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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:43
Питання: навіщо тоді взагалі вести мову про збільшення грошзабезпечення до 200 тис. та ін. стимули, якщо цілком достатньо *чемно та ввічливо переконати* (і захочуть)?
Тим паче, що обговорення починалося і овсім з відсутності потреби інших стимулів, бо достатньо було лише одного "жити схочеш, то будеш".
Ще раз: треба розмірковувати з урахуванням, що з часом все ж таки щось змінюється.
Отже ще рік-два тому достатньо було 100 тис. (Да навіть і без них можна було б). Тепер заговорили про 200...
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 кві, 2024 08:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:50
detroytred написав:
Питання: навіщо тоді взагалі вести мову про збільшення грошзабезпечення до 200 тис. та ін. стимули, якщо цілком достатньо *чемно та ввічливо переконати* (і захочуть)?
Тим паче, що обговорення починалося і овсім з відсутності потреби інших стимулів, бо достатньо було лише одного "жити схочеш, то будеш".
латентные сталинисты почему то забывают, что сталинская система сделала с её же адептами - Ягодой, Ежовым, Берией (и тысячами других). Им кажется принцип "жить захочешь... " их не коснется, у них купены элитные места в партере. Насилие легко начать, потом фиг остановишь. Всех сожрёт.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:52
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Питання: навіщо тоді взагалі вести мову про збільшення грошзабезпечення до 200 тис. та ін. стимули, якщо цілком достатньо *чемно та ввічливо переконати* (і захочуть)?
Тим паче, що обговорення починалося і овсім з відсутності потреби інших стимулів, бо достатньо було лише одного "жити схочеш, то будеш".
латентные сталинисты почему то забывают, что сталинская система сделала с её же адептами - Ягодой, Ежовым, Берией (и тысячами других). Им кажется принцип "жить захочешь... " их не коснется, у них купены элитные места в партере. Насилие легко начать, потом фиг остановишь. Всех сожрёт.
Зощітнєг в резерві. Сотр вьісшьій. Кріпак жить захочє пайде в окіп.
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