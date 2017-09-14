RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 75017502750375047505>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:22

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".


В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22770
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:23

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".


В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.


Віталій страшно себе недооцінює.

Я щоразу дивуюсь як він витримує тут тонни праведного обурення.
На фронті такі запалють цигарки від пролітаючих кинжалів... :wink:
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1962
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:24

  Bobua написав:Віталій страшно себе недооцінює.
моя самооценка не меняется с 2016 года. Как бы вы меня не хвалили или не ругали.
  Bobua написав:Я щоразу дивуюсь як він витримує тут тонни праведного обурення.
на обиженных снаряды возят. Я обычно прощаю людям их маленькие глупости.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22770
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:39

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".


В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.

Незрозуміло тоді, чому створено Дисциплінарний статут, посилено відповідальність, командири та вихователі напружуються ще й для впливу на паганих солдатів.

Хоча сам принцип, що в одній лодці і прийдеться воювати хочнехоч, звісно діє.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 кві, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27979
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:44

  vitaliiangel написав:
  freeze написав:
  Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".


В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить и стрелять научишься, и дронами управлять.
и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?

Да ничего подобного.
Зомбируют только малолеток до 30 лет и работяг без критического мышления.
Все эти рассказы, что попадая в армию ты волшебным образом превратишься в супер бойца - байки.
Просто до людей с более высоким интеллектом ещё не добрались, все это понимают. Начинается адвокаты, иски и т п.
Работягу с пакетом BMW или атб взяли за гриву, он молча всё делает. Документы не смотрит ни на гражданке ни в армии
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 17.12.22
Подякував: 82 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:47

  detroytred написав:Незрозуміло тоді, чому створено Дисциплінарний статут, посилено відповідальність, командири та вихователі напружуються ще й для впливу на паганих солдатів.
чтобы в заграничные отпуска бойцы ездили чисто выбритыми и морально подкованными.
  Бетон написав:Зомбируют только малолеток до 30 лет и работяг без критического мышления.
мясо в фарш без проблем, а наоборот как то не слышал. Люди после 16лет могут меняться только в худшую сторону. Когда детство заканчивается, реальность бьёт кирпичом по голове, доставляя массу негативного опыта. А ценится почему-то позитивный.
  detroytred написав:Хоча сам принцип, що в одній лодці і прийдеться воювати хочнехоч, звісно діє.
вот представьте что вы в одной лодке с васей и будивельныком. Комфортно да? тянет на подвиги? Со всех своих коллективов я убирал воров и конфликтных людей, потому что они демотивировали остальных. Делали атмосферу токсичной. Абсолютно не рабочей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 22:59, всього редагувалось 5 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22770
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:51

🇮🇷 У НАТО очікують, що Іран розпочне постачання балістичних ракет Росії

Іран, найімовірніше, розпочне передачу балістичних ракет Росії

Але поки що цього не відбувається, заявив офіційний представник НАТО.

"Іран заявив, що має намір це зробити і що він поставить балістичні ракети в Росію, і ми не маємо причин думати, що вони не підуть на це", - сказав він.
Xenon
 
Повідомлень: 4423
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мой родственник 50 лет, спецназ срочной, сейчас штурмовик на запорожском. Сразу 3500 уе: экипа, подготовился чувак, шлем, обувь броник. Он чётко знает что делать. Его призвание. Вот он работает.
А работяги разные, говорит, это треш. Их всем стадом говорит в поле сеять нужно, их прут на войну
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 17.12.22
Подякував: 82 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:у вас яке співвідношення "ухилянтів" до "добровольців"?


Все добровольцы закончились в 2022 году. А дальше остались добропорядочные законопослушные ухилянты, и беспредельщики, которые готовы три года баланду есть в тюрьме. К первым у меня абсолютно нет никаких вопросов, принцип ЛаоЦзы, прислали повестку пошел, молодец, не прислали, да и хсним. Ко вторым у меня больше претензий до командующих и зелёной импотетной власти, месяцами не могущих принять необходимые для армии законы. У меня половине знакомых с начала войны не пришли повестки в ТЦК. Бардак в министерстве обороны, имхо.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20510
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:58

  Бетон написав:Мой родственник 50 лет, спецназ срочной, сейчас штурмовик на запорожском. Сразу 3500 уе: экипа, подготовился чувак, шлем, обувь броник. Он чётко знает что делать. Его призвание. Вот он работает.
А работяги разные, говорит, это треш. Их всем стадом говорит в поле сеять нужно, их прут на войну

В другу світову теж усі спецназ воювали з обох сторін і роботяг та селян не було ? Навіщо ці байки тут.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11829
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 75017502750375047505>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliiangel, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 18810
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 179654
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 596693
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.