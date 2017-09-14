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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:25
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Відповідність сили примусу рівню загрози виживання --- ну дуже суб'єктивна річ. Сталіну достатньо було лише гіпотетичних загроз для впровадження таборів і т.д
тут включаются другие механизмы. В норме насилие внутри группы/стаи неприемлимо. На то стая и придумана, чтобы защищать, а не грызть своих же (кроме резко наказания ассоциальных проступков). Если начинается внутристайная грызня, её возможности обороны резко падают. Здесь на ветке полным ходом идёт внутристайная грызня. Вчера предлагалось забирать у ухылянтов всё имущество в обмен на выход из стаи. Следующая станция - расстрел на месте.
В стае каждый при деле. Каждый «грызет свою морковку». Если самка не идет отбиваться от атак из вне, то она с детьми. Она ищет им еду. Нет такого, что кто-то в стае ищет еду для дерущихся (заметь, не лишь для себя!!! А и для дерущихся, которые ее защищают) , кто-то дерется с хищниками извне, , а кто-то на солнышке вывалив живот комментирует и рассказывает об усталости от всего этого, мотивируя «безработицей» в стае.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 05 кві, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:27
Hotab написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Відповідність сили примусу рівню загрози виживання --- ну дуже суб'єктивна річ. Сталіну достатньо було лише гіпотетичних загроз для впровадження таборів і т.д
тут включаются другие механизмы. В норме насилие внутри группы/стаи неприемлимо. На то стая и придумана, чтобы защищать, а не грызть своих же (кроме резко наказания ассоциальных проступков). Если начинается внутристайная грызня, её возможности обороны резко падают. Здесь на ветке полным ходом идёт внутристайная грызня. Вчера предлагалось забирать у ухылянтов всё имущество в обмен на выход из стаи. Следующая станция - расстрел на месте.
В стае каждый при деле. Каждый «грызет свою морковку». Если самка не идет отбиваться от атак из вне, то она с детьми. Она ищет им еду. Нет такого, что кто-то в стае ищет еду, кто-то дерется с хищниками извне, , а кто-то на солнышке вывалив живот комментирует и рассказывает об усталости от всего этого, мотивируя «безработицей» в стае.
Зато в стаї є високовартісні вищий сорт в резерві.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:29
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:29
d44 написав: Bobua написав:
Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...
Gennadiy Druzenko
ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА...
Україна входить у найважчий період цієї війни. .....
... "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"...
Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".
На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!
А хіба нам хтось щось пропонував, якийсь захист в обмін на теріторії (крім росії)? Це могли б зробити (умовний Черчииль) ще у 2014 році. Або у 22-му і тоді всі питання були б вирішені( за тією аналогією) Або хтось воював разом з Україною? Не дуже доречне порівняння. Зараз, схоже буде простіше - "дістало все, договорюйтесь на умовах агресора"
А який захист був у поляків після 1945?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:30
flyman
Зато в стаї є високовартісні вищий сорт в резерві.
Якщо він не забезпечує іжою воюючих , то це погано. Треба у Детройта спитати, як так
А ще Флуман в стаї є «криси», які роблять вигляд що забезпечують іжою воюючих, а насправді приховують і крадуть «общак ». Нічого не нагадує?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 05 кві, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:34
Hotab
в стае общая только безопасность. Пищу себе каждый добывает сам. Даже вожак. кто-то с утра до вечера, другому пару часов достаточно. Как добывать пищу и в каком количестве это личный выбор каждого. Принудиловки в стае нет. Кормят с ложечки только детёнышей. Вожака не кормят. Если кого то не устраивает он уходит в другую стаю. При этом с него шкуру не спускают. Запретов на выход из стаи нет. Наоборот, некоторых особо конфликтных вожак сам "просит" уйти. Ты в очередной раз назвиздел. Принудиловку и "право сильного" придумали люди.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 05 кві, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:39
vitaliiangel написав: Bobua написав:
Ні. Не забирати.
Питання було, чи готові віддати державі все те, що вона захистила, аби отримати моральне (і законне, якби раптом зробили закон) право кинути її у важку годину...?
І відповіді чомусь так і не було. То готові? Чи ні?
странный вопрос что значит готов? в обмен на жизнь - да. Можно ведь и так сформулировать? Какая разница кто всё заберёт красные или белые?
Берём условного ухылянта на марсе в вакууме. Государство забрало у него всё и в одних трусах разрешило выехать. То есть кто-то с той стороны Тисы должен его обеспечить всем, потому что человеку в трусах в современном мире не выжить. А он платил налоги, делал полезную для общества работу. А с ним вот так. Ничего не напоминает?
Вы хотели бы в таком государстве жить? Про "тяжёлые времена" идите расскажите тем кто выгребает всю валюту в обменках, покупает новые авто и квартиры. Или тяжёлые времена только у ухылянтов? Тяжелые времена это как беременность, которая либо есть либо нет.
Почему вы не спрашиваете с тех, кто жирует, кто в погонах сидит в тылу и получет некислые деньги, кто пилит бюджеты какими то космическими расходами, кто поставляет яйца армии по 17, кто без проблем выезжает заграницу. Вы их боитесь или вы на их стороне? Пропаганда сделала во всём виноватых ухылянтов.
В трусах -- це непогано. Порівняно з тим, що тут окупанти порізали би на органи...
То як? Держава врятувала майно, житло, гроші, життя елоям. Чи готові елої лишити майже все це позаду і податись у кращі, елоїчніші далечіні?
Тепер оті “вони”.
“вони” просять про депортацію? Тоді по таких же правилах.
“вони” злочинці? Тоді здайте їх поліції і судам. Але бажано аби не вийшло як із “свинарчуками”. Всі на них верещали, а вони виявились героями, що роззброювали московію і озброювали Україну...
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:41
vitaliiangel
, если ты про стаи именно зверей , то даже среди них есть такие, где охотится для еды только самка. На всех. То есть назвиздел «каждый ищет еду себе сам» именно ты.
Если про человеческие древних периодов, то пока воины воюют, женщины и слабые мужчины расият еду и выпасывают скот, потому что воинам надо еда, шкуры, метал для оружия. И снова там нет места здоровым трутням. Неуверен, что и нездоровых везде бы содержали.
Принудиловку и "право сильного" придумали люди.
Но ты пока среди людей ведь?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 05 кві, 2024 10:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:41
Bobua написав:
То як? Держава врятувала майно, житло, гроші, життя елоям. Чи готові елої лишити майже все це позаду і податись у кращі, елоїчніші далечіні?
идешь ты по улице. навстречу гопник, туда- сюда крч требует отдать всё (кроме трусов). Внезапно появляется защитник и прогоняет гопника, но за защиту требует отдать всё (кроме трусов). ВОПРОС чем он лучше гопника?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:43
vitaliiangel написав: Bobua написав:
То як? Держава врятувала майно, житло, гроші, життя елоям. Чи готові елої лишити майже все це позаду і податись у кращі, елоїчніші далечіні?
идешь ты по улице. навстречу гопник, туда- сюда крч требует отдать всё (кроме трусов). Внезапно появляется защитник и прогоняет гопника, но за защиту требует оьдать всё (кроме трусов). ВОПРОС чем он лучше гопника?
Гопник мог еще и надругаться, не только забрать.
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