vitaliiangel написав:

Bobua написав: Або, якщо людська ситуація надто складна, хай будуть вовки.

Вони відбивались, вони поранені і/або втомлені, вони просять отих відпочилих тепер посторожити периметр.

Це саме та ситуація, коли “заборони на вихід зі зграї нема”? Або, якщо людська ситуація надто складна, хай будуть вовки.Вони відбивались, вони поранені і/або втомлені, вони просять отих відпочилих тепер посторожити периметр.Це саме та ситуація, коли “заборони на вихід зі зграї нема”?

делю ответ на 2 части.В стаях принудиловки нет, потому что нет механизма для её реализации. Каждый участник защищает прежде всего себя (самка ещё своего детеныша). В стае защищать себя эффективнее. Не хочешь защищаться коллективно - уходи. Ноу проблем. Кто там ранен или уставший никого не интересует. В этом случае геройство отдельных особей не даёт им никаких преимуществ (героя могут выбрать вожаком, но там тоже нет преимуществ, кроме приоритетных прав на самку и на еду). Культа личности нет. Героям еду в зубах никто не приносит. Герои ну и ладно.Человеческое общество. Разделение труда. Нужны не только депутаты но и работники морга (те кто трупы носит). Работа неприятная и не каждый может. Но находится консенсус. То же любая другая профессия. Если не могут набрать (одно время был лютый дефицит дальнобойщиков, маршрутчиков) им повышают оплату до тех пор, пока с других отраслей не появится достаточно желающих. Невозможно бусиком/палкой заставить человека тягать фуру или рулить маршруткой, играть на пианино. Может где-то в гулаге, сев. Кореи. Но там своя "атмосфера", тотальной принудиловки во всём. "Общество без консенсуса".То что дальнобойщика надо подменить - БЕССПОРНО. Но обвинять врачей/учителей/музыкантов/оперных певцов в том, что они не хотят быть дальнобойщиками - абсурд. В чём тогда консенсус? Нет консенсуса означает"Общество без консенсуса" илиразвал общества (совок). Это серьёзно лучше, чемтакой консенсус найти? варианта всего три, выделил их жирным.