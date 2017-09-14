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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7504750575067507
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:43

Питання: навіщо тоді взагалі вести мову про збільшення грошзабезпечення до 200 тис. та ін. стимули, якщо цілком достатньо *чемно та ввічливо переконати* (і захочуть)?

Тим паче, що обговорення починалося і овсім з відсутності потреби інших стимулів, бо достатньо було лише одного "жити схочеш, то будеш".

Ще раз: треба розмірковувати з урахуванням, що з часом все ж таки щось змінюється.
Отже ще рік-два тому достатньо було 100 тис. (Да навіть і без них можна було б). Тепер заговорили про 200...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 кві, 2024 08:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:50

  detroytred написав:Питання: навіщо тоді взагалі вести мову про збільшення грошзабезпечення до 200 тис. та ін. стимули, якщо цілком достатньо *чемно та ввічливо переконати* (і захочуть)?

Тим паче, що обговорення починалося і овсім з відсутності потреби інших стимулів, бо достатньо було лише одного "жити схочеш, то будеш".

латентные сталинисты почему то забывают, что сталинская система сделала с её же адептами - Ягодой, Ежовым, Берией (и тысячами других). Им кажется принцип "жить захочешь... " их не коснется, у них купены элитные места в партере. Насилие легко начать, потом фиг остановишь. Всех сожрёт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:52

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Питання: навіщо тоді взагалі вести мову про збільшення грошзабезпечення до 200 тис. та ін. стимули, якщо цілком достатньо *чемно та ввічливо переконати* (і захочуть)?

Тим паче, що обговорення починалося і овсім з відсутності потреби інших стимулів, бо достатньо було лише одного "жити схочеш, то будеш".

латентные сталинисты почему то забывают, что сталинская система сделала с её же адептами - Ягодой, Ежовым, Берией (и тысячами других). Им кажется принцип "жить захочешь... " их не коснется, у них купены элитные места в партере. Насилие легко начать, потом фиг остановишь. Всех сожрёт.

Зощітнєг в резерві. Сотр вьісшьій. Кріпак жить захочє пайде в окіп.
flyman
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  #<1 ... 7504750575067507
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