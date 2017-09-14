Faceless написав:У Харкові збудували першу в Україні підземну школу
Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей. Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень. Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
konstantin kirovograd написав:Hotab леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют. Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.
Нам регулярно навязывают веру в чудо-оружие которое даст "белый господин", вспомните как вначале войны из каждого утюга звучало "Джавелин", потом "Байрактар" (что ж сейчас не слышно этих заморских слов) и так далее, и почему то вообще не звучит что уже как бы давно пора начать делать что-то свое.
як колись мені казали менеджери: "це складно" (тому робим по-простіше, таке, що можуть робити індуси)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 кві, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
я аргументировал тем что для США нафиг не впала эта война. Рисков что рф нападёт на них нет. А ты говорил что мы защищаем не США, а Европу. Поэтому помощь будет. О всех странах даже логически не могла идти речь. Как ты себе представляешь , что 40 стран возьмут и 1.01.2024 одновременно все перестанут помогать? Я в принципе не мог такую дичь сказать. Это просто смешно. Е
Тобто правильно я розумію, що не було про «помощь от сша прекратится». А була про всіх? Вірно? Так, я казав що ми потрібні Європі і вода буде нам допомагати. Ти заперечував.
Hotab написав:А захист держави від зовнішньої агресії - це треба лише тому хто пішов захищати (як вкладник поніс гроші) , чи це спільна справа і обовʼязок кожного?
Справа спільна, а вибірати де саме захищати країну кожен має сам, своїм особистим осознаним вибором. Як зараз з жінками - одна в окопі а інша з Польші донатить і якби ніхто не робить трагедії з цього приводу.
Я також нікого не заганяю в окоп. Але вклад має бути кожного. Яко не окоп, то гроші.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 21:04, всього редагувалось 2 разів.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні: Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України". "Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг. https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/ Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.
Читаємо уважніше: И вообще мне кажется что рф уже своего добилась
Я до сих пор считаю, что основное рф добились ещё в 2014 (Крым и Луганск/Донецк = 3 обл.центра!) а за 2 года широкомасштабной ничего существенного не приобрели. Докажи обратное.
написанное в 2020 в целом соответствует текущей ситуации (кроме военных действий по всей границе).
vitaliiangel написав:Насчет военных действий по всей гранце спорно, лучше нападать при Трампе, чем при Байдене, который может непоскупиться на щедрую военную помощь. И вообще мне кажется что рф уже своего добилась - про Крым все забыли, остальные кампании будут чрезмерно дорогие и овербесполезные как днр.
1. помощь заблокировал Трамп 2. Байден не поскупился 3. широкомасштабная оказалась для рф чрезмерно дорогой 4 и овербесполезной (ни один обл.центр не взят)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 21:12, всього редагувалось 6 разів.
fler написав:Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні: Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України". "Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг. https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/ Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, його друге ім"я - Капітан Очевидність