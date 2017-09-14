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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:22
freeze написав: vitaliiangel написав: Bobua написав:
Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".
В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:23
freeze написав: vitaliiangel написав: Bobua написав:
Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".
В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
Віталій страшно себе недооцінює.
Я щоразу дивуюсь як він витримує тут тонни праведного обурення.
На фронті такі запалють цигарки від пролітаючих кинжалів...
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:24
Bobua написав:
Віталій страшно себе недооцінює.
моя самооценка не меняется с 2016 года. Как бы вы меня не хвалили или не ругали.
Bobua написав:
Я щоразу дивуюсь як він витримує тут тонни праведного обурення.
на обиженных снаряды возят. Я обычно прощаю людям их маленькие глупости.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:39
freeze написав: vitaliiangel написав: Bobua написав:
Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".
В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
Незрозуміло тоді, чому створено Дисциплінарний статут, посилено відповідальність, командири та вихователі напружуються ще й для впливу на паганих солдатів.
Хоча сам принцип, що в одній лодці і прийдеться воювати хочнехоч, звісно діє.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 04 кві, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:44
vitaliiangel написав: freeze написав: Bobua написав:
Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".
В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?
Да ничего подобного.
Зомбируют только малолеток до 30 лет и работяг без критического мышления.
Все эти рассказы, что попадая в армию ты волшебным образом превратишься в супер бойца - байки.
Просто до людей с более высоким интеллектом ещё не добрались, все это понимают. Начинается адвокаты, иски и т п.
Работягу с пакетом BMW или атб взяли за гриву, он молча всё делает. Документы не смотрит ни на гражданке ни в армии
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:47
detroytred написав:
Незрозуміло тоді, чому створено Дисциплінарний статут, посилено відповідальність, командири та вихователі напружуються ще й для впливу на паганих солдатів.
чтобы в заграничные отпуска бойцы ездили чисто выбритыми и морально подкованными.
Бетон написав:
Зомбируют только малолеток до 30 лет и работяг без критического мышления.
мясо в фарш без проблем, а наоборот как то не слышал. Люди после 16лет могут меняться только в худшую сторону. Когда детство заканчивается, реальность бьёт кирпичом по голове, доставляя массу негативного опыта. А ценится почему-то позитивный.
detroytred написав:
Хоча сам принцип, що в одній лодці і прийдеться воювати хочнехоч, звісно діє.
вот представьте что вы в одной лодке с васей и будивельныком. Комфортно да? тянет на подвиги? Со всех своих коллективов я убирал воров и конфликтных людей, потому что они демотивировали остальных. Делали атмосферу токсичной. Абсолютно не рабочей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 04 кві, 2024 22:59, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:51
🇮🇷 У НАТО очікують, що Іран розпочне постачання балістичних ракет Росії
Іран, найімовірніше, розпочне передачу балістичних ракет Росії
Але поки що цього не відбувається, заявив офіційний представник НАТО.
"Іран заявив, що має намір це зробити і що він поставить балістичні ракети в Росію, і ми не маємо причин думати, що вони не підуть на це", - сказав він.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:52
Мой родственник 50 лет, спецназ срочной, сейчас штурмовик на запорожском. Сразу 3500 уе: экипа, подготовился чувак, шлем, обувь броник. Он чётко знает что делать. Его призвание. Вот он работает.
А работяги разные, говорит, это треш. Их всем стадом говорит в поле сеять нужно, их прут на войну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:55
flyman написав:у вас яке співвідношення "ухилянтів" до "добровольців"?
Все добровольцы закончились в 2022 году. А дальше остались добропорядочные законопослушные ухилянты, и беспредельщики, которые готовы три года баланду есть в тюрьме. К первым у меня абсолютно нет никаких вопросов, принцип ЛаоЦзы, прислали повестку пошел, молодец, не прислали, да и хсним. Ко вторым у меня больше претензий до командующих и зелёной импотетной власти, месяцами не могущих принять необходимые для армии законы. У меня половине знакомых с начала войны не пришли повестки в ТЦК. Бардак в министерстве обороны, имхо.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:58
Бетон написав:
Мой родственник 50 лет, спецназ срочной, сейчас штурмовик на запорожском. Сразу 3500 уе: экипа, подготовился чувак, шлем, обувь броник. Он чётко знает что делать. Его призвание. Вот он работает.
А работяги разные, говорит, это треш. Их всем стадом говорит в поле сеять нужно, их прут на войну
В другу світову теж усі спецназ воювали з обох сторін і роботяг та селян не було ? Навіщо ці байки тут.
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