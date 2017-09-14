Додано: Чет 04 кві, 2024 23:18

Bobua написав: ...........

Гірше того -- держава не просто живе “від зарплати до зарплати”, а ще й борг.

А у 2019 виборці конституц.більшістю проголосувати проти витрат на оборону... ...........Гірше того -- держава не просто живе “від зарплати до зарплати”, а ще й борг.А у 2019 виборці конституц.більшістю проголосувати проти витрат на оборону...

Далі ~половину витрат оплачували зах.елої. Якби вони сказали “запустіть до нас всіх-всіх елоїв з України”, то так би і було. Але не сказали, чомусь.

Втрачати нічого (майже) лише хворим, старим людям.

Що молодші і здоровіші -- то більше є чого втратити.



Якби існував фант.спосіб заселитись у тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.) і 60річного, аби отримати змогу цілком законно виїхати з країни і “не бути їй винним” -- як багато з тут присутніх згодні на такий вихід із “чужої війни”? Ще раз, по іншому.Якби існував фант.спосіб заселитись у тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.) і 60річного, аби отримати змогу цілком законно виїхати з країни і “не бути їй винним” -- як багато з тут присутніх згодні на такий вихід із “чужої війни”?

Против расходов на оборону голосования не было.И после выборов они не сократились, уже неоднократно приводились цифры.Голосовали за мир.А расходы на оборону были очень низкими все 30 лет. С 2015 они выросли, но всё равно были недостаточными."зах.елої" как раз приняли всех желающих и обеспечили им относительно приличные стартовые условия.С точностью до наоборот."молодші і здоровіші" найдут себя и на Западе, им ещё особо нечего терять, а там они смогут найти себе работу (возможно, даже легче, чем в Украине).А вот "хворим, старим людям" терять есть что - всё нажитое здесь, например, квартиры. Само собой, теряют пенсии. Пусть даже нищенские. А на Западе им ничего не светит.Насчёт "60річного" понятно.А причём тут "тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.)"? У бедных нет никаких "цілком законних" прав выехать из Украины. И никаких преимуществ перед богатыми.