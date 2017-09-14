Представники НАТО не формально обговорюють варіант поступок Україною територій росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу, — La Repubblica
Газета пише, що рф запропонують залишити Крим та всі території, завойовані протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти в НАТО те, що залишиться Україні. Такий варіант, нагадує видання, схожий на те, що сталося після Другої світової війни з поділом Німеччини на Східну, підконтрольну СРСР, і Західну. ㅤ Так и будет
Представители НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica, уточняя, что подобный сценарий не звучит в официальных дискуссиях, но поднимается неформально и становится все реальнее, особенно перед выборами в США.
Как указывает газета, РФ предложат оставить Крым и все территории, завоеванные в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется Украине.
Такой вариант, напоминает издание, схож с тем, что произошло после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную СССР, и Западную. По утверждению газеты, такой сценарий ускорит выделение помощи Киеву, заблокированной в Конгрессе, особенно перед реальной перспективой возвращения Трампа в Белый дом.
Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти? Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот? Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?
Все в порівнянні. А де наш флот? І ... і літак Мрія? Коли закінчаться в них ракети? А в нас? В нас закінчились? Ми нанесли удар по їх економіці і їм скоро кінець. А вони по нашій нанесли? Нам ще не кінець? Ідея вроді була така- ми продовжуєм війну бо ми наносим їм більші втрати, ми бистріше відновлюємось і виходим на кордони 91року щоб вони платили репрації. Якщо втрати більші в нас, відновлюються і наращуються скоріше вони, і ми втрачаєм територію, то може продовження війни нам не вигідне? Треба переговори?
Бетон написав:Представники НАТО не формально обговорюють варіант поступок Україною територій росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу, — La Repubblica
Газета пише, що рф запропонують залишити Крим та всі території, завойовані протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти в НАТО те, що залишиться Україні. Такий варіант, нагадує видання, схожий на те, що сталося після Другої світової війни з поділом Німеччини на Східну, підконтрольну СРСР, і Західну. ㅤ Так и будет
_hunter написав: ote="5708433:Hotab"]Bobua йшов третій рік, коли Віталій на прикладах звірів , людей, казкових персонажів та марсіан фантазував , що він має повне право і не захищати себе і стаю, і не платити тим, хто для нього це робить.[/quot
Что это у вас за такая странная стая, что "вход бесплатный - выход рупь"? -- в любой стае всегда работает "fight or fly"...
Це така стая , в якій ви ВЖЕ взяли в борг (користуючись все життя правами громадянина держави) , а як прийшов час віддати, то ви хочете «на вихід».
>>> в якій ви ВЖЕ взяли в борг так процедуру банкротства (оно же списание ВСЕХ долгов) -- не вчера придумали. И это мы еще даже не начали считать "а есть ли вообще долг" -- или мне стая еще и доплатить должна
Держава врятувала від окупації й анігіляції нерухомість, майно, здоров`я, життя... і вона ще й доплатити повинна...? Ну шо ж...
Gennadiy Druzenko Тому коротко нагадаю той трагічний сюжет. Поляки виграли свої визвольні змагання в той час, коли українці їх програли у 1918-21 роках, багато в чому завдяки підтримці Британської імперії. Черчилль прямо заявляв польському премʼєру у вигнанні Станіславу Миколайчику 1944 року: "Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу". 1939 року Британська імперія оголосила війну нацистській Німеччині саме після вторгнення Вермахту до Польщі. Польський уряд у вигнанні мав осідок у Лондоні, а двісті тисяч поляків воювали на боці союзників і прославились, зокрема, взяттям Монте-Кассіно, яке кілька разів не могли узяти американці та британці... Тим не менш, коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього: "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!". –Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик. – Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – Як на мене, ми маємо відмовитись від цієї справи. Ми не будемо руйнувати мир у Європі через суперечки між поляками [тут британський премʼєр натякає на сталінський маріонетковий прото-уряд Польщі, так званих "люблінських поляків"]. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. Ми не розійдемось друзями. Ми розповімо усьому світу, які Вви нерозсудливі. Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже. – Мені відомо, що нашу долю вирішено в Тегерані, – сказав Миколайчик. – Її було врятовано в Тегерані, – відповів Черчилль. – Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі. – Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму. – Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить. – Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення. Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: "Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"... Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".
Цікава історія і я думаю цілком правдива. Правда ніякої аналогії з сьогоденням я не бачу.
Тоді(в 1945) була реальна загроза війни СРСР з Союзниками. Армія СРСР була ДУЖЕ сильна на суші. Коли танки ИС-3 проїхались по Берліну в 1945 усі на Заході були в шоці від їх могутності. Коротше - Британія реально боялась Сталіна в 1945. Сталін за 2-3 місяці міг захопити усю сухопутну Європу без проблем. Це означало продовження війни для Британії. А Британія і так була дуже сильно втомлена війною.
Сьогодні ж ніякої загрози війни між Заходом і РФ немає! 0 загроз такої війни. Можу розжувати чому, але розумним людям це і так очевидно.
Саме тому, повторюсь, ніякої аналогії між тією ситуацією і ситуацією у нас немає.