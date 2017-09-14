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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7504750575067507>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:38

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:У Харкові збудували першу в Україні підземну школу

Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень.
Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.

Ваше отношение к этому?
Я нажаль відношення до цього будівництва не маю

Это понятно, но я Вас спрашивал не об этом и Вы прекрасно поняли вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 01:00

  vitaliiangel написав:............
копируйте в гугл несколько слов из цитируемого кем-то текста и получаете десяток ссылок
https://www.google.com/search?q=%D0%91% ... e&ie=UTF-8
называется индексация

Спасибо за популярное объяснение.
Но, вообще-то, есть общепринятые правила цитирования и ссылка при цитировании обязательна.
А Ваш совет иногда не даёт результата.
И почему форумчане должны тратить лишнее время на поиск источника?
Я уж не требую, чтобы человек, что-то цитирующий, попробовал найти первоисточник, а не пересказ из третьих рук. Достаточно часто приводимая цитата более или менее заметно отличается от оригинала, как, например, в случае с цитатой МакКолла.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 02:03

https://www.unian.ua/war/f-16-atacms-ch ... 94054.html
jeronimo133
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 02:14

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  fler написав:Крім того, їх може підкосити бавовна на решті НПЗ, аеродромах, нафтобазах тощо.

Бавовна то добре, коли вона у пацаків...

P.S. Цікавить інший, асиметричний і ближче до нас момент, і по відчуттям, у цьому році ми пропетляємо без графіків відключень електроенергії по всій країні, чи ні?

Будем надеяться.
Не очень понимаю, почему массированные обстрелы устроили уже весной. Такой же удар по Харькову в декабре-январе привёл бы к гораздо более тяжёлым последствиям.
Возможно, действительно не хватало ракет и накопить вновь изготовленные успели только к марту.
Если так, то такие удары будут редкостью и, возможно, удастся "пропетлять".

Практика показывает, что "графікі відключень" могут произойти и без ракет.
Атака прошлой ночью на Харьков была дронами.
В официальных сообщениях говорится о попадании в жилые дома и глухо упоминается о прилёте по "энергообъекту" (без уточнений по какому).
Но в результате ситуация резко ухудшилась. Были аварийные отключения. В разных районах по разному.
У меня, в частности, отключения были с 3 часов ночи до примерно 13 с минутами дня, потом примерно с 17.30 до 22.15.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022vcoz8LqtiKxpvt2ZpeMLcxJuJjQ9HRHVk6yVk2893PBCoFUCmRijuj1KQVKpFdXl
С другой стороны,
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью на Харьковщину «налет» совершили не менее 15 вражеских беспилотников, часть сбила ПВО.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/04/04/shahedy-atakovali-ne-tolko-harkov-no-i-oblast-sinegubov/
При этом говорится о 6 прилётах шахедов и 4 попаданиях (попадания названы только по домам).
Следует понимать, что все 20 шахедов летели по Харькову?
«Проблематика Харькова очень схожа с проблематикой Одессы, если говорить о такой компоненте террора как налеты дронов-камикадзе и времени реагирования на угрозу в стадии предупреждения угрозы, а не нейтрализации по факту. К Одессе дроны-камикадзе подлетают со стороны моря, на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение, сопровождение цели и уничтожение глубоко в море. Есть сравнительно небольшой промежуток времени, когда их можно сбить над морем, а не над городом – это момент, когда «Shahed-136» набирают высоту, с учетом того, что Одесса выше уровня моря и дронам необходимо преодолевать склоны. На Харьков дроны-камикадзе идут не на сверхнизких высотах, но минимальное расстояние от границы с россией, не позволяет эффективно и быстро отработать все цели мобильным группам», — заявил Коваленко.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/04/04/pochemu-shahedy-doletayut-do-harkova-ekspert-nuzhny-ne-tolko-mobilnye-gruppy/
Оригинал здесь - https://t.me/s/zloyodessit/21426.
На телемарафоне спикер ВС ВСУ, комментируя атаку на Харьков, опять говорил о Патриотах, правда, упомянул и другие средства.
Но, по-моему, против шахедов Патриот не нужен. Тот же Коваленко говорит о мобильных ЗРК малого радиуса действия. Патриот против Шахеда это из пушки по воробьям.
А объяснение малым подлётным временем... Для С-300 согласен, но у Шахеда скорость относительно невысокая. Это классическая цель для зенитной артиллерии или пулемётов. А цена значительно (несравнимо) ниже. Ну ладно, Патриотов нам не дают, но ЗСУ или ЗРК могли бы дать и побольше. В чём проблема? Это оборонительное оружие и можно не бояться реакции Путина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 02:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

katso написав:
а если не захочешь? если человеку не мила жизнь в форме - https://tsn.ua/ru/exclusive/na-zakarpat ... 38925.html


Подавляющее большинство людей не хочет ходить на работу, а хотят жить безбедно в бунгало на Маврикии. Но совершенно мизерный процент стреляют в себя в голову из за несбывшегося желания. Процент психов одинаков, что в богатой Швеции, что в небогатой Украине.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 02:46

  jeronimo133 написав:https://www.unian.ua/war/f-16-atacms-chomu-ukrajini-ne-dayut-zbroyu-nazvano-strahi-zahodu-12594054.html

Якби ЗСУ отримали 180 винищувачів F-16 з ракетно-бомбовими запасами і 1500 ракет ATACMS, то легко б вийшли на північне Приазов'я і до кордонів, які були до широкомасштабного вторгнення Росії 22 лютого 2022 року. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, передає "Фокус".
За його словами, у США достатньо сучасного озброєння: тих же F-16 випущено 4 500 штук, у робочому стані - понад 3 тисячі, а ракет ATACMS на складах - до 4 000 штук.

В України немає техніків та інфраструктури обслуговувати таку кількість літаків.

В США немає такої кількості ракет. Їх всього було випущено 3700.
Хз де вони беруть таких експертів. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 04:54

  freeze написав:
vitaliiangel написав:и те с большим опытом принятия алкогольных напитков, которых вам прислали в подкрепление, тоже показывют чудеса военного дела?


Всем находится дело, если тремор рук и алкогольная шаркающая походка, рубят дрова для кухни за 21 тысячу гривен, кто не хочет, служит за 121-135 тысяч гривен в зоне БД.
Есть персонажи с ВИЧ и гепатитом С, служат, ничего катастрофического,

Не всім . Є категорія яких сплавляють. В нас такі на умовному ппд в тилу в сосновому лісі боліють алкоголізмом, там вже повна деградація. Но то удача чоловік 170 з 5 т туди попало і зара там менше 80.
Сам коли прокапувався на мед роті то був солдатик що щодня впивався пивом до поносу і відрубу... тільки пивом. 10 днів підряд. Як там на позиціях його приводять в тяму, не знаю. Но факт шо шось там копає і таскає снаряди ...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:05

  katso написав:
а если не захочешь? если человеку не мила жизнь в форме - https://tsn.ua/ru/exclusive/na-zakarpat ... 38925.html



Всі знакомі хто воюють кажуть що захочеш. і скоріше ніж думаєш.
Тебе дуже чемно та ввічливо переконають. Чесслово :D
Волинь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:10

  Волинь написав:
  katso написав:
а если не захочешь? если человеку не мила жизнь в форме - https://tsn.ua/ru/exclusive/na-zakarpat ... 38925.html



Всі знакомі хто воюють кажуть що захочеш. і скоріше ніж думаєш.
Тебе дуже чемно та ввічливо переконають. Чесслово :D

Хоча треба вести мову в розрізі зміни ефективності війська від поповнення з меншою мотивацією (буде збільшуватися, зменшуватися, залишиться таким же), але навіть в розрізі дискретному:
- чому з часом, що німці (?), що совєти прийшли до введення заградзагонів?

Тут на гілці багато хто цікавиться історією. То підкажіть: чи було це у німців, і як широко використовувалося в обох військах?

І третє питання: чому ж навіть до розстрілу на місці доходило?
Адже навіщо це, якщо образно "жити схочеш, то служити добре будеш аж бігом".

Ну і ось таке навіть в нас не так давно було:
*Законопроєкт про право вбивати солдатів у разі самовільного залишення місця дислокації та невиконання наказів командування відкликано з парламенту.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
У графі про проходження ініціативи вказано, що проєкт відкликано.
Авторами документа зазначені "слуги народу" Мар’яна Безугла, Олександр Алексійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцехівський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.*
https://lb.ua/pravo/2022/05/24/517817_z ... ikali.html

І ліньки перепровіряти, але по суті й так дозволено застосовувати зброю для *стимулу* служити, як треба.
Бо:
*Відповідно до чинного законодавства та статуту ЗСУ, наразі дозволяється застосування зброї командирами "для припинення кримінального порушення, якщо в інший спосіб її припинити неможливо".
Кримінальними правопорушеннями за умов воєнного стану, бойової обстановки вважається: непокора, опір чи загроза начальнику, застосування насильства, дезертирство.*
https://lb.ua/pravo/2022/05/24/517817_z ... ikali.html
Непокора --- це і є невиконання наказу командира-начальника, наприклад, виконати поставлене завдання саме так, як він наказує.
Не саботувати, напружитися по повній, старанно засвоїти, і т.д. --- тобто бути добрим бійцем.
А не не хочу і пофіг.
__________________________
Якщо кратко, то рано чи пізно приходить час, що навіть тих, хто колись дуже хотів, приходиться стимулювати. І здебільшого методами примусу, ніж заохочення.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 кві, 2024 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:12

Волинь

Всі знакомі хто воюють кажуть що захочеш. і скоріше ніж думаєш.
Тебе дуже чемно та ввічливо переконають. Чесслово :D


Я це багато разів тут казав.
Мене звинувачували , що я (чому я??) ізвєрг і коновал, садист і не читав конвенцію прав людини в обнімку з stm.
Те, що спочатку буде важко - хто ж заперечує. Але зовсім не неможливо.
Кажеш людям реаліті - вони ображаються.
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