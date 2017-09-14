"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", - так на запит про коментар журналістки Голосу Америки Наталії Леонової стосовно заклику ООН припинити удари по цивільній інфраструктурі Росії в контексті атаки об'єктів в Татарстані відповів речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.2 квітня під час брифінгу речник Стефан Дюжаррік заявив, що ООН "виступає проти і закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру". Заява прозвучала у відповідь на запитання про удари по заводу із складання дронів в російському Татарстані.Під час брифінгу Дюжаррік також нагадав, що тривають удари Росії по критично важливій інфраструктурі України."Переходячи до України, наші колеги з Управління з координації гуманітарних питань повідомляють нам, що, у той час, як тривають бойові дії та атаки на критично важливу інфраструктуру, гуманітарні працівники надають підтримку людям по всій країні — включно з прифронтовими районами", - сказав Дюжаррік.Як повідомляв раніше Голос Америки, російські офіційні особи підтвердили, що безпілотники атакували виробничі підприємства в Єлабузі та Нижнєкамську в республіці Татарстан у Росії, приблизно за 1500 кілометрів від кордону з Україною, але, за їхніми словами, не завдали знаної шкоди.Як повідомляє Радіо Свобода, українські медіа з посиланням на джерела у ГУР МО повідомили, що це спецоперація українських розвідників. У розвідці уточнили, що безпілотники атакували завод у Єлабузі, на якому збирають іранські "шахеди", маркуючи їх як "Герань-2".Це була перша атака дронів по території Татарстану від початку повномасштабної війни Росії проти України.Відповідаючи на запит Голосу Америки речник уточнив: "Ми маємо чітку позицію - ми хочемо, щоб було покладено край цьому конфлікту відповідно до відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності України".