

Gennadiy Druzenko

ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА...

Україна входить у найважчий період цієї війни. На жаль, чинний український провід за два роки великої війни так і не усвідомив простої істини: "Лихо утриманцям!". Ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів, людей – вже цього року може вилитись у катастрофу.

На жаль, ані Президент України, ані його почт не знають трагічної історії поляків часів Другої світової війни. А вона все більше звучить пророцтвом для України..

... коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього : "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!".

–Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик.

– Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – .. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. . Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже..

– Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі.

– Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму.

– Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить.

– Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення.

Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: " Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"...

Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".

На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!

