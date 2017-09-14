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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74997500750175027503>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:У Харкові збудували першу в Україні підземну школу

Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень.
Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.

Ваше отношение к этому?
Я нажаль відношення до цього будівництва не маю
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:52

  katso написав:
  konstantin kirovograd написав:Hotab
леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют.
Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.


Нам регулярно навязывают веру в чудо-оружие которое даст "белый господин", вспомните как вначале войны из каждого утюга звучало "Джавелин", потом "Байрактар" (что ж сейчас не слышно этих заморских слов) и так далее, и почему то вообще не звучит что уже как бы давно пора начать делать что-то свое.

як колись мені казали менеджери: "це складно" (тому робим по-простіше, таке, що можуть робити індуси)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 кві, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:53

  vitaliiangel написав:Water и что не так? или "остальные кампании" оказались не "чрезмерно дорогими" и "овербесполезными" для рф?

Читаємо уважніше:
И вообще мне кажется что рф уже своего добилась

хоть один обл.центр взят?

До чого тут обласний центр, коли: читай вище своє повідомлення.
Ты зацитировал не понимая сути написанного. лучше нападать при Трампе по факту ж так и вышло что именно Трамп заблокировал помощь.

Я все вірно зрозумів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:56

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Є пруф, що про США?
я аргументировал тем что для США нафиг не впала эта война. Рисков что рф нападёт на них нет. А ты говорил что мы защищаем не США, а Европу. Поэтому помощь будет. О всех странах даже логически не могла идти речь. Как ты себе представляешь , что 40 стран возьмут и 1.01.2024 одновременно все перестанут помогать? Я в принципе не мог такую дичь сказать. Это просто смешно. Е

Тобто правильно я розумію, що не було про «помощь от сша прекратится». А була про всіх? Вірно?
Так, я казав що ми потрібні Європі і вода буде нам допомагати. Ти заперечував.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:57

Investor_K

Вам зустрітись та розпити разом пляшку горілки...


Я не пʼю горілку. Передайте нам Таламор Дью? 1л

Зображення


  katso написав:
  Hotab написав:А захист держави від зовнішньої агресії - це треба лише тому хто пішов захищати (як вкладник поніс гроші) , чи це спільна справа і обовʼязок кожного?


Справа спільна, а вибірати де саме захищати країну кожен має сам, своїм особистим осознаним вибором. Як зараз з жінками - одна в окопі а інша з Польші донатить і якби ніхто не робить трагедії з цього приводу.

Я також нікого не заганяю в окоп. Але вклад має бути кожного. Яко не окоп, то гроші.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:58

  katso написав:вспомните как вначале войны из каждого утюга звучало "Джавелин", потом "Байрактар" (что ж сейчас не слышно этих заморских слов)

Вине чуєте? І слава Богу.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:58

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні:
Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території.
Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації.
На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України".
"Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/
Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:02

Water
Читаємо уважніше:
И вообще мне кажется что рф уже своего добилась


Я до сих пор считаю, что основное рф добились ещё в 2014 (Крым и Луганск/Донецк = 3 обл.центра!) а за 2 года широкомасштабной ничего существенного не приобрели. Докажи обратное.

написанное в 2020 в целом соответствует текущей ситуации (кроме военных действий по всей границе).
  vitaliiangel написав:Насчет военных действий по всей гранце спорно, лучше нападать при Трампе, чем при Байдене, который может непоскупиться на щедрую военную помощь. И вообще мне кажется что рф уже своего добилась - про Крым все забыли, остальные кампании будут чрезмерно дорогие и овербесполезные как днр.

1. помощь заблокировал Трамп
2. Байден не поскупился
3. широкомасштабная оказалась для рф чрезмерно дорогой
4 и овербесполезной (ни один обл.центр не взят)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 21:12, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:03

  fler написав:Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні:
Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території.
Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації.
На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України".
"Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/
Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, його друге ім"я - Капітан Очевидність
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:18

  vitaliiangel написав:написанное в 2020 в целом соответствует текущей ситуации (кроме военных действий по всей границе).

Давай ще раз.
1.
Насчет военных действий по всей гранце спорно

Шо відбулось?
2.
Насчет военных действий по всей гранце спорно, лучше нападать при Трампе, чем при Байдене

Шо насправді відбулось?
3.
мне кажется что рф уже своего добилась

І ще один твій пук.
Тобто 0:3 ти програв.
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