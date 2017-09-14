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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 750975107511751275137514>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:33

  fler написав:
  Bobua написав:Історія любителям вигрібання на кордони91р чужими руками...


Gennadiy Druzenko
ЯКЩО б ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА...
Україна входить у найважчий період цієї війни. На жаль, чинний український провід за два роки великої війни так і не усвідомив простої істини: "Лихо утриманцям!". Ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів, людей – вже цього року може вилитись у катастрофу.
На жаль, ані Президент України, ані його почт не знають трагічної історії поляків часів Другої світової війни. А вона все більше звучить пророцтвом для України..
...коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!".
–Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик.
– Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – .. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. . Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже..
– Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі.
– Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму.
– Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить.
Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення.
Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"...
Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".
На жаль, Черчилль як у воду дивився... Боюсь вже цього року Зеленський почує щось схоже від наших західних союзників і партнерів. І дай Бог, аби я помилився!

Bobua, ви натякаєте прямим текстом, що Україна має віддати рф окуповані території? :shock:

Що значить віддати? Вони вже віддані і повернути їх в найближчій перспективі не реально. Завдяки чиїм діям/бездіяльності вони ввіддані, здогадатись не важко.
З іншої сторони: "Чим довше триватиме війна, тим більше території захопить Росія, поки не дійде до Дніпра..." -(с) Маск.
То ж думай-те.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:35

Bobua
йшов третій рік, коли Віталій на прикладах звірів , людей, казкових персонажів та марсіан фантазував , що він має повне право і не захищати себе і стаю, і не платити тим, хто для нього це робить.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 05 кві, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:36

  Hotab написав:]_Mykola_
ще один фактор за автоматизацію, е-ухилянт та інше. Зменшити вплив людського фактору.,

Не совсем понятно как именно автоматизация поможет посадить тцкшников-нарушителей-УК...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:37

_hunter

автоматизация поможет посадить тцкшников-нарушителей-УК...


Зникне підстава для порушення ними закону
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:38

  fler написав:Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні:
Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території.
Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації.
На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України".
"Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/
Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.

Висновок очевидний.
Столтенберг багато говорить, але нічого не робить(для України.)
НАТО надало Україні 0 зброї. Україна ні на крок не наблизилась до вступу в НАТО. І т.д.
Але Україна має воювати і не програти РФ. Цікаво ЯК?

*Між іншим якщо вдумливо, без емоцій і як нейтральний спостерігач прочитати ці всі його слова то можна зробити деякі висновки:
Він не сказав що Україна має перемогти.
Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. - це просто означає що Україна зберігає свою державність. Тобто наприклад втрата всієї лівобережної України - це ж є збереження суверенної і незалежної держави? По-моєму так.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:40

  Hotab написав:_hunter

автоматизация поможет посадить тцкшников-нарушителей-УК...


Зникне підстава для порушення ними закону

Но закон они _уже_ нарушили -- нужно садить. Зачем для посадки тцк-шников придумывать какую-то автоматизацию? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:41

Представители НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica, уточняя, что подобный сценарий не звучит в официальных дискуссиях, но поднимается неформально и становится все реальнее, особенно перед выборами в США.

Как указывает газета, РФ предложат оставить Крым и все территории, завоеванные в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется Украине.

Такой вариант, напоминает издание, схож с тем, что произошло после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную СССР, и Западную. По утверждению газеты, такой сценарий ускорит выделение помощи Киеву, заблокированной в Конгрессе, особенно перед реальной перспективой возвращения Трампа в Белый дом.


https://www.repubblica.it/esteri/2024/0 ... G-P8-S1-T1
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:42

  Hotab написав:Bobua
йшов третій рік, коли Віталій на прикладах звірів , людей, казкових персонажів та марсіан фантазував , що він має повне право і не захищати себе і стаю, і не платити тим, хто для нього це робить.

Что это у вас за такая странная стая, что "вход бесплатный - выход рупь"? -- в любой стае всегда работает "fight or fly"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читайте. Вивчайте. Згодится як для бусика так і для окупації.
https://apostrophe.ua/ua/article/lime/u ... loga/44846
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:49

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

автоматизация поможет посадить тцкшников-нарушителей-УК...


Зникне підстава для порушення ними закону

Но закон они _уже_ нарушили -- нужно садить. Зачем для посадки тцк-шников придумывать какую-то автоматизацию? :shock:

Чому ви у мене не питаєте як вплине закон про е-оселю на посадку ТЦК-ників?
До чого взагалі ваше питання? Я обговорюю мобілізацію і як можливо краще в подальшому її організувати.,
Hotab
 
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