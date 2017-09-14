Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:10

Волинь написав: katso написав:

а если не захочешь? если человеку не мила жизнь в форме - https://tsn.ua/ru/exclusive/na-zakarpat ... 38925.html а если не захочешь? если человеку не мила жизнь в форме -





Всі знакомі хто воюють кажуть що захочеш. і скоріше ніж думаєш.

Тебе дуже чемно та ввічливо переконають. Чесслово Всі знакомі хто воюють кажуть що захочеш. і скоріше ніж думаєш.Тебе дуже чемно та ввічливо переконають. Чесслово

Хоча треба вести мову в розрізі зміни ефективності війська від поповнення з меншою мотивацією (буде збільшуватися, зменшуватися, залишиться таким же), але навіть в розрізі дискретному:- чому з часом, що німці (?), що совєти прийшли до введення заградзагонів?Тут на гілці багато хто цікавиться історією. То підкажіть: чи було це у німців, і як широко використовувалося в обох військах?І третє питання: чому ж навіть до розстрілу на місці доходило?Адже навіщо це, якщо образно "жити схочеш, то служити добре будеш аж бігом".Ну і ось таке навіть в нас не так давно було:*Законопроєкт про право вбивати солдатів у разі самовільного залишення місця дислокації та невиконання наказів командування відкликано з парламенту.Про це йдеться на сайті Верховної Ради.У графі про проходження ініціативи вказано, що проєкт відкликано.Авторами документа зазначені "слуги народу" Мар’яна Безугла, Олександр Алексійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцехівський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.*І ліньки перепровіряти, але по суті й так дозволено застосовувати зброю для *стимулу* служити, як треба.Бо:*Відповідно до чинного законодавства та статуту ЗСУ, наразі дозволяється застосування зброї командирами "для припинення кримінального порушення, якщо в інший спосіб її припинити неможливо".Кримінальними правопорушеннями за умов воєнного стану, бойової обстановки вважається: непокора, опір чи загроза начальнику, застосування насильства, дезертирство.*Непокора --- це і є невиконання наказу командира-начальника, наприклад, виконати поставлене завдання саме так, як він наказує.Не саботувати, напружитися по повній, старанно засвоїти, і т.д. --- тобто бути добрим бійцем.А не не хочу і пофіг.__________________________Якщо кратко, то рано чи пізно приходить час, що навіть тих, хто колись дуже хотів, приходиться стимулювати. І здебільшого методами примусу, ніж заохочення.