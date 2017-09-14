konstantin kirovograd написав:Hotab леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют. Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.
Нам регулярно навязывают веру в чудо-оружие которое даст "белый господин", вспомните как вначале войны из каждого утюга звучало "Джавелин", потом "Байрактар" (что ж сейчас не слышно этих заморских слов) и так далее, и почему то вообще не звучит что уже как бы давно пора начать делать что-то свое.
Кожне «чудо-оружиє» зробило свій внесок. Байрактари в перші дні палили колони з паливом, які йшли непрккриті на допомогу відірваним від тилу передовим наступаючим частинам. Крилаті ракети топили кораблі, скальпи і хаймарси також своє робили і роблять. Якщо у вас були надмірні очікування від «білого господіна», це ж лише ваша чергова помилка
СОН БУСІКОЛОВА:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні: Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України". "Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг. https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/ Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.
Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
konstantin kirovograd написав:Hotab леопарды и абрамсы тоже ждали,молились на них.Не факт что эти ф-16 устаревшие на что-то повлияют. Нам бы Пэтриотов больше и ракет к ним.
Нам регулярно навязывают веру в чудо-оружие которое даст "белый господин", вспомните как вначале войны из каждого утюга звучало "Джавелин", потом "Байрактар" (что ж сейчас не слышно этих заморских слов) и так далее, и почему то вообще не звучит что уже как бы давно пора начать делать что-то свое.
Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".
В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
Союзники переглянуть власні запаси та можливості, чи можуть вони надати більше допомоги, зокрема, систем Patriot, боєприпасів та запасних частин до них. Це питання не лише батарей та установок, а й доставки перехоплювачів для цих систем, які вже знаходяться там (в Україні – ред.)», - сказав Столтенберг.
«Кілька союзників вже пообіцяли подивитися, що вони можуть доставити. Я не можу сказати більш конкретно до того, як вони зроблять свої висновки, але є кілька країн, які можуть зробити оголошення про таку допомогу впродовж днів», - додав генеральний секретар НАТО.
Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".
В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
у вас яке співвідношення "ухилянтів" до "добровольців"?