доларів.



ЛАТВІЯ анонсувала новий пакет військової допомоги, який міститиме артилерію, боєприпаси, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, екіпіровку і протитанкове озброєння.



ПОЛЬЩА теж передасть цього року новий пакет військової допомоги Україні. Обговорюється і спільне виробництво озброєння.



БОЛГАРІЯ передасть 100 БТР-60, які були на зберіганні.



ДАНІЯ – 80 БМП-2 і 10 танків Т-72.



Але це не все.



Від початку 2024-го пройшли дві зустрічі у форматі “Рамштайн”, за підсумками яких стало відомо про створення низки коаліцій. Наприклад, Велика Британія і Латвія очолюють створену коаліцію дронів, яка має забезпечити постачання ЗСУ 1 млн баражуючих боєприпасів. А ще – Україна підписала угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією та Канадою про безпеку, які передбачають спільні проєкти виробництва зброї, військову допомогу та іншу співпрацю. Нарешті глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель написав лист головам МЗС та Міноборони країн Євросоюзу та закликав їх “зробити все можливе, щоби терміново забезпечити Україну снарядами”.



