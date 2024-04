Додано: Чет 04 кві, 2024 19:52

fler написав: Xenon написав: Першого ядерного удару по США рф завдасть, якщо Україні буде надана велика військова допомога

Таке повідомлення оприлюднив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван



Де пряме посилання на Саллівана? Немає? Отже, звідки вуха стирчать? Це ж треба таку чухню притягнути сюди. Де пряме посилання на Саллівана? Немає? Отже, звідки вуха стирчать? Це ж треба таку чухню притягнути сюди.

Яксь пук-ньюз.Журналістка Julia Ioffe-One of America’s foremost voices on Russia-U.S. relations, covering national security, foreign relations, and domestic politics from Washington and Europe.Jake is—he’s overly cautious. He’s very timid. And he’s bought into this notion that, well, if we give them too much, then Russia’s going to use a tactical nuke on us.Інтерв`ю Michael McCaul мені здалось цікавим. Але москалі за звичкою могли дещо прибрехать.