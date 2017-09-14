Bobua написав:Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...
Gennadiy Druzenko ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА... Україна входить у найважчий період цієї війни. На жаль, чинний український провід за два роки великої війни так і не усвідомив простої істини: "Лихо утриманцям!". Ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів, людей – вже цього року може вилитись у катастрофу. На жаль, ані Президент України, ані його почт не знають трагічної історії поляків часів Другої світової війни. А вона все більше звучить пророцтвом для України.. ...коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!". –Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик. – Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – .. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. . Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже.. – Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі. – Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму. – Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить. – Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення. Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"... Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід". На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!
Bobua, ви натякаєте прямим текстом, що Україна має віддати рф окуповані території?
Що значить віддати? Вони вже віддані і повернути їх в найближчій перспективі не реально. Завдяки чиїм діям/бездіяльності вони ввіддані, здогадатись не важко. З іншої сторони: "Чим довше триватиме війна, тим більше території захопить Росія, поки не дійде до Дніпра..." -(с) Маск. То ж думай-те.
Bobua йшов третій рік, коли Віталій на прикладах звірів , людей, казкових персонажів та марсіан фантазував , що він має повне право і не захищати себе і стаю, і не платити тим, хто для нього це робить.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 05 кві, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні: Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України". "Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг. https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/ Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.
Висновок очевидний. Столтенберг багато говорить, але нічого не робить(для України.) НАТО надало Україні 0 зброї. Україна ні на крок не наблизилась до вступу в НАТО. І т.д. Але Україна має воювати і не програти РФ. Цікаво ЯК?
*Між іншим якщо вдумливо, без емоцій і як нейтральний спостерігач прочитати ці всі його слова то можна зробити деякі висновки: Він не сказав що Україна має перемогти. Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. - це просто означає що Україна зберігає свою державність. Тобто наприклад втрата всієї лівобережної України - це ж є збереження суверенної і незалежної держави? По-моєму так.
Представители НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica, уточняя, что подобный сценарий не звучит в официальных дискуссиях, но поднимается неформально и становится все реальнее, особенно перед выборами в США.
Как указывает газета, РФ предложат оставить Крым и все территории, завоеванные в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется Украине.
Такой вариант, напоминает издание, схож с тем, что произошло после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную СССР, и Западную. По утверждению газеты, такой сценарий ускорит выделение помощи Киеву, заблокированной в Конгрессе, особенно перед реальной перспективой возвращения Трампа в Белый дом.
Hotab написав:Bobua йшов третій рік, коли Віталій на прикладах звірів , людей, казкових персонажів та марсіан фантазував , що він має повне право і не захищати себе і стаю, і не платити тим, хто для нього це робить.
Что это у вас за такая странная стая, что "вход бесплатный - выход рупь"? -- в любой стае всегда работает "fight or fly"...