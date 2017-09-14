"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", - так на запит про коментар журналістки Голосу Америки Наталії Леонової стосовно заклику ООН припинити удари по цивільній інфраструктурі Росії в контексті атаки об'єктів в Татарстані відповів речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
2 квітня під час брифінгу речник Стефан Дюжаррік заявив, що ООН "виступає проти і закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру". Заява прозвучала у відповідь на запитання про удари по заводу із складання дронів в російському Татарстані.
Під час брифінгу Дюжаррік також нагадав, що тривають удари Росії по критично важливій інфраструктурі України.
"Переходячи до України, наші колеги з Управління з координації гуманітарних питань повідомляють нам, що, у той час, як тривають бойові дії та атаки на критично важливу інфраструктуру, гуманітарні працівники надають підтримку людям по всій країні — включно з прифронтовими районами", - сказав Дюжаррік.
Як повідомляв раніше Голос Америки, російські офіційні особи підтвердили, що безпілотники атакували виробничі підприємства в Єлабузі та Нижнєкамську в республіці Татарстан у Росії, приблизно за 1500 кілометрів від кордону з Україною, але, за їхніми словами, не завдали знаної шкоди.
Як повідомляє Радіо Свобода, українські медіа з посиланням на джерела у ГУР МО повідомили, що це спецоперація українських розвідників. У розвідці уточнили, що безпілотники атакували завод у Єлабузі, на якому збирають іранські "шахеди", маркуючи їх як "Герань-2".
Це була перша атака дронів по території Татарстану від початку повномасштабної війни Росії проти України.
Відповідаючи на запит Голосу Америки речник уточнив: "Ми маємо чітку позицію - ми хочемо, щоб було покладено край цьому конфлікту відповідно до відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності України".
Бундестаг ухвалив бюджет військової допомоги Україні на 2024 рік – він становить майже 7,6 мільярда євро. Про це повідомляє видання “Укрінформ”. Бюджет військової допомоги ухвалили в межах річного бюджету Німеччини, витрати якого у 2024 році можуть становити 476,81 мільярда євро.
Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що не голосуватиме за законопроєкт з допомогою Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. https://texty.org.ua/fragments/112160/k ... -ssha-wsj/ Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України Свого рішення конгресвумен не пояснила. https://lb.ua/society/2022/10/02/531239 ... ennya.html Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, відома скандалом зі звинуваченнями голови Офісу президента Андрія Єрмака у зв’язках з Росією, проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.
Bobua написав:Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
сильное ЗСУ из слабых ухылянтов. самому не смешно? Это ж алогизм. ЗСУ должно избегать безответственных людей в своих рядах. А не паковать их тысячами. "Чем удобряли, то и выросло".
В ЗСУ крайне быстро происходит перевоспитание безответственных уклонистов в нормальных солдат. И все эти песни про то, что я чего-то не хочу, поэтому буду плохо служить, то полная ерунда, захочешь жить
Bobua написав:........... Гірше того -- держава не просто живе “від зарплати до зарплати”, а ще й борг. А у 2019 виборці конституц.більшістю проголосувати проти витрат на оборону...
Против расходов на оборону голосования не было. И после выборов они не сократились, уже неоднократно приводились цифры. Голосовали за мир. А расходы на оборону были очень низкими все 30 лет. С 2015 они выросли, но всё равно были недостаточными.
Далі ~половину витрат оплачували зах.елої. Якби вони сказали “запустіть до нас всіх-всіх елоїв з України”, то так би і було. Але не сказали, чомусь.
"зах.елої" как раз приняли всех желающих и обеспечили им относительно приличные стартовые условия.
Втрачати нічого (майже) лише хворим, старим людям. Що молодші і здоровіші -- то більше є чого втратити.
С точностью до наоборот. "молодші і здоровіші" найдут себя и на Западе, им ещё особо нечего терять, а там они смогут найти себе работу (возможно, даже легче, чем в Украине). А вот "хворим, старим людям" терять есть что - всё нажитое здесь, например, квартиры. Само собой, теряют пенсии. Пусть даже нищенские. А на Западе им ничего не светит.
Ще раз, по іншому. Якби існував фант.спосіб заселитись у тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.) і 60річного, аби отримати змогу цілком законно виїхати з країни і “не бути їй винним” -- як багато з тут присутніх згодні на такий вихід із “чужої війни”?
Насчёт "60річного" понятно. А причём тут "тіло бідного (а це менше 2прож.мін на міс., а по-чесному -- одного прож.мін.)"? У бедных нет никаких "цілком законних" прав выехать из Украины. И никаких преимуществ перед богатыми.
Оборона -- хай так. Але чи були хоч колись роки, що виборці просили укріплення на кордонах? А не грошей собі...
Щодо “зах.елоїв” -- чи просили вони (офіційно або неофіційно) випускати наших війсьзобов`язаних до себе...?
Щодо старих і бідних -- то тут недавно елої просились в депортацію, і я почав уявляти, якими могли би бути її умови...:
vitaliiangel написав:Bobua а может война некоторым дала возможность почувствовать себя героями? а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других? поклонников сталинизма гораздо больше, чем принято считать. Комплексы неполноценности торчат как заячьи уши. А когда вас начнут гнобить, что вы запоёте, что это не вы гнобили ухылянтов, и вообще только что сошли с иконы.
гражданин не собственность государства и (если он отказывается выполнять Конституционный долг) самое правильное - лишить гражданства и депортировать.
Все що маєте нині -- це все завдяки державі. Якби не держава, то при окупації відібрали би нерухомість, гроші, здоров`я (перша нирка і частини печінки) та життя (у “шторр зет” чи разом з другою ниркою, серцем і т.п.)
Отже, при депортації, потрібно віддати це все Україні (органи можна грошима, які були виведені за кордон до початку повномасштабки, але це ж мають бути сотні тисяч$...) А Україна спробує купити на те все нових громадян. Здатних воювати...
ЛАД написав:Вина Путина несомненна и очевидна. Но это не опровергает и того факта, что Порошенко к миру и не стремился и никаких других вариантов, кроме военного, не рассматривал.
а что в вашем понятии стремиться к миру если войну начинали не мы?
ЗЫ вам уже привели хороший пример с изнасилованием. что в понятии жертвы есть стремиться к миру? расслабится и попытаться получить удовольствие?
Простите, совсем неинтересно. Вы либо вообще ничего не знаете и не понимаете, тогда неинтересно разговаривать. Но в это не верится. Либо всё понимаете, но просто троллите. Тоже не интересно. Так что "расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие".
ну я так и подумал что внятного пояснения что такое стремиться к миру со стороны жертвы не будет.
Jake is—he’s overly cautious. He’s very timid. And he’s bought into this notion that, well, if we give them too much, then Russia’s going to use a tactical nuke on us. Well, most intelligence I’ve seen is they’re not going to do that. Because that would be a game-changer for everybody.
Джейк… он слишком осторожен. Он очень робкий. И он поверил, что если мы дадим им слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Что ж, большинство разведданных, которые я видел, говорят, что они не собираются этого делать. Потому что это изменило бы правила игры для всех.
И ещё:
На мой взгляд, самым большим провалом нынешней администрации стала робкая реакция в плане оружия. Поэтому я подписываюсь на все продажи иностранному военному оружию. И знаете, сначала это были Стингеры. [И администрация сказала:] «О, это будет слишком провокационно». А потом были ХИМАРСы, танки, Ф-16. И последняя версия — ATACMS. Дальнобойная артиллерия позволила бы Украине, а они мне говорят: «У нас нет прикрытия с воздуха. С помощью ATACMS дальнего действия мы могли бы разрушить мост между Россией и Крымом, перерезать их линии снабжения». Это была бы огромная моральная победа. Но им их просто не дадут. ............ Думаете, россиян это волнует? Думаешь, им плевать? О, я думаю, их беспокоит то, что вы втянете в свои дела альянс НАТО. Но я просто думаю, что он был слишком робок, слишком осторожен, слишком осторожен. И все слишком провокационно. Но самое безумное то, что все то, о чем он беспокоился, теперь согласовано, и мы вносим это туда. Просто этого слишком мало и слишком поздно.