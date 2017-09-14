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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74977498749975007501>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:25

  Бетон написав:Гдэ Ф16?

Возьмите пока 16 * Ф-1..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:26

  Hotab написав:
  Бетон написав:Гдэ Ф16?

Возьмите пока 16 * Ф-1..

загуглил.
гугел выдал, что это "фенюшка" или "ананас"
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:29

Hotab
леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют.
Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:32

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Не треба казок...
Флаі, віталліани, детройти і т.д. (тобто травоядні, а не хижаки) не переможуть ніколи.
Апріорі ніколи.

Мова може бути лише тільки про те, наскільки сильно ви і Ко зможете їх примусити.
Розвиток людства, суспільства йде у напрямку не передачі влади від хижаків травоядним, а лише в послаблені тиску хижаків.

Так що не перейматися.
До відповідальності Детройт вас не притягне. А от ви состряпаєте справу, як повітрям дихнете. Маленький (поки) беззубий хижачок.

"от воно чё Михалыч..."(с)
оказывается "военный мирного времени" обильно жевал ягель из государственных закромов изображая из себя хищника, в 40 лет "устал" и отправился на диван но пайку ягеля государство обеспечивало и дальше...
...а тут война, и оказывается что государство кормит не защитника-военного а хомячка-травоядного...
интересно девки пляшут...

Ти неуважно читав і не розумієш суті.
А суть очевидна: на посаді (розумієш --- на посаді) будь-хто (хоч травоядний в десятій степені) зобов'язаний ставати і стає --- хижаком. Примушує і т.д.
І судячи по результатах (оцінював я не сам себе, а мене оточуючі посадовці) виконував я свої обов'язки, як визначено.

Мова була про цивільного Детройта. Без посади, без обов'язків (нападати, примушувати тощо інших).
Второпав?

І знов тебе бентежить Детройт та ін.
Почни з себе. Укази ти-то хто, чудо? Що за воїн?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:32

  konstantin kirovograd написав:Hotab
леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют.
Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.

Ну прям что-то сверх и не стоит ждать.
Ну и основное что я хочу знать, модернизированные или нет придут. Какая РЛС. От этого зависит какие ракеты (в первую очередь воздух об воздух) сможет юзать.
Если не модернизированные , придется лезть близко, там будут потери.
Ну и связка с ДРЛО интересно как сработает.
Не будет эффекта «закрытое небо». Но возможно из засад будут сбития Су-34 бросающие Кабы
А вообще на вчера надо легкие перехватчики для Шахедов.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 19:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:36

Спробуйте спитать ще раз

"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", - так на запит про коментар журналістки Голосу Америки Наталії Леонової стосовно заклику ООН припинити удари по цивільній інфраструктурі Росії в контексті атаки об'єктів в Татарстані відповів речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
https://www.holosameryky.com/a/oon-ataky/7556467.html
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:49

  budivelnik написав:А як діяти щоб за 10 років ЗЯВИЛОСЬ цих 10 млн - я описав...ім просто треба потерпіти і не ЗЇСТИ все що заробили.
При чому те що сьогодні називається потрепіти - в 1990 рокі - було майже недоступним багатством для 95% населення України.

Закінчуйте цей флуд.
Зрозумій, я можу погодитися з монетаристами (Фрідмен), що держрегулювання (Кейнс) -- є неправильно, що це помилка.
Можу з Кейнсом.
Можу з іншими.
Практиками, які займалися рівнем ринків країн.
Я їх всіх вивчав. І зрозумів, що кожен інструмент ефективен для своїх умов. Що можна і те, і те в різних пропорціях.

Але погодитися з твоєю відсеб'ятиною (а-ля щоб виникло бажання; чекати поки накопичиться внутрішній капітал - коли він в багатьох країнах ніколи не накопичеться; кожному схотіти; кожному підійти до дзеркала) -- я не можу і не хочу.
І це очевидно чому...

Тому припиняй, продай свою хоча б одну з ідей косміческого масштабу (бо це рівень Нобелівської премії).
Ти розумієш -- рівень Нобеля.
Сама проста твоя ідея -- рівень докторської.
Продавай, куплять залюбки. Або віддай друзям.

От тільки отримаєш ти Шнобелівську...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:52

  fler написав:
  Xenon написав:
Першого ядерного удару по США рф завдасть, якщо Україні буде надана велика військова допомога
Таке повідомлення оприлюднив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

Де пряме посилання на Саллівана? Немає? Отже, звідки вуха стирчать? Це ж треба таку чухню притягнути сюди.

https://puck.news/ukraine-aid-q-and-a-r ... -for-bill/
Яксь пук-ньюз.
Журналістка Julia Ioffe-One of America’s foremost voices on Russia-U.S. relations, covering national security, foreign relations, and domestic politics from Washington and Europe.

Jake is—he’s overly cautious. He’s very timid. And he’s bought into this notion that, well, if we give them too much, then Russia’s going to use a tactical nuke on us.

Інтерв`ю Michael McCaul мені здалось цікавим. Але москалі за звичкою могли дещо прибрехать.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:09

detroytred

І несподівано н


Для кого?
Обʼєми складів не безмежні. Ясно що якась номенклатура буде закінчуватись.
Проте він не це вказував в якості причини. (Хоча насправді причина саме ця). Він , якщо ви забули , вказував «устанут от Украины». Тобто причину він бачив в небажанні. Насправді ж причина у відсутності можливостей.
То чи попав в прогноз? Ні.
Скоро ІА на фін. гілці буде кричати «але ж курс влітку став нижче!». Хоча ні в максимальний курс, ні в мінімальний, ні в терміни ІА не влучив.


И вообще тогда шла речь только о помощи от США


Є пруф, що про США?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:10

До речі, Пристайко сказав, що про зменшення допомоги всім (культурно -- недурням, точніше некороткозорим) було зрозуміло з самого початку.
Але хтось)), в том числі і тут, голосили, що допомога буде збільшуватися і збільшуватися, переможемо ого-го завдяки ній.
Інші хтось)) (наприклад, я) хоч не голосили, але теж вважали, що допомога, як мінімум, не буде зменшуватися.

А оно он як...
І самим некороткозорим виявився з усієї гілки тільки Віталліан. Це факт.

А ви абзаци рахуєте і йому дорікаєте. Короткозорі, як виразився дипломатично Пристайко.
Я хоч теж виявився короткозорим в цьому питанні, так хоч цієї фігнею не страждаю.
detroytred
 
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