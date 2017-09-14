detroytred написав:Питання: навіщо тоді взагалі вести мову про збільшення грошзабезпечення до 200 тис. та ін. стимули, якщо цілком достатньо *чемно та ввічливо переконати* (і захочуть)?
Тим паче, що обговорення починалося і овсім з відсутності потреби інших стимулів, бо достатньо було лише одного "жити схочеш, то будеш".
латентные сталинисты почему то забывают, что сталинская система сделала с её же адептами - Ягодой, Ежовым, Берией (и тысячами других). Им кажется принцип "жить захочешь... " их не коснется, у них купены элитные места в партере. Насилие легко начать, потом фиг остановишь. Всех сожрёт.
detroytred написав:Питання: навіщо тоді взагалі вести мову про збільшення грошзабезпечення до 200 тис. та ін. стимули, якщо цілком достатньо *чемно та ввічливо переконати* (і захочуть)?
Тим паче, що обговорення починалося і овсім з відсутності потреби інших стимулів, бо достатньо було лише одного "жити схочеш, то будеш".
латентные сталинисты почему то забывают, что сталинская система сделала с её же адептами - Ягодой, Ежовым, Берией (и тысячами других). Им кажется принцип "жить захочешь... " их не коснется, у них купены элитные места в партере. Насилие легко начать, потом фиг остановишь. Всех сожрёт.
Раб жить захочє пайде в окіп. Хоча, нє, тоді було, що пролітаріям нема чого тірять кромє оків.
detroytred написав:Якщо кратко, то рано чи пізно приходить час, що навіть тих, хто колись дуже хотів, приходиться стимулювати. І здебільшого методами примусу, ніж заохочення.
это деградация от европейских ценностей к русско-сталинско-совецким.
Саме так. Але за умов дійсно боротьби за виживання вона навіть є виправданою і неминучою.
Звісно теоретично можна зробити інакше, але практично з ходом війни посилюється примус. Впритул до розстрілу. Відповідність сили примусу рівню загрози виживання --- ну дуже суб'єктивна річ. Сталіну достатньо було лише гіпотетичних загроз для впровадження таборів і т.д.
Это понятно, но я Вас спрашивал не об этом и Вы прекрасно поняли вопрос.
З однієї сторони сумно що до такого дійшло. З іншої - людей в Харкові та багато, багато повернулося в 2023, незрозуміло, скільки ще років будуть обстріли, а жити і вчитися треба. То ж, певна кількість таких шкіл, вочевидь, потрібна. Хоча на довгострокову перспективу в них немає сенсу, обстріли рано чи пізно закінчаться, і ніхто не буде сидіти в приміщенні під землею без вікон без потреби. Тому не очікую, що таких проектів буде багато, думаю, одиничні. Може це навіть перший і останній
detroytred написав:Якщо кратко, то рано чи пізно приходить час, що навіть тих, хто колись дуже хотів, приходиться стимулювати. І здебільшого методами примусу, ніж заохочення.
это деградация от европейских ценностей к русско-сталинско-совецким.
Саме так. Але за умов дійсно боротьби за виживання вона навіть є виправданою і неминучою.
Звісно теоретично можна зробити інакше, але практично з ходом війни посилюється примус. Впритул до розстрілу. Відповідність сили примусу рівню загрози виживання --- ну дуже суб'єктивна річ. Сталіну достатньо було лише гіпотетичних загроз для впровадження таборів і т.д.
боротьба на виживання: хай хтось скоріше виконає обов"язок, бо в резерві
detroytred написав:Відповідність сили примусу рівню загрози виживання --- ну дуже суб'єктивна річ. Сталіну достатньо було лише гіпотетичних загроз для впровадження таборів і т.д
тут включаются другие механизмы. В норме насилие внутри группы/стаи неприемлимо. На то стая и придумана, чтобы защищать, а не грызть своих же (кроме резко наказания ассоциальных проступков). Если начинается внутристайная грызня, её возможности обороны резко падают. Здесь на ветке полным ходом идёт внутристайная грызня. Вчера предлагалось забирать у ухылянтов всё имущество в обмен на выход из стаи. Следующая станция - расстрел на месте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні: Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України". "Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг. https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/ Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.
висновок такий
"Гарні історії не виграють війни. Без значних поставок зброї та реальних гарантій безпеки славетний наратив про єдність і солідарність з Україною слабшає і швидко наближається до цинізму" За словами очільника МЗС Литви, заспокійливі історії можуть допомогти виграти вибори, але якщо вони неправдиві, "вони знерухомлюють нас, заважають нам діяти, поки українці продовжують гинути за нас". "Українці творили дива і неодноразово ставили "експертів" у незручне становище. Ми мали б бути вдячні за такого союзника, але замість того, щоб допомогти їм перемогти, ми просимо їх воювати зі зв'язаною за спиною рукою", – додав Ландсбергіс
Спільні дебати про нашу стратегію щодо Росії не ведуться ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. У ході подібної дискусії треба обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні", – сказав Ліпавський в інтерв’ю DW.