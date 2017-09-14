На Житомирщині викрили 39-річного голову обласної військово-лікарської комісії, який обіцяв за винагороду підготувати «потрібний» висновок про непридатність до служби. Лікаря та ще двох його спільників затримали правоохоронці під час отримання чергового траншу. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Житомирській області.
Чиновник зі спільниками «продавали» довідки про непридатність до служби у ЗСУ. Вартість «послуги» коливалася від 3 до 5 тисяч доларів.
Зазначається, що спільниками голови ВЛК були двоє цивільних віком 55 та 65 років, які підшукували серед пацієнтів-військових, направлених для проходження комісії, зацікавлених в отриманні статусу непридатності до служби або ж групи інвалідності. Сприяли та надавали фальсифіковані довідки лікарі низки клінік в Житомирській, Вінницькій областях та місті Києві.
«Того ж дня слідчі поліції області провели дев’ять обшуків в службових кабінетах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Поліцейські виявили та вилучили майже 20 тисяч доларів і 40 тисяч гривень, банківські картки, медичну документацію, чорнові записи, мобільні телефони, флеш-накопочувачі, жорсткі диски, автівки», – повідомили у поліції.
ЛАД написав:Вина Путина несомненна и очевидна. Но это не опровергает и того факта, что Порошенко к миру и не стремился и никаких других вариантов, кроме военного, не рассматривал.
а что в вашем понятии стремиться к миру если войну начинали не мы?
ЗЫ вам уже привели хороший пример с изнасилованием. что в понятии жертвы есть стремиться к миру? расслабится и попытаться получить удовольствие?
Простите, совсем неинтересно. Вы либо вообще ничего не знаете и не понимаете, тогда неинтересно разговаривать. Но в это не верится. Либо всё понимаете, но просто троллите. Тоже не интересно. Так что "расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие".
це ви на очевидні речі закриваєте очі, й не хочете їх обговорювати. а саме, що Рашу влаштовує лише підневільна Україна, з незалежної Україною домовлятися для них немає сенсу.
війни уникнути можливості не було, коли в Раші сформувалось авторитарне керівництво, яке почало марити возз'єднанням (банальною окупацією). й це не лише керівництво - там половина населення таке. живуть в лайні, тому компенсують це імперським маренням
Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...
Gennadiy Druzenko ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА... Україна входить у найважчий період цієї війни. На жаль, чинний український провід за два роки великої війни так і не усвідомив простої істини: "Лихо утриманцям!". Ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів, людей – вже цього року може вилитись у катастрофу. На жаль, ані Президент України, ані його почт не знають трагічної історії поляків часів Другої світової війни. А вона все більше звучить пророцтвом для України. Тому коротко нагадаю той трагічний сюжет. Поляки виграли свої визвольні змагання в той час, коли українці їх програли у 1918-21 роках, багато в чому завдяки підтримці Британської імперії. Черчилль прямо заявляв польському премʼєру у вигнанні Станіславу Миколайчику 1944 року: "Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу". 1939 року Британська імперія оголосила війну нацистській Німеччині саме після вторгнення Вермахту до Польщі. Польський уряд у вигнанні мав осідок у Лондоні, а двісті тисяч поляків воювали на боці союзників і прославились, зокрема, взяттям Монте-Кассіно, яке кілька разів не могли узяти американці та британці... Тим не менш, коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!". –Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик. – Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – Як на мене, ми маємо відмовитись від цієї справи. Ми не будемо руйнувати мир у Європі через суперечки між поляками [тут британський премʼєр натякає на сталінський маріонетковий прото-уряд Польщі, так званих "люблінських поляків"]. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. Ми не розійдемось друзями. Ми розповімо усьому світу, які Вви нерозсудливі. Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже. – Мені відомо, що нашу долю вирішено в Тегерані, – сказав Миколайчик. – Її було врятовано в Тегерані, – відповів Черчилль. – Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі. – Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму. – Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить. – Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення. Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"... Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід". На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!
detroytred написав:бо економіку я, як мінімум, вивчав, і багато авторів.
Звиняйте за кацапську Але вивчати і вивчити(зрозуміти)- це різні речі. Наприклад Моя формула про 70% проїв+30% заощадив..не працювала до приблизно 1995 року Пояснюю До 1985 року - багатим міг бути тільки злодій в законі або якийсь видатний митець/космонавт...- всі інші багаті відразу отримували термін в буцегарні(подекуди навіть розстріл) З 1985 по 1995 - йшли етепи перебудову і багатими могли бути тільки знову ті ж злодії з митцями і зявився новий клас- бізнесмени. А от після 1995 і по сьогодні зявився клас не тільки білих а й синіх комірців з СЕРЕДНІМ ДОХОДОМ в 3+ прожиткового мінімума. Станом на сьогодні в країні приблизно 5 млн осіб , отримують середню зарплату в розмірі 8 прожиткових мінімумів( 20000+ грн) Так от , саме ці особи є тим бульоном з якого на протязі наступних 2-3 поколінь і буде виростати як ринок так і клас буржуазії.. Але є проблеми... Перша - поки на навчишся заощаджувати(читай витрачати менше ніж заробляєш) доти в тебе не буде коштів , щоб перейти до.. Друге - якщо є капітал , треба вчитись як ним керувати....щоб а - не втратити б - наступний щабель - отримати доходи...
Так от Саме з цим ЗАОЩАДЖУВАТИ і КЕРУВАТИ -у нас найбільші проблеми. Тобто проблеми не в законах ..проблеми в головах. Навскидку Зараз піднялась хвиля боротьби з казино..і розробляється море варіантів ( всі в стилі дейтройта-змусити,направити,зобовязати, не дозволити,заборонити) і так далі. Почнемо розширювати права прокукратури ..... А причина то в головах, і будь-який закон який просуне популіст Гончаренко , буде обійдений тими хто не хоче його виконувати. Тому Проблема розвитку нашої економіки - лежить в тій самій площині що і проблема в економічному бронюванні Не зрозуміло поки що населення що навіть маючи високі доходи - можна залишитись бідним. Не хоче частина військових ЗСУ забезпечити свою старість після війни і викидає свої кошти в лохотрони/казино....
ПС Ще до того як хтось почне хайп про Швецію.. У шведів проблеми іншого гатунку.... В них настільки вкорінилось в головах правило заощаджень...що їм немає кому продавати створене...І уряди таких країн шукають варіанти як ЗМУСИТИ СВОЄ НАСЕЛЕННЯ заощаджувати хоч на 5% менше і витрачати на 5% більше.
detroytred написав:Відповідність сили примусу рівню загрози виживання --- ну дуже суб'єктивна річ. Сталіну достатньо було лише гіпотетичних загроз для впровадження таборів і т.д
тут включаются другие механизмы. В норме насилие внутри группы/стаи неприемлимо. На то стая и придумана, чтобы защищать, а не грызть своих же (кроме резко наказания ассоциальных проступков). Если начинается внутристайная грызня, её возможности обороны резко падают. Здесь на ветке полным ходом идёт внутристайная грызня. Вчера предлагалось забирать у ухылянтов всё имущество в обмен на выход из стаи. Следующая станция - расстрел на месте.
Ні. Не забирати. Питання було, чи готові віддати державі все те, що вона захистила, аби отримати моральне (і законне, якби раптом зробили закон) право кинути її у важку годину...? І відповіді чомусь так і не було. То готові? Чи ні?
Bobua написав:Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...
Gennadiy Druzenko ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА... Україна входить у найважчий період цієї війни. На жаль, чинний український провід за два роки великої війни так і не усвідомив простої істини: "Лихо утриманцям!". Ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів, людей – вже цього року може вилитись у катастрофу. На жаль, ані Президент України, ані його почт не знають трагічної історії поляків часів Другої світової війни. А вона все більше звучить пророцтвом для України. Тому коротко нагадаю той трагічний сюжет. Поляки виграли свої визвольні змагання в той час, коли українці їх програли у 1918-21 роках, багато в чому завдяки підтримці Британської імперії. Черчилль прямо заявляв польському премʼєру у вигнанні Станіславу Миколайчику 1944 року: "Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу". 1939 року Британська імперія оголосила війну нацистській Німеччині саме після вторгнення Вермахту до Польщі. Польський уряд у вигнанні мав осідок у Лондоні, а двісті тисяч поляків воювали на боці союзників і прославились, зокрема, взяттям Монте-Кассіно, яке кілька разів не могли узяти американці та британці... Тим не менш, коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!". –Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик. – Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – Як на мене, ми маємо відмовитись від цієї справи. Ми не будемо руйнувати мир у Європі через суперечки між поляками [тут британський премʼєр натякає на сталінський маріонетковий прото-уряд Польщі, так званих "люблінських поляків"]. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. Ми не розійдемось друзями. Ми розповімо усьому світу, які Вви нерозсудливі. Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже. – Мені відомо, що нашу долю вирішено в Тегерані, – сказав Миколайчик. – Її було врятовано в Тегерані, – відповів Черчилль. – Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі. – Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму. – Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить. – Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення. Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"... Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід". На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!
Думаю, він вже давно це почув і зараз проходить стадії прийняття неминучого.
Bobua написав:Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...
Gennadiy Druzenko ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА... Україна входить у найважчий період цієї війни. ..... ... "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"... Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід". На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!
А хіба нам хтось щось пропонував, якийсь захист в обмін на теріторії (крім росії)? Це могли б зробити (умовний Черчииль) ще у 2014 році. Або у 22-му і тоді всі питання були б вирішені( за тією аналогією) Або хтось воював разом з Україною? Не дуже доречне порівняння. Зараз, схоже буде простіше - "дістало все, договорюйтесь на умовах агресора"
Bobua написав:Ні. Не забирати. Питання було, чи готові віддати державі все те, що вона захистила, аби отримати моральне (і законне, якби раптом зробили закон) право кинути її у важку годину...? І відповіді чомусь так і не було. То готові? Чи ні?
странный вопрос что значит готов? в обмен на жизнь - да. Можно ведь и так сформулировать? Какая разница кто всё заберёт красные или белые?
Берём условного ухылянта на марсе в вакууме. Государство забрало у него всё и в одних трусах разрешило выехать. То есть кто-то с той стороны Тисы должен его обеспечить всем, потому что человеку в трусах в современном мире не выжить. А он платил налоги, делал полезную для общества работу. А с ним вот так. Ничего не напоминает?
Вы хотели бы в таком государстве жить? Про "тяжёлые времена" идите расскажите тем кто выгребает всю валюту в обменках, покупает новые авто и квартиры. Или тяжёлые времена только у ухылянтов? Тяжелые времена это как беременность, которая либо есть либо нет.
Почему вы не спрашиваете с тех, кто жирует, кто в погонах сидит в тылу и получет некислые деньги, кто пилит бюджеты какими то космическими расходами, кто поставляет яйца армии по 17, кто без проблем выезжает заграницу. Вы их боитесь или вы на их стороне? Пропаганда сделала во всём виноватых ухылянтов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.