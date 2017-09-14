Возьмите пока 16 * Ф-1..
|
|
|
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:26
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:29
Hotab
леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют.
Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:32
Ти неуважно читав і не розумієш суті.
А суть очевидна: на посаді (розумієш --- на посаді) будь-хто (хоч травоядний в десятій степені) зобов'язаний ставати і стає --- хижаком. Примушує і т.д.
І судячи по результатах (оцінював я не сам себе, а мене оточуючі посадовці) виконував я свої обов'язки, як визначено.
Мова була про цивільного Детройта. Без посади, без обов'язків (нападати, примушувати тощо інших).
Второпав?
І знов тебе бентежить Детройт та ін.
Почни з себе. Укази ти-то хто, чудо? Що за воїн?))
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:32
Ну прям что-то сверх и не стоит ждать.
Ну и основное что я хочу знать, модернизированные или нет придут. Какая РЛС. От этого зависит какие ракеты (в первую очередь воздух об воздух) сможет юзать.
Если не модернизированные , придется лезть близко, там будут потери.
Ну и связка с ДРЛО интересно как сработает.
Не будет эффекта «закрытое небо». Но возможно из засад будут сбития Су-34 бросающие Кабы
А вообще на вчера надо легкие перехватчики для Шахедов.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 19:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:36
Спробуйте спитать ще раз
"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", - так на запит про коментар журналістки Голосу Америки Наталії Леонової стосовно заклику ООН припинити удари по цивільній інфраструктурі Росії в контексті атаки об'єктів в Татарстані відповів речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:49
Закінчуйте цей флуд.
Зрозумій, я можу погодитися з монетаристами (Фрідмен), що держрегулювання (Кейнс) -- є неправильно, що це помилка.
Можу з Кейнсом.
Можу з іншими.
Практиками, які займалися рівнем ринків країн.
Я їх всіх вивчав. І зрозумів, що кожен інструмент ефективен для своїх умов. Що можна і те, і те в різних пропорціях.
Але погодитися з твоєю відсеб'ятиною (а-ля щоб виникло бажання; чекати поки накопичиться внутрішній капітал - коли він в багатьох країнах ніколи не накопичеться; кожному схотіти; кожному підійти до дзеркала) -- я не можу і не хочу.
І це очевидно чому...
Тому припиняй, продай свою хоча б одну з ідей косміческого масштабу (бо це рівень Нобелівської премії).
Ти розумієш -- рівень Нобеля.
Сама проста твоя ідея -- рівень докторської.
Продавай, куплять залюбки. Або віддай друзям.
От тільки отримаєш ти Шнобелівську...
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:52
Яксь пук-ньюз.
Журналістка Julia Ioffe-One of America’s foremost voices on Russia-U.S. relations, covering national security, foreign relations, and domestic politics from Washington and Europe.
Jake is—he’s overly cautious. He’s very timid. And he’s bought into this notion that, well, if we give them too much, then Russia’s going to use a tactical nuke on us.
Інтерв`ю Michael McCaul мені здалось цікавим. Але москалі за звичкою могли дещо прибрехать.
Додано: Чет 04 кві, 2024 20:09
detroytred
Для кого?
Обʼєми складів не безмежні. Ясно що якась номенклатура буде закінчуватись.
Проте він не це вказував в якості причини. (Хоча насправді причина саме ця). Він , якщо ви забули , вказував «устанут от Украины». Тобто причину він бачив в небажанні. Насправді ж причина у відсутності можливостей.
То чи попав в прогноз? Ні.
Скоро ІА на фін. гілці буде кричати «але ж курс влітку став нижче!». Хоча ні в максимальний курс, ні в мінімальний, ні в терміни ІА не влучив.
Є пруф, що про США?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 кві, 2024 20:10
До речі, Пристайко сказав, що про зменшення допомоги всім (культурно -- недурням, точніше некороткозорим) було зрозуміло з самого початку.
Але хтось)), в том числі і тут, голосили, що допомога буде збільшуватися і збільшуватися, переможемо ого-го завдяки ній.
Інші хтось)) (наприклад, я) хоч не голосили, але теж вважали, що допомога, як мінімум, не буде зменшуватися.
А оно он як...
І самим некороткозорим виявився з усієї гілки тільки Віталліан. Це факт.
А ви абзаци рахуєте і йому дорікаєте. Короткозорі, як виразився дипломатично Пристайко.
Я хоч теж виявився короткозорим в цьому питанні, так хоч цієї фігнею не страждаю.
|