

Gennadiy Druzenko

Тому коротко нагадаю той трагічний сюжет. Поляки виграли свої визвольні змагання в той час, коли українці їх програли у 1918-21 роках, багато в чому завдяки підтримці Британської імперії. Черчилль прямо заявляв польському премʼєру у вигнанні Станіславу Миколайчику 1944 року: "Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу". 1939 року Британська імперія оголосила війну нацистській Німеччині саме після вторгнення Вермахту до Польщі. Польський уряд у вигнанні мав осідок у Лондоні, а двісті тисяч поляків воювали на боці союзників і прославились, зокрема, взяттям Монте-Кассіно, яке кілька разів не могли узяти американці та британці...

Тим не менш, коли у жовтні 1944 року Миколайчик відмовився визнати легітимність радянської окупації Східної Польщі (наразі – Західної України) 1939 року, Черчилль буквально кричав на нього : "Ви повинні це зробити! Якщо Ви згаєте цю можливість, усе буде втрачено!".

–Я маю сам собі підписати смертний вирок? – відповів Миколайчик.

– Я умиваю руки, – сказав Черчилль. – Як на мене, ми маємо відмовитись від цієї справи. Ми не будемо руйнувати мир у Європі через суперечки між поляками [тут британський премʼєр натякає на сталінський маріонетковий прото-уряд Польщі, так званих "люблінських поляків"]. Через свою впертість Ви не бачите, що поставлено на карту. Ми не розійдемось друзями. Ми розповімо усьому світу, які Вви нерозсудливі. Ви розвʼяжете чергову війну, в якій буде втрачено 25 мільйонів життів. Проте вам байдуже.

– Мені відомо, що нашу долю вирішено в Тегерані, – сказав Миколайчик.

– Її було врятовано в Тегерані, – відповів Черчилль.

– Я не належу до людей, цілковито позбавлених патріотичних почуттів, щоб віддати половину Польщі.

– Що Ви маєте на увазі, кажучи, що не позбавлені патріотичних почуттів? – запитав Черчилль. – Двадцять пʼять років тому ми відновили Польщу, хоча впродовж останньої війни більше поляків воювало проти нас, а не за нас. Зараз ми знову рятуємо вас від зникнення, однак ви не бажаєте грати в цю гру. Ви несповна розуму.

– Однак це рішення [визнання легітимності анексії Східної Польщі Радянським Союзом] нічого не змінить.

– Не визнавши цей кордон, ви просто вийдете з гри назавжди. Росіяни підкорять вашу країну та знищать ваш народ. Ви на межі повного винищення.

Миколайчик не погоджувався. Суперечка тривала. Наприкінці Черчилль цинічно підсумував: " Якщо поляки прагнуть захопити Росію, ми дозволимо вам це зробити. У мене таке відчуття, ніби я в психіатричній лікарні. Не знаю, чи британський уряд й надалі визнаватиме вас"...

Цитую за Лоренс Ріс, "За лаштунками війни: Сталін, нацисти і Захід".

