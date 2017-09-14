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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7500750175027503>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:21

  katso написав:
  konstantin kirovograd написав:Hotab
леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют.
Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.


Нам регулярно навязывают веру в чудо-оружие которое даст "белый господин", вспомните как вначале войны из каждого утюга звучало "Джавелин", потом "Байрактар" (что ж сейчас не слышно этих заморских слов) и так далее, и почему то вообще не звучит что уже как бы давно пора начать делать что-то свое.

Кожне «чудо-оружиє» зробило свій внесок. Байрактари в перші дні палили колони з паливом, які йшли непрккриті на допомогу відірваним від тилу передовим наступаючим частинам.
Крилаті ракети топили кораблі, скальпи і хаймарси також своє робили і роблять.
Якщо у вас були надмірні очікування від «білого господіна», це ж лише ваша чергова помилка

СОН БУСІКОЛОВА:


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Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:31

  fler написав:Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні:
Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території.
Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації.
На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України".
"Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/
Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.

Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:34

  Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:04

  katso написав:
  konstantin kirovograd написав:Hotab
леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют.
Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.


Нам регулярно навязывают веру в чудо-оружие которое даст "белый господин", вспомните как вначале войны из каждого утюга звучало "Джавелин", потом "Байрактар" (что ж сейчас не слышно этих заморских слов) и так далее, и почему то вообще не звучит что уже как бы давно пора начать делать что-то свое.

Хто де і коли ?
Позиційна війна авіації та чому F-16 не панацея, про який взагалі не згадує Залужний
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 13355.html
F-16 – не суперзброя: у Forbes зробили провокативну заяву та приголомшили прогнозом
https://tsn.ua/ato/f-16-ne-superzbroya- ... 41496.html
FT: F-16 НЕ ПРИНЕСУТЬ УКРАЇНІ ПЕРЕМОГУ У ВІЙНІ, АЛЕ СТВОРЯТЬ УМОВИ ДЛЯ БІЛЬШ РІВНОЇ БОРОТЬБИ
https://zn.ua/ukr/war/ft-f-16-ne-prines ... rotbi.html
КАБ — самое опасное оружие в войне в Украине: даже истребители F-16 не панацея, — Forbes
https://focus.ua/voennye-novosti/635161 ... eya-forbes
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".


В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я в голові вже закінчив ето самоє...каденцію невтіка.
Всьо, залишилось тільки з банкової піти
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:14

Україна могла уразити понад 15% потужностей російських НПЗ, — чиновник НАТО
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/638 ... ovnik-nato
А що було б при 50% ?
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:19

Союзники переглянуть власні запаси та можливості, чи можуть вони надати більше допомоги, зокрема, систем Patriot, боєприпасів та запасних частин до них. Це питання не лише батарей та установок, а й доставки перехоплювачів для цих систем, які вже знаходяться там (в Україні – ред.)», - сказав Столтенберг.

«Кілька союзників вже пообіцяли подивитися, що вони можуть доставити. Я не можу сказати більш конкретно до того, як вони зроблять свої висновки, але є кілька країн, які можуть зробити оголошення про таку допомогу впродовж днів», - додав генеральний секретар НАТО.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:21

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".


В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.

у вас яке співвідношення "ухилянтів" до "добровольців"?
flyman
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