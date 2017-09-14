Бетон написав:Мой родственник 50 лет, спецназ срочной, сейчас штурмовик на запорожском. Сразу 3500 уе: экипа, подготовился чувак, шлем, обувь броник. Он чётко знает что делать. Его призвание. Вот он работает. А работяги разные, говорит, это треш. Их всем стадом говорит в поле сеять нужно, их прут на войну
В другу світову теж усі спецназ воювали з обох сторін і роботяг та селян не було ? Навіщо ці байки тут.
Ну приїдь копай окопи. Хто заважає? Зараз сзч скільки десятків тисяч?чи вже сотні тисяч? Ну і де перероблена мотивація?
vitaliiangel написав:и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?
Всем находится дело, если тремор рук и алкогольная шаркающая походка, рубят дрова для кухни за 21 тысячу гривен, кто не хочет, служит за 121-135 тысяч гривен в зоне БД. Есть персонажи с ВИЧ и гепатитом С, служат, ничего катастрофического,
vitaliiangel написав:и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?
Всем находится дело, если тремор рук и алкогольная шаркающая походка, рубят дрова для кухни за 21 тысячу гривен, кто не хочет, служит за 121-135 тысяч гривен в зоне БД. Есть персонажи с ВИЧ и гепатитом С, служат, ничего катастрофического,
Бетон написав:Да ничего подобного. Зомбируют только малолеток до 30 лет и работяг без критического мышления. Все эти рассказы, что попадая в армию ты волшебным образом превратишься в супер бойца - байки. Просто до людей с более высоким интеллектом ещё не добрались, все это понимают. Начинается адвокаты, иски и т п. Работягу с пакетом BMW или атб взяли за гриву, он молча всё делает. Документы не смотрит ни на гражданке ни в армии
Захочеш жити і мотивація з’явиться і воювати навчишся, твій високий (як ти думаєш) інтелект тобі в цьому тільки допоможе.
жити хочуть всі, а голова предмет темний, люди не роботи
Bobua написав:........... Гірше того -- держава не просто живе “від зарплати до зарплати”, а ще й борг. А у 2019 виборці конституц.більшістю проголосувати проти витрат на оборону...
Против расходов на оборону голосования не было. И после выборов они не сократились, уже неоднократно приводились цифры. Голосовали за мир. А расходы на оборону были очень низкими все 30 лет. С 2015 они выросли, но всё равно были недостаточными.
Далі ~половину витрат оплачували зах.елої. Якби вони сказали “запустіть до нас всіх-всіх елоїв з України”, то так би і було. Але не сказали, чомусь.
"зах.елої" как раз приняли всех желающих и обеспечили им относительно приличные стартовые условия.
Втрачати нічого (майже) лише хворим, старим людям. Що молодші і здоровіші -- то більше є чого втратити.
С точностью до наоборот. "молодші і здоровіші" найдут себя и на Западе, им ещё особо нечего терять, а там они смогут найти себе работу (возможно, даже легче, чем в Украине). А вот "хворим, старим людям" терять есть что - всё нажитое здесь, например, квартиры. Само собой, теряют пенсии. Пусть даже нищенские. А на Западе им ничего не светит.
Ще раз, по іншому. Якби існував фант.спосіб заселитись у тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.) і 60річного, аби отримати змогу цілком законно виїхати з країни і “не бути їй винним” -- як багато з тут присутніх згодні на такий вихід із “чужої війни”?
Насчёт "60річного" понятно. А причём тут "тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.)"? У бедных нет никаких "цілком законних" прав выехать из Украины. И никаких преимуществ перед богатыми.
flyman написав:у вас яке співвідношення "ухилянтів" до "добровольців"?
Все добровольцы закончились в 2022 году. А дальше остались добропорядочные законопослушные ухилянты, и беспредельщики, которые готовы три года баланду есть в тюрьме. К первым у меня абсолютно нет никаких вопросов, принцип ЛаоЦзы, прислали повестку пошел, молодец, не прислали, да и хсним. Ко вторым у меня больше претензий до командующих и зелёной импотетной власти, месяцами не могущих принять необходимые для армии законы. У меня половине знакомых с начала войны не пришли повестки в ТЦК. Бардак в министерстве обороны, имхо.
От коли останніх стане більше, і вони (як там один казав) "як щурі зіб'ються в стаю", тоді перейде кількість в якість. Це як вино, розбавляти можна до якоїсь межі.
ЛАД написав:Вина Путина несомненна и очевидна. Но это не опровергает и того факта, что Порошенко к миру и не стремился и никаких других вариантов, кроме военного, не рассматривал.
а что в вашем понятии стремиться к миру если войну начинали не мы?
ЗЫ вам уже привели хороший пример с изнасилованием. что в понятии жертвы есть стремиться к миру? расслабится и попытаться получить удовольствие?
Простите, совсем неинтересно. Вы либо вообще ничего не знаете и не понимаете, тогда неинтересно разговаривать. Но в это не верится. Либо всё понимаете, но просто троллите. Тоже не интересно. Так что "расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие".
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