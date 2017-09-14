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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:15
Hotab написав:detroytred
І несподівано н
Для кого?
Обʼєми складів не безмежні. Ясно що якась номенклатура буде закінчуватись.
Проте він не це вказував в якості причини. (Хоча насправді причина саме ця). Він , якщо ви забули , вказував «устанут от Украины». Тобто причину він бачив в небажанні
. Насправді ж причина у відсутності можливостей.
То чи попав в прогноз? Ні.
Скоро ІА на фін. гілці буде кричати «але ж курс влітку став нижче!». Хоча ні в максимальний курс, ні в мінімальний, ні в терміни ІА не влучив.
И вообще тогда шла речь только о помощи от США
Є пруф, що про США?
В сенсі?
Да тут Шміт купу аналітики надав про можливості Штатів.
А оті чешські))))))) снаряди що?
От тільки пару місяців назад прознались, що є самі і є можливості.
Да ну. Не згоден, що можливостей у партнерів нема.
А от бажання яке і що з нього витікає видно. По чіткій формуліровці --- як бачать перемогу і результат війни партнери.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:22
Hotab написав:
Є пруф, що про США?
я аргументировал тем что для США нафиг не впала эта война. Рисков что рф нападёт на них нет. А ты говорил что мы защищаем не США, а Европу. Поэтому помощь будет. О всех странах даже логически не могла идти речь. Как ты себе представляешь , что 40 стран возьмут и 1.01.2024 одновременно все перестанут помогать? Я в принципе не мог такую дичь сказать. Это просто смешно. Е
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:25
Хотаб та вітальян.
Вам зустрітись та розпити разом пляшку горілки...
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:27
Investor_K написав:
Хотаб та вітальян.
Вам зустрітись та розпити разом пляшку горілки...
передаю эту честь вам
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:28
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Хотаб та вітальян.
Вам зустрітись та розпити разом пляшку горілки...
передаю эту честь вам
Я часу не маю. Багато роботи.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:29
Читаю дві новини поруч
За ексрадника ОП Шила внесли 30 млн грн застави - ВАКС
Після виходу з-під варти він має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.
Артема Шила та ще шістьох людей підозрюють у заволодінні 95 мільйонами гривень "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.
і друга
Судді Київського апеляційного суду взяли самовідвід у справі Червінського
"Сьогодні в суд подано нове клопотання, яке мала розглядати суддя Голуб. Ми заявили відвід цій судді і поїхали в апеляційний суд, де було призначено засідання за нашою скаргою на попереднє рішення, але воно не відбулося, оскільки судді заявили про самовідвід.
Його заявлено на підставі того, що у стороннього спостерігача може скластися думка, що судді упереджені. По цій скарзі судді вдруге беруть самовідвід", – сказала адвокат Червінського Людмила Куса.
Відвід же слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Голуб, зі слів адвоката, не задоволений, засідання щодо продовження строків тримання під вартою Романа Червінського перенесено на завтра.
Україна - це країна контрастів, комусь мільйони і влада, комусь в'язниця.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:36
Hotab написав:
А захист держави від зовнішньої агресії - це треба лише тому хто пішов захищати (як вкладник поніс гроші) , чи це спільна справа і обовʼязок кожного?
Справа спільна, а вибірати де саме захищати країну кожен має сам, своїм особистим осознаним вибором. Як зараз з жінками - одна в окопі а інша з Польші донатить і якби ніхто не робить трагедії з цього приводу.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:40
2020 рік
Amat написав:
если в США выиграет Трамп, то мы вернемся под Россию, а если выиграет Байден, то начнется вторая волна обострения военных действий по всей нашей границе...
vitaliiangel написав:
Насчет военных действий по всей гранце спорно, лучше нападать при Трампе, чем при Байдене, который может непоскупиться на щедрую военную помощь. И вообще мне кажется что рф уже своего добилась - про Крым все забыли, остальные кампании будут чрезмерно дорогие и овербесполезные как днр.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:42
Water
и что не так? Байден поскупился? или "остальные кампании" оказались не "чрезмерно дорогими" и не "овербесполезными" для рф? сколько денег они потратили на широкомасшабную, сколько техники потеряли и на 4.04.2024 чего добились? хоть один обл.центр взят?
лучше нападать при Трампе
по факту ж так и вышло что именно Трамп заблокировал помощь. То есть будь Трамп президентом помощи от США могло бы вообще не быть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 04 кві, 2024 20:49, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:43
konstantin kirovograd написав:Hotab
леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют.
Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.
Нам регулярно навязывают веру в чудо-оружие которое даст "белый господин", вспомните как вначале войны из каждого утюга звучало "Джавелин", потом "Байрактар" (что ж сейчас не слышно этих заморских слов) и так далее, и почему то вообще не звучит что уже как бы давно пора начать делать что-то свое.
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