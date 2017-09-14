Ukrainian написав:Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що не голосуватиме за законопроєкт з допомогою Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. https://texty.org.ua/fragments/112160/k ... -ssha-wsj/ Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України Свого рішення конгресвумен не пояснила. https://lb.ua/society/2022/10/02/531239 ... ennya.html Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, відома скандалом зі звинуваченнями голови Офісу президента Андрія Єрмака у зв’язках з Росією, проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.
Це одна і таж Вікторія ?
А в тебе є сумніви? А помітив як швиденько Фаселес видалив мій пост про зв'язки цієї мразоти з порохоботами та Росією?
Water написав:Julia Ioffe-One of America’s foremost voices on Russia-U.S. relations, covering national security, foreign relations, and domestic politics from Washington and Europe.
Jake is—he’s overly cautious. He’s very timid. And he’s bought into this notion that, well, if we give them too much, then Russia’s going to use a tactical nuke on us. Інтерв`ю Michael McCaul мені здалось цікавим. Але москалі за звичкою могли дещо прибрехать.
Faceless написав:У Харкові збудували першу в Україні підземну школу
Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей. Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень. Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
Ваше отношение к этому?
Я нажаль відношення до цього будівництва не маю
Это понятно, но я Вас спрашивал не об этом и Вы прекрасно поняли вопрос.
Спасибо за популярное объяснение. Но, вообще-то, есть общепринятые правила цитирования и ссылка при цитировании обязательна. А Ваш совет иногда не даёт результата. И почему форумчане должны тратить лишнее время на поиск источника? Я уж не требую, чтобы человек, что-то цитирующий, попробовал найти первоисточник, а не пересказ из третьих рук. Достаточно часто приводимая цитата более или менее заметно отличается от оригинала, как, например, в случае с цитатой МакКолла.