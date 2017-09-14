Bobua написав:Або, якщо людська ситуація надто складна, хай будуть вовки. Вони відбивались, вони поранені і/або втомлені, вони просять отих відпочилих тепер посторожити периметр. Це саме та ситуація, коли “заборони на вихід зі зграї нема”?
делю ответ на 2 части.
В стаях принудиловки нет, потому что нет механизма для её реализации. Каждый участник защищает прежде всего себя (самка ещё своего детеныша). В стае защищать себя эффективнее. Не хочешь защищаться коллективно - уходи. Ноу проблем. Кто там ранен или уставший никого не интересует. В этом случае геройство отдельных особей не даёт им никаких преимуществ (героя могут выбрать вожаком, но там тоже нет преимуществ, кроме приоритетных прав на самку и на еду). Культа личности нет. Героям еду в зубах никто не приносит. Герои ну и ладно.
Человеческое общество. Разделение труда. Нужны не только депутаты но и работники морга (те кто трупы носит). Работа неприятная и не каждый может. Но находится консенсус. То же любая другая профессия. Если не могут набрать (одно время был лютый дефицит дальнобойщиков, маршрутчиков) им повышают оплату до тех пор, пока с других отраслей не появится достаточно желающих. Невозможно бусиком/палкой заставить человека тягать фуру или рулить маршруткой, играть на пианино. Может где-то в гулаге, сев. Кореи. Но там своя "атмосфера", тотальной принудиловки во всём. "Общество без консенсуса".
То что дальнобойщика надо подменить - БЕССПОРНО. Но обвинять врачей/учителей/музыкантов/оперных певцов в том, что они не хотят быть дальнобойщиками - абсурд. В чём тогда консенсус? Нет консенсуса означает 1. "Общество без консенсуса" или 2. развал общества (совок). Это серьёзно лучше, чем 3. такой консенсус найти? варианта всего три, выделил их жирным.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 12:21, всього редагувалось 6 разів.
Російська армія майже повністю відновилась, – Держдеп США Пам'ятаєте, як різні войовничі блохери і не тільки, заявляли, що не можна йти на ніякі тимчасові припинення вогню/перемир'я/заморозки, бо рфія відновиться і атакує (так ніби Україна в цей час тільки б дороги будувала). А тут - отакої, відновились і без перемир'я.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 05 кві, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Bobua йшов третій рік, коли Віталій на прикладах звірів , людей, казкових персонажів та марсіан фантазував , що він має повне право і не захищати себе і стаю, і не платити тим, хто для нього це робить.
Что это у вас за такая странная стая, что "вход бесплатный - выход рупь"? -- в любой стае всегда работает "fight or fly"...
Це така стая , в якій ви ВЖЕ взяли в борг (користуючись все життя правами громадянина держави) , а як прийшов час віддати, то ви хочете «на вихід».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 05 кві, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Но закон они _уже_ нарушили -- нужно садить. Зачем для посадки тцк-шников придумывать какую-то автоматизацию?
Про порушення законів можна говорити лише коли особа1 показала документ, дала змогу порівняти його з обличчям, і перевірити у базах даних. Якщо особа1 тікала і до неї застосували якісь болісні заходи -- то в цей час її ще вважали диверсантом. Dura lex, sed lex... -- саме про нас казали пророчі давні римляни...
Schmit написав:Російська армія майже повністю відновилась, – Держдеп США Пам'ятаєте, як різні войовничі блохери і не тільки, заявляли, що не можна йти на ніякі тимчасові припинення вогню/перемир'я/заморозки, бо рфія відновиться і атакує (так ніби Україна в цей час тільки б дороги будувала). А тут - отакої, відновились і без перемир'я.
Уже опять надо на обновление. Стая ГУР+СБУ сработала ❗️Щонайменше 6 літаків знищено ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень, - джерела
Атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом із військовими та Силами оборони. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 - саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.
Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали «двухсотими» чи «трьохсотими».
https://antikor.com.ua/ru/articles/6937 ... _v_ukraine 420 000 грн получает кацап из краснодарского края только за то что подписует контракт.Неужели эта жирная Европа с США не могут нам дать денег на такое же. 21000 что сейчас платят в ЗСУ не в зоне БД это мало же---в Германии больше беженцы получают пособия.
Hotab написав:Bobua йшов третій рік, коли Віталій на прикладах звірів , людей, казкових персонажів та марсіан фантазував , що він має повне право і не захищати себе і стаю, і не платити тим, хто для нього це робить.
Что это у вас за такая странная стая, что "вход бесплатный - выход рупь"? -- в любой стае всегда работает "fight or fly"...
Це така стая , в якій ви ВЖЕ взяли в борг (користуючись все життя правами громадянина держави) , а як прийшов час віддати, то ви хочете «на вихід».
>>> в якій ви ВЖЕ взяли в борг так процедуру банкротства (оно же списание ВСЕХ долгов) -- не вчера придумали. И это мы еще даже не начали считать "а есть ли вообще долг" -- или мне стая еще и доплатить должна
Но закон они _уже_ нарушили -- нужно садить. Зачем для посадки тцк-шников придумывать какую-то автоматизацию?
Чому ви у мене не питаєте як вплине закон про е-оселю на посадку ТЦК-ників? До чого взагалі ваше питання? Я обговорюю мобілізацію і як можливо краще в подальшому її організувати.,
Вопрос к тому, что вы отвечали на вполне конкретный пост про посадку ТЦК-ников viewtopic.php?p=5708416#p5708416 и предложили автоматизацию как способ решения. Вот я и пытаюсь понять как автоматизация поможет тцк-шников садить...