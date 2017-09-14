Ukrainian написав:Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що не голосуватиме за законопроєкт з допомогою Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. https://texty.org.ua/fragments/112160/k ... -ssha-wsj/ Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України Свого рішення конгресвумен не пояснила. https://lb.ua/society/2022/10/02/531239 ... ennya.html Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, відома скандалом зі звинуваченнями голови Офісу президента Андрія Єрмака у зв’язках з Росією, проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.
Це одна і таж Вікторія ?
А в тебе є сумніви? А помітив як швиденько Фаселес видалив мій пост про зв'язки цієї мразоти з порохоботами та Росією?
Water написав:Julia Ioffe-One of America’s foremost voices on Russia-U.S. relations, covering national security, foreign relations, and domestic politics from Washington and Europe.
Jake is—he’s overly cautious. He’s very timid. And he’s bought into this notion that, well, if we give them too much, then Russia’s going to use a tactical nuke on us. Інтерв`ю Michael McCaul мені здалось цікавим. Але москалі за звичкою могли дещо прибрехать.
Faceless написав:У Харкові збудували першу в Україні підземну школу
Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей. Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень. Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
Ваше отношение к этому?
Я нажаль відношення до цього будівництва не маю
Это понятно, но я Вас спрашивал не об этом и Вы прекрасно поняли вопрос.
Спасибо за популярное объяснение. Но, вообще-то, есть общепринятые правила цитирования и ссылка при цитировании обязательна. А Ваш совет иногда не даёт результата. И почему форумчане должны тратить лишнее время на поиск источника? Я уж не требую, чтобы человек, что-то цитирующий, попробовал найти первоисточник, а не пересказ из третьих рук. Достаточно часто приводимая цитата более или менее заметно отличается от оригинала, как, например, в случае с цитатой МакКолла.
fler написав:Крім того, їх може підкосити бавовна на решті НПЗ, аеродромах, нафтобазах тощо.
Бавовна то добре, коли вона у пацаків...
P.S. Цікавить інший, асиметричний і ближче до нас момент, і по відчуттям, у цьому році ми пропетляємо без графіків відключень електроенергії по всій країні, чи ні?
Будем надеяться. Не очень понимаю, почему массированные обстрелы устроили уже весной. Такой же удар по Харькову в декабре-январе привёл бы к гораздо более тяжёлым последствиям. Возможно, действительно не хватало ракет и накопить вновь изготовленные успели только к марту. Если так, то такие удары будут редкостью и, возможно, удастся "пропетлять".
Практика показывает, что "графікі відключень" могут произойти и без ракет. Атака прошлой ночью на Харьков была дронами. В официальных сообщениях говорится о попадании в жилые дома и глухо упоминается о прилёте по "энергообъекту" (без уточнений по какому). Но в результате ситуация резко ухудшилась. Были аварийные отключения. В разных районах по разному. У меня, в частности, отключения были с 3 часов ночи до примерно 13 с минутами дня, потом примерно с 17.30 до 22.15.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.
«Проблематика Харькова очень схожа с проблематикой Одессы, если говорить о такой компоненте террора как налеты дронов-камикадзе и времени реагирования на угрозу в стадии предупреждения угрозы, а не нейтрализации по факту. К Одессе дроны-камикадзе подлетают со стороны моря, на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение, сопровождение цели и уничтожение глубоко в море. Есть сравнительно небольшой промежуток времени, когда их можно сбить над морем, а не над городом – это момент, когда «Shahed-136» набирают высоту, с учетом того, что Одесса выше уровня моря и дронам необходимо преодолевать склоны. На Харьков дроны-камикадзе идут не на сверхнизких высотах, но минимальное расстояние от границы с россией, не позволяет эффективно и быстро отработать все цели мобильным группам», — заявил Коваленко.
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/04/04/pochemu-shahedy-doletayut-do-harkova-ekspert-nuzhny-ne-tolko-mobilnye-gruppy/ Оригинал здесь - https://t.me/s/zloyodessit/21426. На телемарафоне спикер ВС ВСУ, комментируя атаку на Харьков, опять говорил о Патриотах, правда, упомянул и другие средства. Но, по-моему, против шахедов Патриот не нужен. Тот же Коваленко говорит о мобильных ЗРК малого радиуса действия. Патриот против Шахеда это из пушки по воробьям. А объяснение малым подлётным временем... Для С-300 согласен, но у Шахеда скорость относительно невысокая. Это классическая цель для зенитной артиллерии или пулемётов. А цена значительно (несравнимо) ниже. Ну ладно, Патриотов нам не дают, но ЗСУ или ЗРК могли бы дать и побольше. В чём проблема? Это оборонительное оружие и можно не бояться реакции Путина.
Подавляющее большинство людей не хочет ходить на работу, а хотят жить безбедно в бунгало на Маврикии. Но совершенно мизерный процент стреляют в себя в голову из за несбывшегося желания. Процент психов одинаков, что в богатой Швеции, что в небогатой Украине.
Якби ЗСУ отримали 180 винищувачів F-16 з ракетно-бомбовими запасами і 1500 ракет ATACMS, то легко б вийшли на північне Приазов'я і до кордонів, які були до широкомасштабного вторгнення Росії 22 лютого 2022 року. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, передає "Фокус". За його словами, у США достатньо сучасного озброєння: тих же F-16 випущено 4 500 штук, у робочому стані - понад 3 тисячі, а ракет ATACMS на складах - до 4 000 штук.
В України немає техніків та інфраструктури обслуговувати таку кількість літаків.
В США немає такої кількості ракет. Їх всього було випущено 3700. Хз де вони беруть таких експертів.