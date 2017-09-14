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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7507750875097510
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:45

  Bobua написав:“вони” просять про депортацію? Тоді по таких же правилах.
“вони” злочинці? Тоді здайте їх поліції і судам.
я понял в чём проблема. Ты (можно на ты?) решил что главный - человек с ружьём. Это ловушка. Главный тот, кто его кормит. Когда останутся одни "люди с ружьями" они друг друга перебьют. К тому моменту действительно лучше отдать всё и в трусах выехать туда, где уважают каждого человека.

в отличии от стаи (где каждый добывает пищу сам) в обществе разделение труда, один лечит, другой картошку копает, третий баранку крутит, четвёртый воюет. Кинуть всех в окоп - утопия. Нужно найти достаточное количество желающих воевать, это сохранит баланс интересов (или консенсус). Строить общество по принципу где все рабы можно, но долго оно не просуществует. Даже совок с его огромными ресурсами рухнул.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 10:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:46

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:“вони” просять про депортацію? Тоді по таких же правилах.
“вони” злочинці? Тоді здайте їх поліції і судам.
я понял в чём проблема. Ты (можно на ты?) решил что главный - человек с ружьём. Это ловушка. Главный тот кто его кормит. Когда останутся одни "люди с ружьями" они друг друга перебьют.

Оба важны. Совершенно не нужен лежащий «на травке» с пузом набок и комментирующий.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:50

Кароч, Склифасофський..)))

  Bobua написав:Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...


Gennadiy Druzenko
ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА...
Україна входить у найважчий період цієї війни. На жаль, чинний український провід за два роки великої війни так і не усвідомив простої істини: "Лихо утриманцям!". Ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів, людей – вже цього року може вилитись у катастрофу.
На жаль, ані Президент України, ані його почт не знають трагічної історії поляків часів Другої світової війни. А вона все більше звучить пророцтвом для України..
...коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!".
–Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик.
– Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – .. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. . Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже..
– Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі.
– Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму.
– Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить.
Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення.
Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"...
Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".
На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!

Bobua, ви натякаєте прямим текстом, що Україна має віддати рф окуповані території? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:55

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:То як? Держава врятувала майно, житло, гроші, життя елоям. Чи готові елої лишити майже все це позаду і податись у кращі, елоїчніші далечіні?
идешь ты по улице. навстречу гопник, туда- сюда крч требует отдать всё (кроме трусов). Внезапно появляется защитник и прогоняет гопника, но за защиту требует отдать всё (кроме трусов). ВОПРОС чем он лучше гопника?

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:57

Xenon это то что я говорил. человек с ружьём решил что он главный. Перестать его кормить и через месяц он будет просить уже не закон, а корочку хлеба.
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:То як? Держава врятувала майно, житло, гроші, життя елоям. Чи готові елої лишити майже все це позаду і податись у кращі, елоїчніші далечіні?
идешь ты по улице. навстречу гопник, туда- сюда крч требует отдать всё (кроме трусов). Внезапно появляется защитник и прогоняет гопника, но за защиту требует отдать всё (кроме трусов). ВОПРОС чем он лучше гопника?

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?

да нельзя. мы фантазируем "а что если". следи за диалогом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:58

  fler написав:
  Bobua написав:Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...


Gennadiy Druzenko
ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА...
Україна входить у найважчий період цієї війни. На жаль, чинний український провід за два роки великої війни так і не усвідомив простої істини: "Лихо утриманцям!". Ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів, людей – вже цього року може вилитись у катастрофу.
На жаль, ані Президент України, ані його почт не знають трагічної історії поляків часів Другої світової війни. А вона все більше звучить пророцтвом для України..
...коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!".
–Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик.
– Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – .. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. . Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже..
– Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі.
– Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму.
– Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить.
Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення.
Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"...
Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".
На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!

Bobua, ви натякаєте прямим текстом, що Україна має віддати рф окуповані території? :shock:

а про що в офісі пліткують ?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:59

flyman

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?


Тобі скажуть після неявок двох трьох. Не зовсім громадянство здавати, а майно :lol:
У тебе є неповнолітні діти в нерухомості? От же ж не фарт так не фарт
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  #<1 ... 7507750875097510
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