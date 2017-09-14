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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75027503750475057506>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:59

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Мой родственник 50 лет, спецназ срочной, сейчас штурмовик на запорожском. Сразу 3500 уе: экипа, подготовился чувак, шлем, обувь броник. Он чётко знает что делать. Его призвание. Вот он работает.
А работяги разные, говорит, это треш. Их всем стадом говорит в поле сеять нужно, их прут на войну

В другу світову теж усі спецназ воювали з обох сторін і роботяг та селян не було ? Навіщо ці байки тут.

Ну приїдь копай окопи. Хто заважає?
Зараз сзч скільки десятків тисяч?чи вже сотні тисяч?
Ну і де перероблена мотивація?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?


Всем находится дело, если тремор рук и алкогольная шаркающая походка, рубят дрова для кухни за 21 тысячу гривен, кто не хочет, служит за 121-135 тысяч гривен в зоне БД.
Есть персонажи с ВИЧ и гепатитом С, служат, ничего катастрофического,
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:04

  freeze написав:
vitaliiangel написав:и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?


Всем находится дело, если тремор рук и алкогольная шаркающая походка, рубят дрова для кухни за 21 тысячу гривен, кто не хочет, служит за 121-135 тысяч гривен в зоне БД.
Есть персонажи с ВИЧ и гепатитом С, служат, ничего катастрофического,

дай Бог вам всем здоровья.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:17

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Да ничего подобного.
Зомбируют только малолеток до 30 лет и работяг без критического мышления.
Все эти рассказы, что попадая в армию ты волшебным образом превратишься в супер бойца - байки.
Просто до людей с более высоким интеллектом ещё не добрались, все это понимают. Начинается адвокаты, иски и т п.
Работягу с пакетом BMW или атб взяли за гриву, он молча всё делает. Документы не смотрит ни на гражданке ни в армии

Захочеш жити і мотивація з’явиться і воювати навчишся, твій високий (як ти думаєш) інтелект тобі в цьому тільки допоможе.

жити хочуть всі, а голова предмет темний, люди не роботи
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:18

  Bobua написав:...........
Гірше того -- держава не просто живе “від зарплати до зарплати”, а ще й борг. :evil:
А у 2019 виборці конституц.більшістю проголосувати проти витрат на оборону...

Против расходов на оборону голосования не было.
И после выборов они не сократились, уже неоднократно приводились цифры.
Голосовали за мир.
А расходы на оборону были очень низкими все 30 лет. С 2015 они выросли, но всё равно были недостаточными.

Далі ~половину витрат оплачували зах.елої. Якби вони сказали “запустіть до нас всіх-всіх елоїв з України”, то так би і було. Але не сказали, чомусь.

"зах.елої" как раз приняли всех желающих и обеспечили им относительно приличные стартовые условия.

Втрачати нічого (майже) лише хворим, старим людям.
Що молодші і здоровіші -- то більше є чого втратити.

С точностью до наоборот.
"молодші і здоровіші" найдут себя и на Западе, им ещё особо нечего терять, а там они смогут найти себе работу (возможно, даже легче, чем в Украине).
А вот "хворим, старим людям" терять есть что - всё нажитое здесь, например, квартиры. Само собой, теряют пенсии. Пусть даже нищенские. А на Западе им ничего не светит.

Ще раз, по іншому.
Якби існував фант.спосіб заселитись у тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.) і 60річного, аби отримати змогу цілком законно виїхати з країни і “не бути їй винним” -- як багато з тут присутніх згодні на такий вихід із “чужої війни”? :?:

Насчёт "60річного" понятно.
А причём тут "тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.)"? У бедных нет никаких "цілком законних" прав выехать из Украины. И никаких преимуществ перед богатыми.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:20

  freeze написав:
flyman написав:у вас яке співвідношення "ухилянтів" до "добровольців"?


Все добровольцы закончились в 2022 году. А дальше остались добропорядочные законопослушные ухилянты, и беспредельщики, которые готовы три года баланду есть в тюрьме. К первым у меня абсолютно нет никаких вопросов, принцип ЛаоЦзы, прислали повестку пошел, молодец, не прислали, да и хсним. Ко вторым у меня больше претензий до командующих и зелёной импотетной власти, месяцами не могущих принять необходимые для армии законы. У меня половине знакомых с начала войны не пришли повестки в ТЦК. Бардак в министерстве обороны, имхо.

От коли останніх стане більше, і вони (як там один казав) "як щурі зіб'ються в стаю", тоді перейде кількість в якість.
Це як вино, розбавляти можна до якоїсь межі.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:37

  mephala написав:
  ЛАД написав:Вина Путина несомненна и очевидна. Но это не опровергает и того факта, что Порошенко к миру и не стремился и никаких других вариантов, кроме военного, не рассматривал.


а что в вашем понятии стремиться к миру если войну начинали не мы?

ЗЫ
вам уже привели хороший пример с изнасилованием. что в понятии жертвы есть стремиться к миру? расслабится и попытаться получить удовольствие?

Простите, совсем неинтересно.
Вы либо вообще ничего не знаете и не понимаете, тогда неинтересно разговаривать. Но в это не верится.
Либо всё понимаете, но просто троллите. Тоже не интересно.
Так что "расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:42

  Xenon написав:Помощи не будет, но вы держитесь...

Першого ядерного удару по США рф завдасть, якщо Україні буде надана велика військова допомога

Таке повідомлення оприлюднив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

Вы выкладываете интересные цитаты, но почему-то всегда без ссылок на источник.
Большая просьба не забывать о ссылках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:50

  ЛАД написав:
  Xenon написав:Помощи не будет, но вы держитесь...

Першого ядерного удару по США рф завдасть, якщо Україні буде надана велика військова допомога

Таке повідомлення оприлюднив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

Вы выкладываете интересные цитаты, но почему-то всегда без ссылок на источник.
Большая просьба не забывать о ссылках.

Прям всегда?

https://www.unian.net/world/dopomoga-vi ... 94516.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:52

  Hotab написав:[url][/url]
...........
Бундестаг ухвалив бюджет військової допомоги Україні на 2024 рік – він становить майже 7,6 мільярда євро. Про це повідомляє видання “Укрінформ”. Бюджет військової допомоги ухвалили в межах річного бюджету Німеччини, витрати якого у 2024 році можуть становити 476,81 мільярда євро.

.........

К Вам та же просьба - давайте ссылки.
ЛАД
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