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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7511751275137514>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:15

  fler написав:

Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?

В статье идёт про людской понециал. Плюс связка Иран+Китай+сев.корея за бабло поставляют вооружения и их части. Потенциал нападения орков действительно стал больше, а не меньше.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Представники НАТО не формально обговорюють варіант поступок Україною територій росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу, — La Repubblica

Газета пише, що рф запропонують залишити Крим та всі території, завойовані протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти в НАТО те, що залишиться Україні. Такий варіант, нагадує видання, схожий на те, що сталося після Другої світової війни з поділом Німеччини на Східну, підконтрольну СРСР, і Західну.

Так и будет
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:22

  fler написав:

Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?

В шоці від вашого інфантилізму.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:23

  Xenon написав:
Представители НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica, уточняя, что подобный сценарий не звучит в официальных дискуссиях, но поднимается неформально и становится все реальнее, особенно перед выборами в США.

Как указывает газета, РФ предложат оставить Крым и все территории, завоеванные в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется Украине.

Такой вариант, напоминает издание, схож с тем, что произошло после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную СССР, и Западную. По утверждению газеты, такой сценарий ускорит выделение помощи Киеву, заблокированной в Конгрессе, особенно перед реальной перспективой возвращения Трампа в Белый дом.


https://www.repubblica.it/esteri/2024/0 ... G-P8-S1-T1

не про це ж Чаплига (той що самий) казав?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:24

  fler написав:

Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?

Все в порівнянні.
А де наш флот? І ... :roll: і літак Мрія?
Коли закінчаться в них ракети? А в нас? В нас закінчились?
Ми нанесли удар по їх економіці і їм скоро кінець. А вони по нашій нанесли? Нам ще не кінець?
Ідея вроді була така- ми продовжуєм війну бо ми наносим їм більші втрати, ми бистріше відновлюємось і виходим на кордони 91року щоб вони платили репрації.
Якщо втрати більші в нас, відновлюються і наращуються скоріше вони, і ми втрачаєм територію, то може продовження війни нам не вигідне? Треба переговори?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:25

_hunter


так процедуру банкротства (оно же списание ВСЕХ долгов) -- не вчера придумали.
И это мы еще даже не начали считать "а есть ли вообще долг" -- или мне стая еще и доплатить должна :D


Процедура списання - 60+
Банкротства - влк
Нема боргу - доводьте в суді
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:25

  Mimohod написав:Читайте. Вивчайте. Згодится як для бусика так і для окупації.
https://apostrophe.ua/ua/article/lime/u ... loga/44846

У фріза в підрозділі теж так?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:28

  Бетон написав:Представники НАТО не формально обговорюють варіант поступок Україною територій росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу, — La Repubblica

Газета пише, що рф запропонують залишити Крим та всі території, завойовані протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти в НАТО те, що залишиться Україні. Такий варіант, нагадує видання, схожий на те, що сталося після Другої світової війни з поділом Німеччини на Східну, підконтрольну СРСР, і Західну.

Так и будет

Не обовязково. Є гірші сценарії.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:29

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:
ote="5708433:Hotab"]Bobua
йшов третій рік, коли Віталій на прикладах звірів , людей, казкових персонажів та марсіан фантазував , що він має повне право і не захищати себе і стаю, і не платити тим, хто для нього це робить.[/quot


Что это у вас за такая странная стая, что "вход бесплатный - выход рупь"? -- в любой стае всегда работает "fight or fly"...

Це така стая , в якій ви ВЖЕ взяли в борг (користуючись все життя правами громадянина держави) , а як прийшов час віддати, то ви хочете «на вихід».

>>> в якій ви ВЖЕ взяли в борг
так процедуру банкротства (оно же списание ВСЕХ долгов) -- не вчера придумали.
И это мы еще даже не начали считать "а есть ли вообще долг" -- или мне стая еще и доплатить должна :D


Держава врятувала від окупації й анігіляції нерухомість, майно, здоров`я, життя... і вона ще й доплатити повинна...?
Ну шо ж...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:30


Gennadiy Druzenko
Тому коротко нагадаю той трагічний сюжет. Поляки виграли свої визвольні змагання в той час, коли українці їх програли у 1918-21 роках, багато в чому завдяки підтримці Британської імперії. Черчилль прямо заявляв польському премʼєру у вигнанні Станіславу Миколайчику 1944 року: "Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу". 1939 року Британська імперія оголосила війну нацистській Німеччині саме після вторгнення Вермахту до Польщі. Польський уряд у вигнанні мав осідок у Лондоні, а двісті тисяч поляків воювали на боці союзників і прославились, зокрема, взяттям Монте-Кассіно, яке кілька разів не могли узяти американці та британці...
Тим не менш, коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!".
–Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик.
– Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – Як на мене, ми маємо відмовитись від цієї справи. Ми не будемо руйнувати мир у Європі через суперечки між поляками [тут британський премʼєр натякає на сталінський маріонетковий прото-уряд Польщі, так званих "люблінських поляків"]. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. Ми не розійдемось друзями. Ми розповімо усьому світу, які Вви нерозсудливі. Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже.
– Мені відомо, що нашу долю вирішено в Тегерані, – сказав Миколайчик.
– Її було врятовано в Тегерані, – відповів Черчилль.
– Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі.
– Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму.
– Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить.
– Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення.
Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"...
Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".

Цікава історія і я думаю цілком правдива. Правда ніякої аналогії з сьогоденням я не бачу.

Тоді(в 1945) була реальна загроза війни СРСР з Союзниками. Армія СРСР була ДУЖЕ сильна на суші. Коли танки ИС-3 проїхались по Берліну в 1945 усі на Заході були в шоці від їх могутності.
Коротше - Британія реально боялась Сталіна в 1945. Сталін за 2-3 місяці міг захопити усю сухопутну Європу без проблем. Це означало продовження війни для Британії. А Британія і так була дуже сильно втомлена війною.

Сьогодні ж ніякої загрози війни між Заходом і РФ немає! 0 загроз такої війни. Можу розжувати чому, але розумним людям це і так очевидно.

Саме тому, повторюсь, ніякої аналогії між тією ситуацією і ситуацією у нас немає.
andrijk777
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