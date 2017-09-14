Bobua написав:Або, якщо людська ситуація надто складна, хай будуть вовки. Вони відбивались, вони поранені і/або втомлені, вони просять отих відпочилих тепер посторожити периметр. Це саме та ситуація, коли “заборони на вихід зі зграї нема”?
делю ответ на 2 части.
В стаях принудиловки нет, потому что нет механизма для её реализации. Каждый участник защищает прежде всего себя (самка ещё своего детеныша). В стае защищать себя эффективнее. Не хочешь защищаться коллективно - уходи. Ноу проблем. Кто там ранен или уставший никого не интересует. В этом случае геройство отдельных особей не даёт им никаких преимуществ (героя могут выбрать вожаком, но там тоже нет преимуществ, кроме приоритетных прав на самку и на еду). Культа личности нет. Героям еду в зубах никто не приносит. Герои ну и ладно.
Человеческое общество. Разделение труда. Нужны не только депутаты но и работники морга (те кто трупы носит). Работа неприятная и не каждый может. Но находится консенсус. То же любая другая профессия. Если не могут набрать (одно время был лютый дефицит дальнобойщиков, маршрутчиков) им повышают оплату до тех пор, пока с других отраслей не появится достаточно желающих. Невозможно бусиком/палкой заставить человека тягать фуру или рулить маршруткой, играть на пианино. Может где-то в гулаге, сев. Кореи. Но там своя "атмосфера", тотальной принудиловки во всём. "Общество без консенсуса".
То что дальнобойщика надо подменить - БЕССПОРНО. Но обвинять врачей/учителей/музыкантов/оперных певцов в том, что они не хотят быть дальнобойщиками - абсурд. В чём тогда консенсус? Нет консенсуса означает 1. "Общество без консенсуса" или 2. развал общества (совок). Это серьёзно лучше, чем 3. такой консенсус найти? варианта всего три, выделил их жирным.
Є ще певні обмеження, рабовласництво було замінене феодалізмом, так як продуктивність/технології. Совок теж вживався поки не сильно був обтяжений досягненнями науки, а потім щось пішло не так. Тепер чогось намагаються впарювати, що для міфічної суб"єктності потрібно вернутися в кам"яний вік, та воювати палками (черенками лопат).
з іншого боку, знову ж таки, чисто статистично стінка на стінку в нас нема стільки мобресурсу, щоб палками, а для новітніх технологій раби/кріпаки не зовсім та кваліфікована сила, навіть якщо мотивована "жити хочеш то .."
konstantin kirovograd написав:https://antikor.com.ua/ru/articles/693780-rossijskie_regiony_uvelichivajut_vyplaty_za_podpisanie_kontrakta_na_uchastie_v_vojne_v_ukraine 420 000 грн получает кацап из краснодарского края только за то что подписует контракт.Неужели эта жирная Европа с США не могут нам дать денег на такое же. 21000 что сейчас платят в ЗСУ не в зоне БД это мало же---в Германии больше беженцы получают пособия.
Якщо не важко, спитайте у Віталія-ангела (бо він робить вигляд, що мене не читає) , треба чи ні підвищувати зарплати в тилу. Бо він чи не щодня каже про «жирних тилових полковників з зп 70». Якщо що , то тут тісний звʼязок: якщо в тилу буде у солдата 40-50, то у полковника стане 100+. Інакше не може бути: оклад, звання, вислуга , таємна робота .. все це по коефіцієнту потягне і полковника зарплату. Як на це відреагує той же Віталій?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 05 кві, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman там больше про общественный строй. уровни развития общества
1й "всеобщий консенсус". Ищем необходимое количество защитников материальными стимулами (выход разрешён) 2й "стая каждый сам за себя", воюют все, даже самки (выход разрешён) 3й разрушение общества "поздний совок" (выход разрешён) 4й нижний уровень "общество без консенсуса" Сев. Корея. Совок. люди - рабы (выход запрещён)
даже в стае выход разрешен всегда и без каких либо условий.
vitaliiangel написав:flyman там больше про общественный строй. уровни развития общества
1й "всеобщий консенсус". Ищем необходимое количество защитников материальными стимулами (выход разрешён) 2й "стая каждый сам за себя", воюют все, даже самки (выход разрешён) 3й разрушение общества "поздний совок" (выход разрешён) 4й нижний уровень "общество без консенсуса" Сев. Корея. Совок. люди - рабы (выход запрещён)
даже в стае выход разрешен всегда и без каких либо условий.
Schmit написав:Російська армія майже повністю відновилась, – Держдеп США Пам'ятаєте, як різні войовничі блохери і не тільки, заявляли, що не можна йти на ніякі тимчасові припинення вогню/перемир'я/заморозки, бо рфія відновиться і атакує (так ніби Україна в цей час тільки б дороги будувала). А тут - отакої, відновились і без перемир'я.
так процедуру банкротства (оно же списание ВСЕХ долгов) -- не вчера придумали. И это мы еще даже не начали считать "а есть ли вообще долг" -- или мне стая еще и доплатить должна
Процедура списання - 60+ Банкротства - влк Нема боргу - доводьте в суді
И "знову за рыбу грощи"... Если мы про аналогии -- то финансовое банкротство доступно ровно с того же момента, что и возможность долги брать. Зачем вы одну процедуру пытаетесь на две делить влк/60 -- не понятно. Суд? -- так презумпция невиновности: сначала наличие долга доказать нужно