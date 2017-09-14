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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75087509751075117512 ... 7514>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:55

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:То як? Держава врятувала майно, житло, гроші, життя елоям. Чи готові елої лишити майже все це позаду і податись у кращі, елоїчніші далечіні?
идешь ты по улице. навстречу гопник, туда- сюда крч требует отдать всё (кроме трусов). Внезапно появляется защитник и прогоняет гопника, но за защиту требует отдать всё (кроме трусов). ВОПРОС чем он лучше гопника?

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:57

Xenon это то что я говорил. человек с ружьём решил что он главный. Перестать его кормить и через месяц он будет просить уже не закон, а корочку хлеба.
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:То як? Держава врятувала майно, житло, гроші, життя елоям. Чи готові елої лишити майже все це позаду і податись у кращі, елоїчніші далечіні?
идешь ты по улице. навстречу гопник, туда- сюда крч требует отдать всё (кроме трусов). Внезапно появляется защитник и прогоняет гопника, но за защиту требует отдать всё (кроме трусов). ВОПРОС чем он лучше гопника?

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?

да нельзя. мы фантазируем "а что если". следи за диалогом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:58

  fler написав:
  Bobua написав:Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...


Gennadiy Druzenko
ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА...
Україна входить у найважчий період цієї війни. На жаль, чинний український провід за два роки великої війни так і не усвідомив простої істини: "Лихо утриманцям!". Ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів, людей – вже цього року може вилитись у катастрофу.
На жаль, ані Президент України, ані його почт не знають трагічної історії поляків часів Другої світової війни. А вона все більше звучить пророцтвом для України..
...коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!".
–Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик.
– Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – .. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. . Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже..
– Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі.
– Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму.
– Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить.
Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення.
Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"...
Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".
На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!

Bobua, ви натякаєте прямим текстом, що Україна має віддати рф окуповані території? :shock:

а про що в офісі пліткують ?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:59

flyman

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?


Тобі скажуть після неявок двох трьох. Не зовсім громадянство здавати, а майно :lol:
У тебе є неповнолітні діти в нерухомості? От же ж не фарт так не фарт
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:02

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:То як? Держава врятувала майно, житло, гроші, життя елоям. Чи готові елої лишити майже все це позаду і податись у кращі, елоїчніші далечіні?
идешь ты по улице. навстречу гопник, туда- сюда крч требует отдать всё (кроме трусов). Внезапно появляется защитник и прогоняет гопника, но за защиту требует оьдать всё (кроме трусов). ВОПРОС чем он лучше гопника?

Гопник мог еще и надругаться, не только забрать.

Так наразі і йде гра в одні ворота.

Закони працюють виключно в одну сторону, це навіть вже відкритим текстом говорить омбудсмен
Лубінець: У 2023 році було понад 1000 випадків конфліктів між ТЦК та цивільними

"Понад 1000 у 2023-му. В цьому році — вже більш ніж 300 подібних випадків. Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше", – відповів він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи був хоча б єдиний випадок, коли працівник військкомату був покараний, Лубінець зазначив: "Мене інформують, що відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання"."

"Пгавильной догогой идете тавагищи"(С) ???
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:05

]_Mykola_
ще один фактор за автоматизацію, е-ухилянт та інше. Зменшити вплив людського фактору.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:13

  Hotab написав:]_Mykola_
ще один фактор за автоматизацію, е-ухилянт та інше. Зменшити вплив людського фактору.,

Те що тут пропонується останні два дні, не сильно корелює з напрямком до Європи, а скоріше виконує розворот і на форсажі напрям до пацаків, у них таке вітається.
Такі дії та толерування беззаконня, ба, навіть розстрілів, ведуть до зростання запиту зсередини, а навіщо ото всьо, якщо різниця стає все меншою і меншою? :(

Насправді, якого ж результату від своїх дій прагнете досягти?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:14

  Hotab написав:flyman

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?


Тобі скажуть після неявок двох трьох. Не зовсім громадянство здавати, а майно :lol:
У тебе є неповнолітні діти в нерухомості? От же ж не фарт так не фарт

тобі ще не набридло комуняцьку чухню "отнять і подєліть" транслювати?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:27

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?


Тобі скажуть після неявок двох трьох. Не зовсім громадянство здавати, а майно :lol:
У тебе є неповнолітні діти в нерухомості? От же ж не фарт так не фарт

тобі ще не набридло комуняцьку чухню "отнять і подєліть" транслювати?

А як по твоєму в капіталістичному світі (як там у Польщі?) реалізовують виконавче провадження боржників за штрафи?


Микола

Насправді, якого ж результату від своїх дій прагнете досягти?


Я взагалі не здійснюю ніяких дій.,
Я лише підтримую прозорість і законність . Тобто забрати важелі у бусиків, а дати судовим виконанням. Практика показала, що саме їх дії змушують боржників дуже швидко виконувати свої обовʼязки.
Статистично, ДВС не показує високий відсоток «вибивання» боргів. Проте хай це нікого не обманює. Просто ті, хто щось мають (а це більшість) не доводять ситуацію до примусового стягнення. Бо так дорожче.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 05 кві, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:31

  vitaliiangel написав:Hotab
в стае общая только безопасность. Пищу себе каждый добывает сам. Даже вожак. кто-то с утра до вечера, другому пару часов достаточно. Как добывать пищу и в каком количестве это личный выбор каждого. Принудиловки в стае нет. Кормят с ложечки только детёнышей. Вожака не кормят. Если кого то не устраивает он уходит в другую стаю. При этом с него шкуру не спускают. Запретов на выход из стаи нет. Наоборот, некоторых особо конфликтных вожак сам "просит" уйти. Ты в очередной раз назвиздел. Принудиловку и "право сильного" придумали люди. Чтобы поделить общество на сорта.


Давайте трохи олюднимо ситуацію.

Ви -- хай буде купець. Є кінь, віслючок, тюки, крам, гроші... Теплий, погожий літній вечір. Пташечки співають. Білки дражняться...
І тут з кущів вискакують грабіжники-вбивці. Все. Кінець.
Аж раптом прилітає Ксена, всіх вбиває “превентивно”, а потім несподівано просить врятованого початувати вночі, поки спатиме, бо знає, що ще можуть прилізти грабіжники вбивці.

Який варіанти відповіді обираєте:
-- ні, я тікатиму з усім майном, а ти тут не спи і посторожи, аби мене не догнали, ти ж для цього народжена...;
-- ні, забирай все що врятувала, крім життя і трусів, а я ідейний елой і йду далі в Елоїзіум;
-- так, але лише на добу, тиждень, місяць?


Або, якщо людська ситуація надто складна, хай будуть вовки.
Вони відбивались, вони поранені і/або втомлені, вони просять отих відпочилих тепер посторожити периметр.
Це саме та ситуація, коли “заборони на вихід зі зграї нема”?
Bobua
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